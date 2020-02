Fontos változás jön a bankokban: tudj meg mindent az azonnali fizetési rendszerről + videó

A tavalyi halasztás után 2020. március másodikán tényleg elindul Magyarországon az azonnali átutalás rendszere. Az új rendszerrel az átutalások mindössze néhány másodperc alatt lebonyolódnak és egyszerűen, néhány gombnyomással, akár mobileszközről is elindíthatók lesznek. Az eddigi tesztek szerint minden hazai bank részt tud venni az azonnali utalási rendszerben, ami nemcsak 0-24 órában fog üzemelni, hanem hétvégén is.

Az új rendszer bárkinél működhet, akinek van magyar számlája és forintot utal 10 millió forint alatt.

Nagy változás lesz, hogy a gyorsaság mellett az utalás folyamata is egyszerűbb lesz, hiszen lehet majd e-mail cím vagy telefonszám megadásával is utalni, illetve fizetési kérelmet is lehet küldeni majd a legtöbb banknál. A Pénzcentrum szerint ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy március másodikától, az azonnali fizetés első szakaszában nem lesz a rendszer része a nyugdíjkifizetés, illetve a bérkifizetések sem, mivel a kincstári tranzakciók (küldési oldalról), valamint a csoportos utalás még nem képezik részét az azonnali fizetésnek.

A Takarékbank az alábbi videóban minden kérdést megválaszol az új rendszerrel kapcsolatban:

Címlapkép: Getty Images