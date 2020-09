Óvatosan az akciós járvány-kölcsönnel: százezreket is bukhatsz, ha rossz helyen veszed fel

Az utóbbi hónapok költségei sok családnak okozhattak nehézséget, hiszen annak ellenére, hogy a külföldi utak a koronavírus miatt legtöbb esetben elmaradtak, a nyári időszak, a kikapcsolódás, a nyaralások az új helyzetben is rendkívül sok pénzt nyeltek el a családi kasszából. Repülő utak és egzotikus tájak nélkül is jelentős összegeket költhettünk el a belföldi utazásokra idén nyáron. Mi is írtunk róla, hogy durván megugrottak az árak a magyar nyaralóhelyeken, így nem sokat spórolhattunk a belföldi utakkal sem.

A vakáció után már az iskolakezdésre kellett félretennie a családoknak és a második hullám elindulásával ismét bizonytalanná váló tanévkezdés a vásárlást sem könnyítette meg. A normál és a digitális oktatásra is készülni kellett, így a füzetek, írószerek, évről évre egyre drágább iskolatáskák és tolltartók mellett, az üzembiztos elektronikai kütyük, számítógépek, tabletek beszerzése és a megbízható internet beüzemelése is szükségesssé vált.

Az ősz és a tél az anyagiakat tekintve egyébként is nehezebb időszaknak számít. Az egyre hűvösebb napokkal közeledik a fűtés szezon is és a rendszerek karbantartása, tűzifa vagy éppen egy új kazán beszerzése rendkívül költséges lehet. Ráadásul az év végi ünnepekre a legtöbb családnál már néhány hónappal korábban elindulnak az előkészületek: a drága ajándékok, ünnepi ételek, dekorációk mind-mind súlyos tételeket jelentenek a családi költségvetést tekintve, amire már jó időben felkészülni.

Ilyenkor sokan fordulnak személyi kölcsönökhöz, hogy ezeket a költségeket külső forrás segítségével finanszírozhassák. A Pénzcentrum kalkulártorával könnyedén kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb konstrukciót a kínálatból. Azonban már az elején fontos kiemelni, nagyon nem mindegy, milyen hitelhez nyúlunk, hiszen a személyes pénzügyi preferenciáinkhoz leginkább illeszkedő konstrukcióval rengeteget spórolhatunk.

Mint ismert, a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt hatásai miatt a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét; ami azt jelenti, hogy az idei évben nem lehet több a személyi kölcsönök THM-je, mint 5,75%. (Jelenleg a jegbanki alapkamat ugyan 0,6%, ugyanakkor a THM-plafonra vonatkozó rendelet szerint 2020 első félélvének utolsó jegybanki kamatszintjét, tehát 0,75%-ot kell figyelembe venni.)

Nagyon fontos ugyanakkor körültekintően választani, hiszen a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag az idei évben biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál a kedvezményes személyi kölcsön kamata 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. A kölcsön felvétel előtt ezért érdemes kalkulálnunk, hogy ne legyen kellemetlen meglepetés az új esztendő. Alábbi, kétféle hitelösszegre készített mintakalkulációnkban mutatjuk, hogyan ugrik meg a törlesztőrészlet bankonként 2021-től, és milyen különbséget indukál ez a teljes visszafizetendő összegben.

400 ezer Ft személyi kölcsön (60 hónapra) kondíciói THM-plafon alatt és után egyes hazai bankokban Bank Hiteltermék THM dec. 31-ig THM Törlesztőrészlet dec. 31-ig Törlesztőrészlet jan. 1-től Visszafizetendő összeg MKB Mosoly Személyi kölcsön 5,70% 10,94% 7 639 Ft 8 670 Ft 516 076 Ft Cetelem Cetelem Személyi kölcsön 5,75% 11,28% 7 659 Ft 8 735 Ft 519 796 Ft UniCredit Bank Stabil kamat személyi kölcsön - Aktiv kedvezmény akció 5,74% 12,14% 7 658 Ft 8 906 Ft 529 368 Ft K&H K&H személyi kölcsön 5,70% 12,85% 7 659 Ft 9 050 Ft 537 436 Ft Erste Bank Most Személyi kölcsön 5,75% 14,54% 7 659 Ft 9 391 Ft 556 532 Ft Budapest Bank Számlás Könnyített Kölcsön 5,70% 17,08% 7 676 Ft 10 204 Ft 602 128 Ft

2 millió Ft személyi kölcsön (60 hónapra) kondíciói THM-plafon alatt és után egyes hazai bankokban Bank Hiteltermék THM dec. 31-ig THM Törlesztőrészlet dec. 31-ig Törlesztőrészlet jan. 1-től Visszafizetendő összeg UniCredit Bank Stabil kamat személyi kölcsön - Aktiv kedvezmény akció 5,74% 9,68% 38 292 Ft 42 094 Ft 2 510 432 Ft MKB MKB Mosoly Személyi kölcsön 5,70% 10,94% 38 196 Ft 43 352 Ft 2 580 496 Ft Cetelem Cetelem Személyi kölcsön 5,75% 11,28% 38 295 Ft 43 674 Ft 2 598 924 Ft K&H K&H személyi kölcsön 5,70% 12,46% 38 295 Ft 44 266 Ft 2 664 416 Ft Raiffeisen Bank Raiffeisen Személyi Kölcsön - Aktív számlahasználat 5,60% 12,84% 37 880 Ft 44 956 Ft 2 682 923 Ft Cofidis Fapados kölcsön 5,75% 14,90% 38 295 Ft 46 411 Ft 2 744 080 Ft Erste Bank Most Személyi kölcsön 5,75% 14,06% 38 295 Ft 46 469 Ft 2 755 444 Ft OTP Bank OTP Bank Személyi kölcsön 5,70% 18,09% 38 292 Ft 50 601 Ft 2 986 824 Ft Budapest Bank Számlás Könnyített Kölcsön 5,70% 17,08% 38 379 Ft 51 020 Ft

Címlapkép: Getty Images