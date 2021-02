Csodaszép ékszereket készít fából a vidéki dizájner: szerte az országban rajonganak érte

HelloVidék: Hogyan kezdett fából készült ékszerek készítésével foglalkozni?

Balogh Norbert: Korábban több fafajról volt már tudomásom és tisztában voltam vele, hogy az emberek többsége nem ismeri őket. Szerettem volna valamilyen módon eljuttatni és megmutatni nekik, hogy milyen sok különleges fa létezik a világon. Mivel a fa, mint alapanyag adott volt, úgy gondoltam, hogy az ékszereken keresztül sok emberhez el tud jutni és meg tudják ismerni, milyen fafajok vannak.

Hogyan került kapcsolatba a fákkal? Valahol lehet tanulni fa ékszerkészítést?

Gyerekkorom óta a közvetlen környezetemben jelen volt a faanyag, tüzelőanyagként rendszeresen vágtam a fát és emlékszem néztem az erezetét az illatát már akkor megfogott ennek az egésznek a varázsa. Mindig kedveltem a faanyagot, mert tudtam, hogy nagyon sokoldalú. 2016-ban mikor elkezdtem, oda kellett állnom a munkapadhoz és hozzá láttam a famegmunkálás aprólékos folyamatainak elvégzéséhez, idő közben a technikai repertoárét bővítettem fejlesztettem. A mai napig folyamatosan fejlesztek, kísérletezek annak érdekében, hogy minél egyedibb ékszerek készülhessenek el a kezeim között.

Mitől különböznek a fa ékszerek a bolti ékszerektől?

Nincs hasonló az üzletekben. Egyedi darabok egyedi stílusban személyre ízlésre szabva. A vásárlóimra bízom, hogy eldöntsék, mitől tartják különlegesnek az alkotásaimat.

Az ilyen jellegű termékeknél az első benyomás mennyire számít? Mire kell figyelni?

Nagyon fontos a kép, amit először megpillantanak az szemlélődők. A honlapomra a fotókat én készítem. Eleinte telefonnal fényképeztem, utána szép lassan videókból kezdtem el tanulni, kitapasztalni a fotózást, majd az évek alatt megszerzett gyakorlati tudás után egyre több szintet léptem technikailag is. A fotózás is egy olyan művészeti ágazat, amihez idő kell és jártasság, hogy kialakuljon egy látásmód. Ugyanez vonatkozik az ékszerkészítésre is.

Ebben a szakmában milyen nehézségek vannak?

A fa megmunkálása és folyamatai nehézkesek, mert minden szerszámnyomot el kell tüntetni az ékszer felületéről. Nagyon aprólékos és türelmet igénylő munka.

Mivel lehet a fát tartósítani?

Léteznek különböző természetes eredetű speciális olajok, viaszok, amelyek idővel olyan szinten beivódnak a fába, hogy védőréteget alakítanak ki a felületen. Ezeknek az anyagoknak van egyfajta vízlepergető hatásuk is. A nálam vásárolt ékszerek mellé adok egy saját főzésű viaszt és leírást is, hogyan ápolják a fát annak érdekében, hogy minél tartósabb legyen. Én a fákat nem kezelem semmilyen vegyi anyaggal. Az alkotásaimnak az a különlegessége, hogy a fa alapanyagok természetes színeiben maradnak meg ahogy a természet megalkotta őket.

Milyen vásárlóréteg keresi a fából készült kézi alkotásokat?

A kifinomult stílusérzékkel rendelkező emberek előszeretettel keresnek fel egy, egy egyedi ékszer elkészítésével kapcsolatban. Mind ezek mellett a fémérzékenyeknek is egy remek megoldás a fa ékszer, hiszen ettől függetlenül, ha szeretik az ékszereket, nem kell lemondaniuk róluk hanem hordhatják a különböző nemesfából készült ékszereket. Sok olyan megrendelőm van, akik követik a divatot és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az ékszerekkel kifejezhetik a személyiségüket. Ez a divat, stílusirányzat, személyiségmeghatározás. Az ékszer, mint használati tárgy több ezer éve személyiség kifejező eszköz, amit kicsit elfeledtek a mai világban. Az egyediség kihat a személyiségre, emiatt sokan megkeresnek, mert szeretnek kitűnni a tömegből.

Mennyi fa felhasználása szükséges egy ékszer elkészítéséhez?

Számokkal tudom alátámasztani, hogy egy ékszer kb. 40 köbcentiméter fából tud elkészülni. Egy kb. 1x1x1 méteres fakockából 25.000 darab ékszert tudok elkészíteni. Ha minden egyes nap készítek fából ékszert, akkor ez a mennyiség több mint 60 évig elegendő lesz. Ennyiben ki is merül az én ökológiai lábnyomom, mert 1 köbméter fát károsítok meg egész életem során. Ezzel szemben egy ezüst és arany ékszer előállításához ipari gépek, ipari megmunkálás, károsanyag kibocsátás utólagos vegyszeres kezelés szükséges. Amennyiben beszélhetünk értékről, azt hiszem pont azért szerettem volna a fa ékszerekre felhívni a figyelmet, hogy lássuk, milyen szemmel mérjük az értéket.

Belföldön vagy külföldön van nagyobb kereslete a fa ékszereknek?

Jelen esetben a rendelések 70-80 %-a belföldről, a többi pedig külföldről érkezik. A külföldi piacokra való kijutás, részvétel folyamatban van.

Honnan szerzi be az alapanyagokat?

Az alapanyagokat a világ különböző országaiból érkeznek. Javarészt külföldről rendelem, de belföldön is vannak beszerzési forrásaim. Szinte mindig akad egy új fa faj, amit kutatok keresek addig, míg hozzá nem jutok.

Volt-e olyan rendelés, amely emlékezetes a mai napig?

Több is volt az elmúlt évek alatt, de az egyik emlékezetes rendelésem, amikor egy 40. házassági évfordulóra felkértek, hogy készítsem el a gyűrűiket. Óriási megtiszteltetés volt, mert nem egy ékszerüzletben vásároltak, hanem engem bíztak meg vele, hogy elkészítsem. Sokan kérnek fából jegygyűrűket vagy ékszert ajándékba vagy éppen meglepetés szerűen. Izgalmas mikor az ember tudja, hogy mekkora meglepetés lesz ez és az ékszer tulajdonosa mit se sejt a háttérben folyó munkálatokról.

Fotó: Bódogh Gabriella