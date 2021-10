Felpörgött a vidéki újépítésű lakáspiac: brutális árakon adják a házakat ezekben a városokban

A fél éves rendszerességű felmérés legfrissebb tanulságait hírlevél formájában foglaljuk össze. A vidéki térségekben Budapesthez képest több mint 50%-al több, legalább 10 lakást tartalmazó újépítésű projekt van jelenleg értékesítés alatt, ugyanakkor az átlagos projektnagyság kevesebb, mint a fele a fővárosinak. A felmérésben található projektekben jelenleg a fővárosban 21 ezer, vidéken 13,5 ezer lakás épül. Az átlagos árszint Budapesten mintegy 14 millió forinttal több, mint a vidéki térségekben, az átlagos négyzetméterárak pedig majd 38 százalékkal magasabbak. Mind a projektek előfordulásában, mind pedig az árakban óriási szórás figyelhető meg.

Három megye emelhető ki jelenleg a vidéki alpiacon: Somogy, Pest és Győr-Moson-Sopron. Ezekben a megyékben a vizsgált szegmensben 1800-2300 közötti lakás fejlesztése zajlik. 1000 lakás épül a jelenleg értékesítés alatt lévő projektekben Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyékben, az 500 lakásos küszöböt pedig még 5 megye haladja meg. Békés megyében már csak 2 aktív projekt figyelhető meg, Tolna és Nógrád megyékben pedig jelenleg nem értékesítenek ebben a szegmensben újépítésű társasházakat.

A vidéki alpiac három részre tagolható. Budapesten kívül a leginkább élettelinek a Balaton tekinthető, ezen belül is a déli part emelhető ki, ahol rengeteg projekt sorakozik a vízpart menti utcákban. A nyugati megyékben (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) valamint Pest megyében nem csak a nagyobb városokban, hanem a kisebb településeken is találunk épülő társasházakat. Az ország ezen részeiben a fejlesztők a nyugati határhoz vagy a fővároshoz való közelség miatt látnak fantáziát. Végül pedig a keleti és déli régiókban leginkább a megyeszékhelyekre korlátozódik a piac, közülük is kiemelkedik

Szeged és Debrecen, ahol 25-25 projekt értékesítése zajlik jelenleg. Az átlagos négyzetméterárak megyei szinten nagy szórást mutatnak. Az árakat legfőképpen a lokáció befolyásolja, emellett a műszaki tartalom, a projekt készültségi szintje és értékesítettsége lehet rá hatással. Egyes lokációkban (pl. Győr-Moson-Sopron megye, Szeged) gyakori, hogy a fejlesztők szerkezetkész állapotú lakásokra vonatkozó árat kommunikálnak, így egyedi megállapodás határozza meg a kulcsrakész árat. Ezekben a lokációkban magasabb lenne az ár, ha mindenhol kulcsrakész árakat lett volna lehetőség rögzíteni. Továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vásárolható legolcsóbban újépítésű lakás, ahol az átlagos fajlagos ár 510 ezer Ft. Azonban nem Miskolc számít a legolcsóbb hazai megyeszékhelynek, hanem Szolnok, ahol az újépítésű lakások átlagos ára 488 ezer Ft/nm. Emellett Tatabányán is épphogy eléri az 500 ezer Ft/nm-t az átlag, de itt több olyan projekt is található, ahol emelt szintű fűtéskész árat kommunikálnak a fejlesztők. A legdrágább megyékben már a budapesti átlagot is meghaladta a négyzetméterár: Veszprém és Somogy megyékben 1 millió Ft/nm feletti az átlag. A magas átlagot a balatoni árak elszállása okozza, a megyeszékhelyek ennél jóval olcsóbbak (Kaposvár: 540e Ft/nm, Veszprém: 840e Ft/nm). A szintén Balatonnal szomszédos Zala megye számít a harmadik legdrágábbnak, emellett Hajdú-Biharban közelítik még az átlagok a 800 ezer Ft/nm-t. Ahogy a 3. ábrán is látható, a Dunától nyugatra jóval több település rendelkezik érdemi újlakás piaccal, leginkább a Balaton és a Velencei-tó mentén, a határnál és Pest megyében látunk olyan településeket, ahol legalább 3 társasház áll értékesítés alatt.

A legdrágább települések kivétel nélkül a Balaton partján helyezkednek el. Siófokon az átlagos négyzetméterár 1,3 millió Ft feletti, és majdnem 1000 lakás épül az értékesítés alatt álló társasházakban. A helyi újépítésű piac az épülő lakások számát és az árakat tekintve Budapest VI-VII. kerületével feleltethető meg. A többi település a sorban (Zamárdi, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonföldvár, Fonyód) szintén Somogy megyében található. Összesen 9 projektben haladja meg az átlagos négyzetméterár az 1,4 millió Ft-ot, ezek közül 6 található ebben a megyében. A Balaton északi partján jóval kevesebb projekt épül jelenleg, és mindössze a Pelso Bay Apartments nagysága haladja meg a 100 lakást.

Címlapkép: Getty Images