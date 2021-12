Hatalmas sikerrel üzemelnek a vállalkozások ebben a megyében: mi a titkuk?

HelloVidék: Mikor és milyen céllal alakult az Alapítvány?

Békefi Helén: A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1992 tavaszán 25 alapító alapította, a megyei önkormányzat, 14 települési önkormányzat, a budapesti Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az OTP, vállalkozások, érdekképviseleti szervezetek. Kezdetben az alapvető feladat az Európai Uniós PHARE programok közvetítése, a tájékoztatás, tanácsadás, a fogadott programok működtetése, a vállalkozóvá válás segítése, támogatása volt. 1994-től a tanácsadás mellett bővült a feladatkörünk a vállalkozói mikrofinanszírozással, ami szintén uniós PHARE és hazai forrásokból valósult meg. Ezeket 2006-ig juttattuk el a vállalkozókhoz. Ezt követően hazai forrásokból bíráltuk és folyósítottuk tovább a mikrohiteleket. E mellett az alapítvány folyamatosan térítésmentes üzletviteli tanácsadást nyújtott, oktatási képzési feladatokat végzett, rendezvényeket szervezett, részt vett innovációs kutatás-fejlesztést segítő és más vállalkozásfejlesztési programokban, pályázatokban. Amikor átalakult a gazdaság és egyre jobban specializálódtak a szervezetek, úgy a tanácsadás és a rendezvényszervezés mellett a mikrofinanszírozás maradt a kiemelt feladatunk. A szakfeladatokat, oktatást, képzést különböző szakintézmények, képző centrumok vették át. 2010 év vége óta főleg mikrofinanszírozással, kezdő, induló és működő, de "nem bankképes" vállalkozások segítésével foglalkozunk. A bankok és hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások is nyújtanak kedvezményes forrásokat, de a legkisebb mikrovállalkozások és a kezdők sokszor nem felelnek meg a szigorúbb, profitorientált banki feltételeknek, vagy nem tudnak elegendő és megfelelő fedezetet nyújtani. Így őket mi nonprofit alapítványok segítjük üzletviteli tanácsadással, vállalkozásindítással kapcsolatos tanácsokkal, és kedvezményes kamatozású támogatott mikrohitellel. Jövőre leszünk 30 évesek, ez idő alatt 1500-1800 vállalkozás kapott hazai és európai uniós forrásból 3,5-4 milliárd forint mikrohitelt alapítványunktól itt Bács-Kiskunban. A mikrovállalkozások kockázatosabbak, mint a kis- és közepes vállalkozások, sok munkával járó vállalkozói kör, mégis folyamatos tanácsadással, mentorálással nagyon szépen visszafizetik a kapott fejlesztési forrásokat, kevés a behajtás alatt lévő vagy rossz ügylet. A támogatást vissza kell fizetni, amelyet utána újra ki tudunk helyezni az újabb és rászoruló ügyfeleknek. Most 60 ügyletünk van folyamatban, amely 270-300 millió forintos portfólió kezelését jelenti. Sajnos jelenleg új európai uniós vagy hazai forrás nem áll rendelkezésünkre, gyakorlatilag a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt országos és helyi mikrohitel programokat bonyolítjuk, kezeljük nemcsak Bács-Kiskun megyében, hanem a megyehatárokon túl is.

HelloVidék: Milyen vállalkozási célokkal keresik meg az Alapítványt?

Békefi Helén: Alapesetben a szolgáltatási és kereskedelmi ágazat a leggyakoribb, kevésbé vannak jelen a termelő vagy ipari ágazatokból. 2010-ig nagyon sok agrárvállalkozó partnerünk volt, de akkor a „de minimis”, más néven „csekély összegű támogatás” európai uniós szabályozási korlátok miatt kikerültek az új üzletfeleink közül, így nem juthattak általunk kedvezményes forrásokhoz. Ez nagyon rossz volt, mivel Bács-Kiskunban, az ország egyik legnagyobb megyéjében az agrártevékenységgel foglalkozók száma nagyon magas és szükség is lett volna a további támogatásukra. Gyakorlatilag ezt az időszakot követően maradt a kereskedelemben, szolgáltatási szektorban, turizmusban, kisebb arányban az ipari tevékenységben működő vállalkozások segítése, finanszírozása, de ezeken belül már igen széles a skála.

HelloVidék: Milyen problémákkal küzdenek a vállalkozások?

Békefi Helén: Az alapítványunk 30 éve a vállalkozások segítésével foglalkozik. A mikovállalkozói körbe a 9 fő alatti foglalkoztatotti létszámú és 2 millió euro alatti árbevételű cégek tartoznak. A legnagyobb probléma, hogy a vállalkozók bár szakmájukban kiválóak, a pénzügyi, jogi, marketing és egyéb vállalkozással összefüggő részterületeken kiszolgáltatottak, ismereteik, tudásuk hiányos. Ezeket főként alvállalkozókkal oldják meg, így kiszolgáltatottá válnak időnként egy-egy pénzügyi vagy más szaktanácsadónak, egy könyvelőnek vagy épp egy jogásznak. Egy bizonyos vállalkozói szint felett ez már nem jelent problémát, mert vagy megfelelő apparátus áll rendelkezésükre, vagy nagyobb árbevétel mellett ezeket a szolgáltatásokat könnyebben meg tudják fizetni. Ugyanakkor a mikrovállalkozók idő- és tudás hiányában megküzdenek a szaktevékenységek megfelelő ellátásával, és ezért jelentős összegeket fizetnek is külső szolgáltatóknak. Problémát jelent még, hogy jelentős részüknél nem jellemző a "több lábon állás", sokan csak egy lábon állnak, emiatt sokkal sérülékenyebbek. Nehéz úgy egy vállalkozást felépíteni, fenntartani és fejleszteni, hogy egy esetleges betegség vagy más kiesés miatt, hogyan szervezzék a projekteket, beruházásokat, fejlesztéseket. A gyakori külső gazdasági, pénzügyi, jogi változásokról, problémákról nem is beszélve, amire nincs ráhatásuk, ugyanakkor gyorsan igazodniuk kell az új követelményekhez.

HelloVidék: Együttműködnek-e más szakmai szervezetekkel?

Békefi Helén: Folyamatosan együttműködünk a megyei önkormányzattal, önkormányzatokkal, ipartestületekkel, kamarákkal, különböző szakmai és civil gazdaságfejlesztési szervezetekkel. Mindenkivel igyekszünk kapcsolatban lenni, melyek által egymás tevékenységéről tudunk és egymás munkáját kölcsönösen segítjük. Az elmúlt évekből kiemelném a foglalkoztatási paktumokat városi és megyei szinteken is, mert arra törekszünk, hogy a rászorulókat tájékoztassuk az egyes szervezeteknél lévő támogatási forrásokról, információkról, lehetőségekről. Az együttműködések adottak, mi ezekben aktívan részt veszünk és megmutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyben a nehéz helyzetben lévő mikrovállalkozásokat segíteni tudjuk. Amikor ügyfeleink megkeresnek minket, akkor ezáltal el tudjuk mondani, hogy az adott helyzetéhez, problémájához kapcsolódóan hova fordulhat tanácsért, információért, vagy pénzügyi forrásért. Az együttműködési megállapodások amellett, hogy konkrét támogatásokat juttattak el a rászorulóknak, munkahelyeket tartottak meg és teremtettek, másik legnagyobb hozadéka az volt, hogy az azonos célcsoportért dolgozó intézmények, szervezetek sokkal közelebb kerültek egymáshoz, jobban megismerték egymás tevékenységét, így több szolgáltatást tudtak közvetíteni a számukra. További információkat a www.bacslea.hu oldalon keresztül lehet megtudni.

HelloVidék: Hogyan érintette a Covid az ügyfeleiket?

Békefi Helén: Több hullámban és nagyon rosszul érintette őket. A mi ügyfélkörünkben, mint korábban is mondtam, kevésbé jellemző a több lábon állás, a pénzügyi tartalék képzése csekély, ezért nagyon örültek a kormány által meghirdetett hitelmoratóriumnak és egyéb foglalkoztatási támogatásoknak. A moratórium adta lehetőségekkel az ügyfeleinknek legalább a fele élt, szerencsére csak kevesen szüneteltették vagy szüntették meg teljesen a vállalkozásukat. Mindenki nagyon bízik abban, hogy az élet és a gazdaság előbb utóbb túl lesz ezen a járványhelyzeten is, és újra normális viszonyok között tudja végezni a munkáját és élheti az életét.

