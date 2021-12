Szeméthelyzet: ebben a régióban gyűjtik a legtöbb szelektív hulladékot

A 10-18 éves korosztályban végzett reprezentatív felmérés a különféle italos csomagolóanyagok megítéléséről és a szelektív hulladékgyűjtésről szólt, amelyben közel ötszáz magyarországi fiatalt kérdeztek meg. A résztvevőknek úgynevezett kvótás véletlen felkéréseket küldtek ki, nem és lakhely (megye) szerinti reprezentatív mintájára. A felmérés során a kutatást végzők összesített szelektívgyűjtés pontszámot állapítottak meg, ahol 0 pontos ért az, ha valaki nem gyűjt semmit, míg 5 pontot az, ha a megkérdezett minden anyagot szelektíven gyűjt.

A több demográfiai változóval együtt vizsgálva szintén azt tapasztaltuk, hogy az életkor (13-15 évese) és a lakhely (főváros, megyeszékhely) szignifikánsan befolyásolja a gyűjtéskedvet. Az iskolatípus csak az életkoron keresztül mutat szignifikáns kapcsolatot: fiatal gimnazisták és szakgimnazisták. A felmérés szerint a szelektív hulladékgyűjtés anyagsorrendje a fogyasztásban is tükröződni fog még akkor is, ha már a 10-18 éveseknek is van kialakult véleményük a különböző anyagok környezetre való hatásáról

– derült ki a kutatásból, ami a HelloVidék birtokába került.

A felmérés szerint a válaszadók 91 százaléka fogyaszt valamilyen kereskedelmi forgalomban beszerezhető italt, üdítőt. Legnagyobb arányban, 61 százalékban a PET palackos italokat veszik le a polcról, ezt követik az aludoboz csomagolású termékek 15 százalékkal. A papírdobozos kiszerelés 9 százalékot, az üveg pedig 5 százalékot képvisel. A megkérdezettek 45 százaléka gyűjti külön az aludobozt, ezen belül is a gimnazisták 55 százaléka, a szakgimnáziumba járók 51 százaléka. A felmérésben részt vevő lányok mindkét csoportban néhány százalékkal fontosabbnak tartják ezt a fajta szelektálást.

Úgy tűnik, hogy életkor szerint nincs jelentős eltérés, mégis jól látszik, hogy összességében a szakközépiskolások, szakiskolások és a szakgimnazisták isznak több aludobozos italt. Arra a kérdésre, hogy miért választják ezt a fajta csomagolást, az válaszolták:

„az aludoboz trendi, exkluzív és jobban megőrzi a minőségét, értékét és teljes mértékben újrahasznosítható”, illetve az olcsóság és a termék elérhetősége még fontos szempont számukra.

Ahogy kiderült, a fiatalok beszámolója szerint a családjaikat általánosságban is jellemezi a szelektív hulladékgyűjtés, a víztakarékosság és a szigetelt otthon. Maga a szelektív hulladékgyűjtés a Központi Régióban és Nyugat-Magyarországon gyakoribb.

Mennyire keresi ez a korosztály a „zöld megoldásokat”?

A válaszadók 60 százaléka ismeri az aludoboz visszaváltó automaták valamelyikét, közülük a legtöbben, 22 százalékban az úgynevezett zöld „Returpack” automatákra emlékeztek, csak ezután jöttek az áruházak sajátmárkás gépei. Előbbiek két vállalkozás, a Returpack Kft. és a Sealorient Kft. és a Magyar Sörgyártók Szövetségének összefogása: így fejlesztették ki 2010-ben a világújdonságnak számító alumínium italosdoboz visszaváltó automatáját és rendszerét. Élelmiszer-kereskedelmi láncoknál országszerte közel 200 visszaváltó automata érhető el a lakosság számára. Az éves szinten közel 100 millió így visszagyűjtött alumínium italosdoboz a hazai begyűjtés oroszlánrészét adja.

A Returpack Kft. – Minden Doboz Visszajár – a bízik a Z generációban, ezért is indított egy pilot típusú online reklámkampányt a TikTokon, ahol hét magyar TikTok-influenszerrel készíttetett videót a „Minden Doboz Visszajár” kifejezés, és a mindendoboz.hu oldal népszerűsítésére, illetve ugyanezen véleményvezérek az Instagramra is elkészítették posztjaikat. Meggyőződésünk, hogy ezeken a felületeken érhetők el leghatékonyabban a jövőt is formálni képes fiatalok, és bízunk abban, hogy ők együtt sokat tudnak tenni azért, hogy a bolygó élhető maradjon még nagyon sokáig

– mutatott rá Vida Péter a Returpack Kft. ügyvezetője.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a visszaváltó berendezések ismerőinél jóval kevesebben vannak azonban azok, akik használják is azokat. Mindössze a válaszadók 15 százaléka vette igénybe már aludoboz visszaváltó automatát, és másik 13 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a családja használja azt. A felmérés alapján a gépek kipróbálásához a fizikai közelségük és megközelíthetőségük a legfontosabb elvárás. Ehhez jön a jóval magasabb anyagi ösztönzés: a fiatalok átlag 40 forintot szeretnének kapni a használt aludobozokért. Emellett kiemelkedő szempont volt még, hogy az automatákat akár játékhoz kapcsolódóan is lehessen használni.

A felmérés a környezetvédelmi kérdések mellett a korosztály médiahasználatával kapcsolatban is számos kérdésre választ tudott adni. A kutatás során megkérdezettek szinte mindegyike találkozott a közösségi médiában a kampánnyal. A megkérdezett közösségi médiumokból:

a Facebook Messengert a megkérdezettek 68 százaléka legalább naponta,

79 százaléka legalább hetente többször használja;

a YouTube-ot kétharmaduk legalább naponta,

86 százaléka legalább hetente többször használja;

a Facebookot és a TikTokot is legalább hetente többször a megkérdezettek több, mint fele használja,

az Instagrammot pont a felük.

A különböző közösségi médiumok demográfiai ismérvei a vizsgált populáción belül is eltérnek:

Messenger: többet használják a 13-18 évesek, mint a fiatalabbak, illetve a Kelet-Magyarországon és Nyugat-Magyarországon élők, mint Budapesten és Pest megyében.

YouTube: országszerte a felmérésben részt vett, legidősebb korosztály (16-18) használja az átlagnál gyakrabban, a legfiatalabbak pedig ritkábban.

Facebook: életkorral egyenes arányban nő a használat gyakorisága. Hasonlóan a Messengerhez, Kelet-Magyarországon és Nyugat-Magyarországon az átlagnál többet használják, Budapesten és Pest megyében kevesebbet.

TikTok: országszerte 16-18 éves korosztály kedvenc platformja.

Instagram: országszerte a 10-12 éves használja hetente többször, vagy gyakrabban, mint 13-15 éves. A legtöbbet - a teljes átlagnál gyakrabban - mégis a 16-18 évesek használják, közülük is inkább a lányok.

A reprezentatív felmérést a NIB Research az Every Can Counts – Minden Doboz Visszajár – megbízásából végezt.

