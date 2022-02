Újabb fontos út épül Magyarországon: rengeteg autós várta már a fejlesztést

Herczeg Tamás (Fidesz), Békés megye 1. választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón "mérföldkőnek" nevezte a beruházást, amely szerinte belterületen legalább olyan fontos projekt, mint külterületen az M44-es gyorsforgalmi út és a fürjesi elkerülő út megépülése.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester elmondta, a békési megyeszékhelyen is évről évre nő az autók száma, az elkészült úttal a város egyik legnagyobb lakosságszámú városrészéből lehet "egyszerűbben, gyorsabban és biztonságosabban" elérni a déli iparterületet.

Hozzátette, Békéscsabán hasonlóan fontos projekt volt a közelmúltban egy másik út leburkolása is, amely hazai költségvetési forrásból valósult meg.

Az önkormányzat az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 770 millió forintot nyert el, amelyből több mint 2,3 kilométer út, 2 kilométer hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény épült, a csapadékvíz-elvezetés pedig mintegy 1700 méteren valósult meg. A projekt részeként a szakaszon a közvilágítást is kiépítették - ismertette Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési NKft. ügyvezetője.

A Hódút, a Délút és a Strabag által kivitelezett szakasz határidő előtt készült el, már forgalomba helyezték - tette hozzá.

Sódar Anita elmondta, szeretnék az útfejlesztés második ütemét is megvalósítani. A Modern városok programban (MVP) Békéscsaba feltételes szerződéssel rendelkezik, ám a közbeszerzésen mintegy 200 millió forinttal magasabb összeg érkezett be, így a város kérvényezte a kormánynál a többlettámogatás megítélését. Ha megkapják, akkor a jövő év végéig fejeződne be a második ütem.

Sódar Anita emlékeztetett arra, Békéscsaba 2014 és 2020 között a TOP forrásaiból 15,6 milliárd forintot nyert el infrastruktúrafejlesztésre, ebből több mint ötven önkormányzati épületet (egészségügyi, szociális és oktatási intézményeket) újítottak fel, korszerűsítettek energetikailag vagy bővítettek.

Kerékpárforgalmi létesítmény pedig több mint 22 kilométeren épült uniós forrásból - tette hozzá.

