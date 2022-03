Zsebbenyúlós nyár elé néznek a szülők: ennyiből jön ki 2022-ben a gyerek táboroztatása

15 ezerért TikTok influenszer is lehet a gyerek

Rendkívül szerteágazó és bő a táborkínálat már most is, amelyek között bizony extrémebb, különlegesebb, és persze költségesebb táborokat is megtalálhatunk - írta a Pénzcentrum.

Az idei év eddigi ledrágább tábora egy szuperintenzív angol nyelvű nemzetközi tábor amerikai és nemzetközi counselorokkal, ahol a nyelvtanulás és beszédkészség fejlesztése mellett tanulnak lovagolni, amerikai focit játszani, strand röplabdázni, quadot vezetni és extrém vízi sportokat űznek a gyerekek. Ezen tábor díja egy turnusra 305 ezer forint. A legextrémebbnek mondható táborunk egy dzsungel körülmények között megszervezett katonai tábor. Itt a résztvevők megismerkedhetnek a katonák mindennapjaival, különböző terepi adottságok mellett, számukra biztonságos civil környezetben, életkori sajátosságaiknak megfelelően. A táborban tanulnak tájékozódást, navigációt, rádió-és jelkommunikációt, harcászatot, álcázást, rejtőzködést, túlélési és táborozási praktikákat, lövészetet (légfegyver, airsoft), sőt a megszerzett ismereteket a résztvevők egy egész napos "misszió" keretén belül hasznosítják, amely garantáltan reális és maradandó, élményt biztosít

- fejtette ki a Pénzcentrumnak a szakember, aki hozzátette azt is, hogy "klasszikus" tábor már nem nagyon létezik, hiszen a vakációs lehetőségeket valamilyen téma köré szervezik (tematikus táborok), úgy mint állatos tábor, bábos tábor, idegen nyelvi tábor, kézműves vagy készségfejlesztő tábor, lovastábor, divattábor, fotós vagy horgásztábor, tánctábor, katonai tábor vagy épp médiatábor. Nagyon népszerűek a kalandtáborok, a sporttáborok és az idegen nyelvi kategórián belül az angoltáborok.

Címlapkép: Getty Images