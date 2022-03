Hogyan épülhet egy laptop köré a modern agrárium? (x)

A mezőgazdaság sokak szemében még mindig egy olyan terület, amely csak a nagyvárosok határát jelző táblák után élőkre tartozik és a hús, zöldség, valamint gyümölcs esetében pedig csak az a lényeg, hogy ott legyenek a boltok polcain. Kevesen gondolnak bele, hogy a termőföldeken és az állatfarmokon ma már a legmodernebb technológiával dolgoznak a szakemberek, akik rengeteg energiát és erőforrást fordítanak a hatékonyság növelésére és ezáltal a folyamatos fejlődésre.

A szektorban dolgozók pedig könnyen elveszhetnek a modernizáció rohamtempójában, miközben a cél az lenne, hogy gazdaságukat egy stabil digitális alapra helyezzék. Egy jól kiépített rendszer nagymértékben tudja növelni a hatékonyságot, mely kihat a végtermékre, a dolgozókra és a vásárlókra egyaránt. Digitális technológiákra épülő üvegházak, drónokkal figyelt termőterület vagy az önvezető traktor, ezek mind olyan digitális eszközök, amik elősegítik a termelést és feldolgozást, az elektronikus adatfeldolgozás pedig összeköti ezeket a területek.

A zöldségek és gyümölcsök ideális körülményeiről automatizált rendszerek gondoskodnak, a fontos paramétereket pedig folyamatosan monitorozzák a szakemberek és szükség szerint akár távolról is vezérlik. A drónok segítségével a gazdák aktuális és pontos képet kaphatnak a földterület állapotáról és figyelhetik az éppen termő növények fejlődését és esetleges kártevőit. Ezeket az adatokat nem csak begyűjteni kell, hanem tárolni, feldolgozni és elemezni, hogy a folyamat végterméke egy még hatékonyabb gazdaság legyen.

Az ASUS Expertbook család a modern kihívások könnyed megugrására lett szabva. A MIL-STD 810H US katonai szabvány által felállított követelmények mellett iparágvezető belső vizsgálatokon is át kell esniük, ahol a fizikai tartósság mellett a szélsőséges hőmérsékletnek és páratartalomnak való ellenállást és a rázkódás, valamint ejtés elleni védelmet tesztelik. A magnézium-lítium ötvözetű készülékháznak és belső erősítéseknek köszönhetően az Expertbook modellek a terepen is magabiztosan helytállnak. A széles portkínálat, az akár 360 fokban kihajtható érintőképernyő és az olyan egyedi fejlesztések, mint az AI zajszűrős mikrofon lehetővé teszik, hogy egyetlen laptop legyen a gazdaság digitális szíve.

Az Expertcenter széria asztali megoldásaira nyugodt szívvel rábízhatjuk az adatfeldolgozást vagy a helybeni üzemeltetést. Ha pedig a gyártási technológiákban, 3D tervezésben és egyéb, nagy hardverigényű munkákban kellene kisegíteni a gazdaságot, akkor a ProArt Studiobook modellek gyönyörű OLED kijelzői mögött megbújó csúcshardverek biztosítják az erőt és a rugalmasságot. Bármely ASUS modellre is épüljön a digitalizáció, az ügyfelek élvezhetik a magyar nyelvű telefonos támogatás és ajtótól-ajtóig szolgáltatás előnyeit beleértve a felvételt, javítást és visszavitelt.

Természetesen, mint sok más ágazat esetében, az agráriumban is rendkívül fontos a szakmai felkészültséggel és a szívből végzett munkával kiegészíteni a digitalizáció adta lehetőségeket.

