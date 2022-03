Csapatostul érkeznek a török csúcstankok: Kaposváron beindul a hadiipari termelés

Maróth Gáspár az Óbudai Egyetem Okosipari Tudományos és Innovációs Park Kaposvár (TIPK) szakmai workshopján azt mondta, a harcjármű - amelyből a magyar honvédség már korábban tízet vásárolt és további több százat tervez beszerezni - az élvonalbeli török hadiipar emblematikus fejlesztése. Közölte: Kaposváron, az ipari park egyik már meglévő üzemcsarnokában kezdődik meg az első negyven jármű védelmi integrációja, azaz felszerelése harcászati, rádiótechnikai, elektronikai eszközökkel, érzékelőkkel. Hozzáfűzte: a járművek fő elemeit is a somogyi megyeszékhelyen gyártják majd, és teljes összeszerelésük is helyben történhet meg a későbbiekben. Az eseményen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a Kaposváron épülő TIPK hadiipari kutatás-fejlesztési tevékenységeket is folytat majd, ami a világban felértékelődő hadiipari fejlesztések szempontjából nagy jövővel kecsegtet.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkaerőpiac a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek irányába rendeződött át, ezt pedig a képzési rendszer átalakítása is segítette Magyarországon. Kiemelte: a beruházások növekedési üteme az "EU TOP 3-ban volt" 2015 és 2019 között Magyarországon, ez pedig azért fontos, mert "a jelen beruházása a jövő növekedése". Magyarország élen jár az innovációban is vélekedése szerint, ugyanis itt nőtt a legnagyobb mértékben a kutatás-fejlesztésben dolgozók száma az EU-ban 2010 óta. Mindez annak köszönhető, fűzte hozzá, hogy a magyar kormány GDP-arányosan kiemelkedő támogatást biztosít a K+F ágazat számára. Elmondása szerint a kormányzat szeretné elérni, hogy 2030-ra a forgalomba kerülő buszok 70 százalékát hazai gyártású járművek tegyék ki, tízből hét vasúti jármű magyar gyárakban készüljön, képes legyen önellátási szinten biztosítani a magyar védelmi ipar a honvédség igényeit, az egészségipar pedig a hasonló szinten biztosítsa a különböző vírusok ellen védelmet nyújtó oltóanyagokat.

Varga Mihály pénzügyminiszter, az Óbudai Egyetemet működtető Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében azt mondta: az ország szempontjából kiemelkedően fontos, hogy stabil legyen a gazdasága, legyen felkészült a legváratlanabb helyzetekre is, rendelkezzen erős védelmi és egészségiparral, legyen képes a lehető legtöbb tekintetben az önellátásra. Közölte: a világjárvány és a háború rámutatott, hogy e képességek visszaszerzése kiemelkedően fontos, és hozzájárul az ország versenyképességéhez is. A TIPK és a kaposvári hadiipari tevékenység szerinte mindezeket a célokat is szolgálja majd. Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere emlékeztetett: a megyeszékhely 2010 óta a kormányzat jelentős támogatásának is köszönhetően komoly ipari fejlődésen ment keresztül, ezen belül az élelmiszeripar és a gépipar vált húzóágazattá, ezeknek is köszönhető, hogy mintegy háromezerrel több ember dolgozhat ma városban, mint tíz esztendeje.

A jövőről szólva felhívta a figyelmet arra, hogy a TIPK megjelenésével a magas hozzáadott értékű ágazat is komoly fejlődésnek indul a városban, ami újabb lehetőségeket jelent a térség és lakói számára. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora azt mondta, a TIPK-ben a jelenlegi elképzelések szerint - egyebek mellett - festékanyagokkal, szóróeljárásokkal, fémmegmunkálással, környezetszennyező anyagok újrahasznosításával kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket is végeznek majd, a hadiipari technológiák fejlesztését szintén kiemelten kezelik majd. Gelencsér Attila, a Somogy 1. számú választókörzetének a választásokon újrainduló országgyűlési képviselője kiemelte: a helyi befektetések és beruházások legfontosabb célja, hogy helyben tartsák a városban élőket, hozzájáruljanak a helyi ipar fejlődéséhez. Beszámolt arról, hogy az elmúlt évtizedekben meghonosodott az ipari kultúra a somogyi megyeszékhelyen, a város pedig ennek segítségével fejlődésnek indult, bővült a foglalkoztatottak száma, és várhatóan azoknak egy jó része is "hazacsábul", akik a jobb élet reményében korábban elhagyták a települést.

Maróth Gáspár tavaly tavasszal jelentette be, hogy ősszel kezdődik a Rheinmetall Hungary Zrt. hadiipari gyárának építése Kaposváron és így a tervek szerint évente legalább száz katonai jármű készülhet el a somogyi megyeszékhelyen.

Tavaly májusban pedig Szita Károly jelentette be, hogy tudományos és innovációs park építését tervezi a kaposvári önkormányzat és az Óbudai Egyetem a somogyi megyeszékhelyen. Az akkori tájékoztatás szerint a fejlesztés részeként hat hektáros területen négy csarnokot építenek és rendeznek be a város keleti ipari parkjában 15 milliárd forintból, kormányzati támogatással.

Címlapkép: Getty Images