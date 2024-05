Idén negyedjére is feltűnt Magyarországon a sarki fény: itt láthattuk a csodás égi jelenséget

HelloVidék 2024.05.06. 13:02 Megosztom

A napkitörések nem csillapodtak, így újabb nagyenergiájú részecskefelhő érte el a Földet hétfő hajnalban. Továbbra is igen aktív a Nap felszíne, ezt bizonyította az elmúlt hetekben, hónapokban is – számolt be róla az Időkép.