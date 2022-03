Meglepő dolog derült ki a hazai pálinkákról: évtizedek óta nem volt ilyen Magyarországon

Az Agrárminisztérium pénteki közleménye szerint Szinay Attila a Pálinkakiválóságok könyvének bemutatóján tartott csütörtöki beszédében kitért arra, hogy a pálinka milyen jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi időszakban. Felhívta a figyelmet a népszerű ital több évszázados hagyományára, megemlítve, hogy Károly Róbert kora óta ismertek olyan borpárlatok, amelyeknek gyógyító erőt tulajdonítottak.

Azt egy külön érdekes történetnek tartom, hogy a múltban még rendelkezni kellett arról, hogy az étkezési gabonát ne használjanak fel a nemes ital készítéséhez

- jegyezte meg.

A magyar pálinkakultúra hatalmasat lépett előre az elmúlt évtizedben az alapanyag és a technológia terén is

- szögezte le a közigazgatási államtitkár.

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy pálinkaevolúció történt. A versenyek remek alkalmakat kínálnak arra, hogy a szakma képviselői egymásra találjanak. A koronavírus-járvány által terhelt 2020-21-es évek megviselték a Horeca-szektort, de bízunk benne, hogy a felvevőpiac újra erőre fog kapni

- jelentette ki.

A most megjelent kiadvány kapcsán Szinay Attila megjegyezte: 144 nevezettből 22 pálinkaház 78 tétele került be a kiválóságok közé, ezért is a megjelenése ünnepi alkalom. Az államtitkár felidézte, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben kiválasztotta saját pálinkáját.

Takács László, a Pálinkakiválóság Program szakmai igazgatója beszédében kitért arra, hogy 2014-hez képest nagyon jól látszik a fejlődés mértéke és egyre szélesebb az a kör, akik szakavatottként egyre jobban bele tudnak látni ebbe a nagyon izgalmas világba.

Sokan a pálinkát az elsőszámú hungarikumunknak tartják, amelynek nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van

- egészítette ki.

Az eseményt követő XIII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra eredményhirdetésén Szinay Attila bejelentette: 8 országból, 286 nevezés érkezett a versenyre, ezért az 58 tagú zsűrinek bőven volt dolga. Összesen 96 bronz, 22 ezüst, 6 arany és 3 gyémánt diploma jogos birtokosa vehette át az oklevelét, amelyekhez az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára gratulációját fejezte ki.

A kisüzemi sörfőzdéknek megvan a helye a piacon, nagyon szeretném, ha üzleti értelemben is tudnának terjeszkedni és minél több fogyasztóhoz el tudnának jutni jó minőségű termékeikkel. Az Agrárminisztérium támogatására a jövőben is számíthatnak

- tette hozzá.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a zsűrizett sörök magas minőségűek, valamint, hogy a részvevők fenntartják a magyar kisüzemi sörfőző kultúrát.

Sörivó és sörkészítő nemzet a magyar, elég csak Pécsre, Kőbányára, Sopronra és Nagykanizsára gondolni. Önök nemcsak sört készítenek, hanem a múltunkat is ápolják

- egészítette ki.

Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke a szakmai megmérettetéssel kapcsolatban elmondta, hogy 25-30 éve a pályán lévők mellett frissen alakult főzdék is benevezték alkotásaikat. Úgy fogalmazott: a 2012-es jövedéki törvény módosítása teremtette meg az esélyt a jelenleg is zajló sörforradalomra.

