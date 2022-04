Csak a miniszter segíthet: milliókkal tartozik a borászoknak a legnagyobb italforgalmazó

Harminchárom borászat aláírása szerepel a dokumentumon, amelyben megindokolják, miért kérnek különleges elbánást az ital-nagykereskedőnek.

Az IMO, az egyik legnagyobb magyar italforgalmazó cég csődöt jelentett, és tavaly óta nem fizet olyan neves borászatoknak, mint a Takler Pincészet, a Laposa Birtok, a Bodri Pincészet, a Frittmann Borászat, mint ahogyan a Bock, a Dobosi és a Gere Pincészet is hiába várja, hogy a forgalmazó átutalja a nekik járó összeget, írja a 24.hu.

Összesen több mint 360 millió forint a tartozás, az egyes partnerekkel szemben ennek összege 1,7 és 49,5 millió forint között mozog, a 33 borászat fele több mint tízmillió forintot követel az IMO-tól.

A cég lassan egy éve nem fizette ki a neki beszállított termékek ellenértékét, a fizetési, ügyvédi felszólításokra érdemben nem reagált, az esetleges megegyezésre nem törekedett

- ecsetelik a borászok a helyzetet.

Az IMO-val szemben februárban rendelték el a csődeljárást, azóta a hitelezőknek már be kellett jelenteniük a követeléseiket, a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelőt, a Fehér Denevér Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Kft.-től Borcsányi-Hargitai Mariannt azonban hiába keresték, nem tudták elérni.

Így a lap nem kapott választ arra:

hogyan áll a csődeljárás,

van-e reorganizációs terv,

milyen ajánlatot tett esetleg az IMO a tartozások kifizetésére,

egyáltalán van-e esély arra, hogy a cég tovább működjön, vagy elkerülhetetlen az IMO felszámolása?

A borászok a felszámolást tartják valószínűnek – ez derül ki a kérelmükből. Úgy vélik, hogy az IMO stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítésével biztosítható az esetleges felszámolás elrendelése esetén a gyors, átlátható, rendezett és az állam által felügyelt eljárás lefolytatása. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerint a kormány rendeletben minősíthet egy szereplőt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek.

A kérelemben úgy indokolják ezt a kérést, hogy az IMO csődjének kárvallottjai hosszú évtizedek óta a piacon elismert és kiemelt minőséget képviselő borászatok, melyeket jelentős anyagi kár érne az igényeik ki nem elégítése esetében.

Az egyik érintett borász a 24.hu-nak arról beszélt, arra nem látnak esélyt, hogy az IMO – akár állami segítséggel – tovább működjön, azért keresték meg Palkovicsot, hogy a majdani felszámoló biztos minél korrektebben vezényelje le a felszámolási eljárást, és járjon el a cég vagyonának értékesítése, a hitelezők kifizetése során. A stratégiailag kiemelt cégek esetében ugyanis az általános szabálytól eltérően nem gép sorsolja a felszámolót, ezeknél csak az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. járhat el. A borászok tehát az állami felszámoló kijelölésében látják a korrekt eljárás biztosítékát.

A portál kereste az innovációs tárcát a kérelemmel kapcsolatban, arra is rákérdeztek, hogy anyagi támogatást is nyújtanának-e esetleg a pórul járt borászoknak.

A megjelenésig nem kaptak választ kérdéseikre, de úgy tudják, hogy az innovációs tárcán nem múlik a borászok kérésének teljesítése, az IMO stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítése.

Nem meglepő egyébként, hogy a borászok nemcsak a pénzük, hanem a csődeljárás miatt is aggódnak. Korábban a név nélkül nyilatkozó borászok közül többen megpendítették, hogy nem egyszerű fizetési problémáról lehet szó, pénzkimenekítést, sőt csalárd csőd gyanúját is felvetették azzal, hogy büntető feljelentést is terveznek.

Az IMO-val ráadásul nem az első italforgalmazós cége dőlt be Bognár Gábor Andornak, korábbi vállalkozása, a Drink Hungária Kft. felszámolása 2015-ben fejeződött be, és törölték is a cégjegyzékből. A Drink Hungária 2012 márciusa óta szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szégyenlistáján, azaz a 100 millió forintnál több közpénzzel tartozó cégek között. A NAV törvényességi felügyeleti eljárást is kért a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál. Korábbi sajtóhírek szerint a Drink Hungária 2,5 milliárd adóhátralékot hozott össze, eladták szerb állampolgároknak, majd az adóhatóság felelősségre vonás nélkül megszüntette a kft.-t.

Korábbi cikkükben arról is beszámoltak, hogy méltatlan módon bocsátottak el az IMO 60-70 dolgozóját, egyikük pedig jogellenes felmondás miatt be is perelte a céget. Az ítélet már meg is született:

a korábbi munkatárs megnyerte a pert az Ital Magyarország Kft.-vel szemben.

A társaságot kártérítés megfizetésére kötelezték. Hogy miből fizetik ki, az persze kérdés, de ilyen esetekben a károsult gyakran a hitelezői lista élére ugrik, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az állami bérgarancia-alapból fedezik majd az összeget. Várható, hogy a volt dolgozó sikeres perén felbuzdulva több korábbi munkatárs is beperli majd az Ital Magyarország Kft.-t.

