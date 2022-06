Nyomot hagyott a vírus az autókon: súlyos pénzeket fizethetünk a várakozás miatt

Nem érdemes sokat várni

Az országban mintegy 1400 vizsgaállomáson kaphatnak műszakit a gépjárművek, de az érintetteknek érdemes mihamarabb megújítani a lejárt okmányokat. A Belügyminisztérium május végi adatai szerint közel egymillió autónak lejárt vagy hamarosan lejár a műszaki engedélye, írja a szon.hu.

Bár a türelmi idő végéig még majdnem egy hónap van hátra, nem tanácsos az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést, ugyanis akiknek lejárt az okmányuk, azok a mentesség végétől már csak az okmány­irodákban válthatják ki a műszakit, és csupán három napig érvényes útvonalengedéllyel közlekedhetnek a gépjárművel a tulajdonos otthona és a kiválasztott vizsgabázis között – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

A műszaki vizsga hatósági áras, egységesen 16 290 forintba kerül, ugyanakkor a vizsgáztató cégek árszabása nagyon eltérhet. Átlagosan 25–35 ezer forintot kérnek a vizsgaállomások, de a fizetendő összeg magasabb is lehet, amennyiben a sikeres vizsgához valamilyen szerelésre van szükség.

Megyei vizsgáztatókat kérdeztünk, megugrott-e a vizsgára jelentkezők száma, illetve milyen állapotban érkeznek hozzájuk a gépkocsik.

Súlyos hibákkal érkeznek

Még nem tapasztalok rohamot, sokan még kivárnak. A nyitvatartási időt tekintve több mint 20 napjuk van meghosszabbítani a műszaki vizsgát, és biztosan sokan lesznek, akik az utolsó pillanatban szeretnének időpontot

- árulta el a lapnak Füleki János, a Füleki Kft. tulajdonosa, aki már hosszú évtizedek óta javít és vizsgáztat autókat.

Az autószerelő szerint az is nagy probléma, hogy az autótulajdonosok egy része nem akar pénzt szánni a járművek javítására, és némelyik autó borzasztó állapotban érkezik a vizsgára.

Egy nap alatt három kocsi bukott meg nálam, amit nagyon sokallok, de nem is akarják itt hagyni az autókat javításra. Sokszor hallom, hogy „ismerek valakit, aki olcsóbban megcsinálja, és majd visszajövök”, de azt nem tudni, milyen minőségben végzi el az ismerős a munkát. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a leggyakrabban a fék, a futómű, a kormánymű vagy a lengéscsillapító rossz állapota miatt alkalmatlanok a gépkocsik. A vizsga előtti hibafeltáráson gyorsan kiderülnek a problémák, de az is elszomorít, hogy egyes tulajdonosok mennyire érdektelenül állnak ehhez a kérdéshez. Alapvető alkatrészekről, berendezésekről beszélünk, melyek a sofőr és az utasok biztonságát is veszélyeztetik, ha nem működnek megfelelően

- hívta fel a figyelmet Füleki János, akitől azt is megtudtuk, a pandémia alatt nem kellett újítani a műszaki vizsgákat, és ez meg is látszik a járművek műszaki állapotán.

Elképesztően sok leharcolt járművet hoznak be hozzám, ráadásul többször nem is az olcsó kategóriából, hanem kifejezetten drága kocsik is veszélyes állapotban közlekednek az utakon

– zárta gondolatait a szakember.

Átvizsgálással kezdenek

Az utóbbi egy hónapban érezhetően több autó érkezik hozzánk műszaki vizsgára, de ezt még nem mondanám nagy rohamnak

- ezt már Nagy Zoltán, a nyírbátori Műszaki Vizsgabázis tulajdonosa árulta el lapunknak, majd hozzátette, korábban is a vizsga érvényességének vége előtt egy héttel jelentkeztek hozzájuk az emberek, és szerinte ez most, a mentesség lejártával sem lesz másképp.

A vizsga megkezdése előtt minden esetben felmérjük az autó műszaki állapotát, majd az átvizsgálás után jelezzük az ügyfélnek azokat a feltárt hibákat, amik miatt nem menne át műszakin a gépkocsi. Sajnos előfordult már, hogy mi nem engedtünk vizsgára egy autót az állapota miatt, de a tulajdonos javíttatni sem akart, aztán egy másik állomáson valahogy mégis meglett a pecsét

- osztotta meg tapasztalatait a vizsgabázis tulajdonosa.

