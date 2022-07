Hiába a horrorinfláció: ezek a magyar nyugdíjasok nem kapnak nyugdíjemelést

A Pénzcentrum több olvasója is érdeklődött, hogy lehet, hogy nem kapták meg a júliusi nyugdíjemelést, hanem csak ugyanazt az összeget, mint múlt hónapban. Ennek oka esetükben az volt, hogy nyugdíjukat 2022-ben állapították meg, nem 2022. január 1-je előtt. Aki idén vonult ugyanis nyugdíjba, azt nem érintik az emelések - sem a januári, sem a júliusi, és várhatóan a novemberi sem -, viszont az árak emelkedését ők is ugyanúgy megérzik, írja a Pénzcentrum.

Miért nem kapott emelést, aki idén ment nyugdíjba?

Mielőtt még a a járvány, a háború és más tényezők válságokat idéztek volna, és kiszámíthatatlan inflációs környezetet teremtettek volna, az volt a megszokott, hogy év elején emelik a nyugdíjakat - ha pedig jelentős eltérés adódik az éves infláció és a nyugdíjemelés között, azt novemberben kompenzálják valamilyen formában. Amióta azonban az infláció elszabadult, többször kellett évközben is emelést végrehajtani. Viszont egyiknek sem volt akkora tétje, mint a mostani emelésnek: jelenleg 11-11,5 százalékos éves emelést prognosztizálnak a szakértők, ami 6-6,5 százalékponttal magasabb, mint az év eleji emelés volt. Ebből faragott valamennyit most a júliusi 3,9 százalékos emelés, azonban ha nem történik valamilyen váratlan csoda, ez is kevés lesz a jelenlegi adatokat ismerve, hogy kompenzálja az inflációt.

A júliusi 3,9 százalékos emelés részletei az április végén megjelent Magyar Közlönyből derültek ki. A vonatkozó rendelet úgy szól: "1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (6) bekezdése alapján 2022. július 1-jétől – 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,9 százalékkal hivatalból kell emelni" azt az öregségi nyugdíjat és még számos más ellátást, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

A hivatkozott Kormányrendelet pedig úgy szól: "1. § (1) 2022. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) és (6) bekezdése alapján 5 százalékkal kell emelni a 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat" és más ellátásokat. Tehát a júliusi nyugdíjemelésről szóló rendelet is csak azokra a nyugdíjakra vonatkozott, amelyekre a januári emelésről szóló, vagyis amelyet még 2022. január 1-je előtt állapítottak meg.

Rosszul járt, aki kivárt

Alapesetben, "békeidőben" a nyugdíjszakértők azt javasolták a nyugdíj előtt állóknak, hogy ha megtehetik, várjanak a következő év elejéig a nyugdíjazással, mert a várt infláció általában 3-5 százalék körül alakulhat, a valorizációs szorzók azonban, amely alapján az új nyugdíjakat számítják, ennél rendszerint magasabbak (a 2022-ben alkalmazandó valorizációs szorzók 8,7 százalékkal magasabbak, mint a 2021-es szorzók voltak).

2022-ben azonban nem várt magasságokba emelkedett az infláció, ami olyan helyzetet eredményezett, hogy "rosszabbul járt", aki kivárt a nyugdíjazással, éppen a soron kívüli nyugdíjemelések miatt. (Ráadásul a teljes 13. havi nyugdíjösszeg is súlyosbítja a különbözetet, amelyet csak a 2022. január 1-je előtt megállapított nyugdíjak esetében fizettek ki.) Ennek magyarázata részletesen ebben a cikkben olvasható:

A fenti a cikkben olvasható számítás azonban még csak a 8,9 százalékos eddigi emelésekkel számol. Viszont feltételezhetően ilyen inflációs mutatók mellett szükség lesz még egy kompenzációra novemberben. Ennek mértéke szeptemberben kerülhet majd meghatározásra.

Tehát még nagyobb lehet a különbözet az idén megállapított nyugdíjak, és a korábbi években megállapítottak között - az utóbbiak javára.

Ha pedig valaki megkapta az emelést, de nem arra az összegre számított, ami érkezett, akkor érdemes a Pénzcentrum nyugdíjkalkulátora alapján ellenőrizni a számítást, illetve ebben a cikkben részletezik, hogy kinek mi alapján és mekkora összeg járhat júliusban.

Címlapkép: Getty Images