Reagált az EU az energiaválságra: Magyarországon ez most a legégetőbb feladat

Jeki Gabriella 2022.10.24. 14:15 Megosztom

Megjelent az Európai Unió éves jelentése a régiók és városok helyzetéről. A dokumentumot a 20. Régiók és Városok Európai Hetét (European Week of Regions and Cities) nyitó sajtótájékoztatón mutatták be, amelyen a HelloVidék személyesen vett részt. Az EU Régiók Hetének idei fő témái a zöld átmenet, a területi kohézió, a digitális átállás és a fiatalok szerepvállalása volt. Ahogy azt a jelentés mutatja, minden eddiginél erősebb a kohéziós politika jelentősége a helyi közösségek számára: a helyi és regionális képviselők 83 százaléka szerint ez az az intézkedés, amely a legtöbb hozzáadott értéket hozza területükön. Ez a hét erről is szólt: a régiók és városok számára többek között a zöld és a digitális átállás sarokkövéről, mint Európa növekedési modelljének kulcsfontosságú részéről.

Közzétették a régiók és városok helyzetéről szóló uniós éves jelentést, amely egyfajta pillanatképet közvetít az Európai Unió régiói és városai előtt álló legsürgetőbb kihívásokról, segítve az EU politikai döntéseit. A beszámoló a Régiók Európai Bizottsága (CoR) által megrendelt eredeti tanulmányokon, valamint tudományos kutatásokon, más európai intézmények hozzájárulásán és nyílt forráskódú dokumentumokon alapul, amely tényekkel és adatokkal szolgál a politikai döntéshozók és az érintett felek számára. Az idei jelentés azokra a legégetőbb kihívásokra összpontosít, amelyekkel az EU városai és régiói szembesülnek: Oroszország Ukrajna elleni háborújának gazdasági és társadalmi következményei,

a COVID-19 világjárvány tartós hatásai és a szükséges kilábalás,

a klímavészhelyzet és az energiaátállás,

az egyenlőtlenségek elleni küzdelem,

a demokrácia jövője (az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseire építve). Szeretném kiemelni azoknak a hangját, akik városainkat, régióinkat, közösségeinket alkotják. Engedjék meg, hogy én legyek annak a fiatalnak a hangja, aki vágyik az önálló életre, de elveszett a tisztességes lakhatásért folytatott könyörtelen küzdelemben. Annak a szülőnek a hangja, aki azért küzd, hogy megfelelő és megfizethető nappali ellátást találjon gyermeke számára. Annak a munkásnak a hangja, aki nem tudja, lesz-e tisztességes állása, ha bezárják a gyárat. A kisvállalkozó hangja, akinek el kellett bocsátania a munkatársait, mert a költségek a tízszeresére nőttek. Annak a hangja a milliók közül, akik elmenekültek egy európai országból, mindent hátrahagyva, mert egy brutális háború által feldúlta az életüket. Annak a turistának és táborozónak, aki megszökött az erdőtüzek elől. Legyünk azoknak a hangjai, akik kételkednek abban, hogy unokáik élhető és lélegző környezetben fognak megöregedni. Az Európai Unió állapotát nem lehet teljes mértékben és maradéktalanul felmérni úgy, ha elfelejtjük régióinak és városainak állapotát - mondta Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottságának elnöke a plenáris ülésen. Hozzátette: az energiaválság különösen a háztartásokat, a vállalkozásokat és a közigazgatást sújtja. A megoldás a tél közeledtével egyre inkább sürgetővé válik és ismét a régiók és a városok az elsők, amelyek igyekeztek enyhíteni az emberek vállára nehezedő terheket. Az energiaválság már a tömegközlekedés, a hulladékkezelés területén is gondokat okoz, miközben kérdésessé vált a megfelelő hőmérséklet biztosítása az iskolákban, a középületek környezeti hőmérsékletének csökkentése, a műemlékek éjszakai világítása, a sebességkorlátozás csökkentése az önkormányzati utakon vagy épp a megújuló energiaforrásokba történő beruházás. Vasco Alves Cordeiro azt ígérte: biztosítják a régiókban a lakhatáshoz való hozzáférést, kiemelik a gyermekeket a szegénységből, előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget, minőségi munkahelyeket biztosítanak mindenkinek, oktatják a fiatalokat, fejlesztik a kórházainkat. A régiók és városok helyzetéről szóló uniós éves jelentésben szerepel a „Regionális és Helyi Barométer” is. Nézzük most ennek a fontosabb megállapításait: A Régiók Európai Bizottsága előretekintve elindította a „Városok és régiók európai szövetsége Ukrajna újjáépítéséért” elnevezésű kezdeményezést, amely az EU és Ukrajna közötti regionális és városi szintű partnerségek terén eddig gyűjtött tapasztalatokra fog építeni.

A háború következtében az Ukrajnához legközelebb eső tagállamokban és régiókban várható a bruttó hazai termék (GDP) legnagyobb mértékű csökkenése és őket érinti majd leginkább az infláció is.

A háború következtében az Ukrajnával szomszédos országokba irányultak a legnagyobb migrációs hullámok: több mint 10 millió ember lépte át a határokat Ukrajna

és szomszédai között. Lengyelország a leggyakoribb célállomás: ide 4,3 millió fő érkezett, utána Magyarország következik 861 000 fővel, majd Románia 736 000 fővel (2022. június végi adatok).

között. Lengyelország a leggyakoribb célállomás: ide 4,3 millió fő érkezett, utána Magyarország következik 861 000 fővel, majd Románia 736 000 fővel (2022. június végi adatok). A helyi és regionális képviselők több mint háromnegyede (76%) úgy nyilatkozott, hogy regionális vagy helyi önkormányzata fogadott be menekülteket Ukrajnából; 50% nyilatkozott úgy, hogy regionális vagy helyi önkormányzata anyagi támogatást küldött Ukrajnának, míg 53%-uk aktívan támogatta a polgárokat és a helyi civil társadalmi szervezeteket.

Az adatok szerint a Covid19-világjárvány gazdasági hatása nagyobb volt az Unió déli régióiban, mint az északi és keleti régiókban.

A világjárvány súlyosan érintette a régiók és városok egészségügyi szolgáltatásait is, például a rákkezelés terén. Továbbá folyamatban van az európaiak mentális egészségét érintő következmények vizsgálata, amelyek minden szinten intézkedéseket tesznek szükségessé.

Az árvizek, erdőtüzek, szélsőséges hőség és hasonló események által okozott károk az Unióban várhatóan elérik az évi 170 milliárd eurót.

Az éghajlati vészhelyzet alakulásának jelenlegi üteme mellett az áradások gazdasági hatása mintegy évi 8,5 milliárd euró, ez azonban a globális hőmérséklet több mint 2 °C-os növekedésével évi 16 milliárd euróra, 3 °C-ot meghaladó hőmérséklet-növekedés esetén pedig évi 40 milliárd euróra emelkedhet.

Az előrejelzések szerint a magasabb hőmérséklet és az egyre több aszályos időszak miatt Európában szinte mindenhol nőni fog azoknak a napoknak a száma, amelyeken nagy vagy rendkívül nagy az erdőtüzek veszélye.

Az előrejelzések szerint a magasabb hőmérséklet és az egyre több aszályos időszak miatt Európában szinte mindenhol nőni fog azoknak a napoknak a száma, amelyeken nagy vagy rendkívül nagy az erdőtüzek veszélye.

A regionális és helyi barométer válaszadóinak közel fele nyilatkozott úgy, hogy a városa vagy régiója fejlesztését célzó uniós finanszírozás fő célkitűzéseinek a gazdaság zöld átállását kell támogatniuk (51%). Magyarország esetében a legfőbb fókuszt az az energiaárak megugrásának enyhítése jelenti.

A Régiók Bizottsága számításokat végzett az egy főre jutó GDP 2009 és 2020 közötti 12 éves időszak során történt alakulására vonatkozóan. E számítások azt mutatják, hogy 109 régió növelte az egy főre jutó GDP-jét az uniós átlaghoz képest, míg 129 régióban csökkent az egy főre jutó GDP.

Az uniós országok többségében egyértelmű és jelentős különbség van a vidéki és a városi területek között az olyan emberek száma tekintetében, akik soha nem használják az internetet. Egyértelmű a szakadék továbbá a digitális készségek terén az Unió déli/keleti és északi/nyugati régiói, valamint a városi és vidéki területek között.

A növekvő egyenlőtlenségek, a megugró infláció, az energiaválság, a nemek közötti egyenlőtlenségek és a magas ifjúsági munkanélküliség okozta problémák továbbra is valódi kihívást jelentenek az Unió számára.

2019-ben már mintegy 91 millió ember (az Unió népességének 20%-a) volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának. A vidéki régiókban ez az arány valamivel magasabb volt (22%), mint a nagyvárosokban (21%) vagy a kisebb városokban és elővárosokban (19%), bár az arány 2012 és 2019 között mindhárom kategória esetében csökkent.

A regionális és helyi önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a szegénység elleni küzdelem, az emberek képzése és a foglalkoztatás támogatása elérésében.

2020-ban mintegy 36 millió európai nem tudta télen megfelelően fűteni, nyáron pedig hűteni otthonát. Ezek a számok pedig valószínűleg emelkedtek, mivel a válság Európa-szerte érezteti hatását.

A válaszadók 38%-a nyilatkozott úgy, hogy hosszú távon a városa vagy régiója jövőbeli fejlődéséhez nyújtott uniós finanszírozásnak a munkanélküliség elleni küzdelmet, a munkahelyteremtést és azt kell céloznia, hogy a munkaerő megfeleljen az aktuális igényeknek.

A válaszadók 89%-a egyetértett azzal, hogy a régióknak és a városoknak nagyobb befolyással kellene rendelkezniük az Európai Unió jövőjére. Több mint hatvan százaléka szerint a régiókat és a városokat úgy lehetne a leghatékonyabban bevonni az Európa jövőjéről szóló vitába, hogy gondoskodunk a téma folyamatos regionális és helyi szintű megvitatásáról (65%).

Az Unióban a polgármestereknek 15%-a, a regionális elnököknek 21%-a, a regionális parlamenti képviselőknek pedig 35%-a nő. Az új munkadokumentum szerint a kohéziós politika jelentős hatással van a regionális növekedésre. Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos szerint az a ragasztó, amely összetartja Európát, mint annak legnagyobb befektetési eszköze, elérve a fél billió eurót; ami központi szerepet fog játszani az energiaválság kezelésében, a kis- és középvállalkozások, illetve a kiszolgáltatott háztartások támogatásában, valamint lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy csökkentsék az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, és megújuló energiaforrásokat fejlesszenek ki. A kohéziós politika az EU fő beruházási politikája, amely az EU költségvetésének körülbelül egyharmadát teszi ki. Címlapkép: Getty Images LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!