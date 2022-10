Hónapok óta várják a nagycsaládosok a gázszámlát: eddig kell majd befizetni

Hónapok óta várakoznak a kedvezményezett nagycsaládosok az energiaszámlára, az MVM Next október végére ígéri, hogy megérkeznek. Nem egyértelmű, hogy az informatikai megoldás késik, vagy nem is volt egyértelmű a számlaszámítás matematikája,

Olyan problémával keresem meg Önöket, amely valójában 26 ezer családot érint

- írta a Telexnek egy olvasó. Az MVM Next 2022 júliusa óta nem küldött neki semmilyen gázszámlát.

Kérdéses volt, hogy a nagycsaládosok az átlagfogyasztáson túl milyen további kedvezményekre jogosultak. Ennek az volt a lényege, hogy a nagycsaládosoknak a kormányhivatalokban kell igényelniük a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár automatikusan.

Az említett ügyfél attól tartott, hogy amennyiben a nagycsaládosok egyszerre fognak kapni több százezres számlákat, az nehézséget okozhat a családok büdzséjében.

Az MVM Next a Telex megkereséssére elismerte, hogy továbbra is fennakadás van, mint korábbi (október 11-i) közleményükre utaltak: „Az MVM Next folyamatosan fejleszti számlázási rendszereit annak érdekében, hogy ügyfelei kiszolgálása zavartalan legyen. Októberben (vagyis fogalmazzunk úgy, hogy október végén – a szerk.) megkezdődik a számlák kiküldése a társasházaknak, valamint a nagycsaládos ügyfelek számára és a többletkedvezmény érvényesítése a többgenerációs családi házban élő fogyasztói közösségek számláiban.”

Akik több számlát kapnak egyszerre, azok a feltüntetett határidőn túl december 15-ig kamatmentes fizetéssel élhetnek és részletfizetést is igényelhetnek.

Akiknek az elmúlt időszakban az MVM Next még nem állított ki számlát, a hamarosan érkező elektronikus számlaértesítőjükben vagy a számlaborítékban valóban egyszerre több számlát fognak kapni, amelyek fizetési határideje meg fog egyezni. Figyelembe véve, hogy ezek egyidejű befizetése jelentős anyagi teherrel járhat, az ügyfeleknek a számlákon feltüntetett fizetési határidőn túl lehetőségük lesz halasztott módon, 2022. december 15-ig rendezni ezeket.

A kamatmentes halasztott fizetés minden érintett ügyfélnek automatikusan biztosított lesz, nem kell külön igényelni. Aki ezen kívül részletfizetést is kérne, az az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail címen tudja ezt megtenni.

A számlázási rendszer a gyógyászati segédeszközt igénybe vevők részére a rezsicsökkentett árat jelenleg még a 2523 kWh kedvezményes mennyiségig veszi figyelembe, abban a többletkedvezmény még nem jelenik meg. Mint a cég írta, a többletkedvezmény azonban természetesen nem veszik el, legkésőbb az elszámolási időszak végén elszámolunk ügyfeleinkkel.

Címlapkép: Getty Images