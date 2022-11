Elképesztő, mi zajlik ebben a megyében: az egekben a fizetések, mégsem találnak elég melóst

A nyugati fekvés, Ausztria és Szlovákia közelsége mindig is kiemelt hatással volt kereskedelmének és iparának a fejlődésére. A HelloVidék megyei körkép-sorozatában most hazánk egyik legvonzóbb térsége: Győr-Moson-Sopron kerül terítékre. És ha már ennyire szívesen költöznek az ország minden szegletéből ebbe a megyébe, az ingatlanpiacon is szétnéztünk, mennyiért lehet most lakáshoz jutni.

Az magyarországi belső vándorlások alapján – derült ki az ingatlan.com friss elemzéséből - Pest megye volt 2021-ben a legkedveltebb célpont, ez azt jelenti, hogy több mint 62 ezren érkeztek ide másik megyéből vagy Budapestről. (Hogy miért is? Pest megyéről itt írt korábban a HelloVidék.) A tavalyi adatokból az is látszik, hogy Pest megye után Budapestre, Borsod-Abaúj-Zemplénbe majd Győr-Moson-Sopronba költöztek a legtöbben. Az elemzésre kiszemelt térségünk, Győr-Moson-Sopron tehát az ország 3. legvonzóbb megyéje. Az egyes megyékből indult költözések alapján kirajzolódnak 2021 leghűségesebb vidékei is: az állandó lakhelyet váltó költözők közül ugyanis a legnagyobb arányban (85%) Győr-Moson-Sopron megyében találtak új otthonra a megyén belül. (A nyugati határmegyét Baranya és Vas megye követi 84 százalékkal. Csongrád-Csanád megyében a költözők 59 százaléka pedig településen belül váltott lakhelyet, ami a legmagasabb arány a megyék rangsorában. Hasonlóan magas a településen belül költözők aránya Hajdú-Bihar és Békés megyében is, ahol az elköltözők 57 százaléka maradt az adott településen belül.) Nem csoda hát, hogy horror árakon kelnek el az ingatlanok Szívesen költöznek hát a magyarok ebbe a megyébe, pedig ingatlanpiaci szempontból nem tartozik az olcsó vidékek közé: a főváros, Budapest után a listát Székesfehérvár vezeti, ott az átlagár (az ingatlan.com 2022. novemberei adatai alapján) ingatlanonként 58 millió forintra rúgott, majd Győr és Debrecen következik 53 és 52,8 milliós összeggel. (Ezzel szemben a legalacsonyabb áron - 15,1-28,4 millió forintért - Szolnokon, Békéscsabán, Miskolcon és Salgótarjánban vásárolhatunk lakást.) A megye három legnépesebb települése egyébként Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár, de keresettek a városok körüli agglomerációban található ingatlanok is. A kisebb falvak elnéptelenedésének megelőzésére 96 település esetében érhető el a kedvelt otthonteremtési támogatás, a Falusi CSOK. A határmenti megye kisebb-nagyobb városai vonzó alternatívát jelentenek többek között az ingázók számára, akik munkájukat a szomszédos országokban végzik, azonban életvitelszerűen továbbra is Magyarországon maradnának. A megyei tranzakciók több mint 40%-ban családi ház szerepelt, de 2022-ben népszerűek voltak a téglaépítésű lakások is Győr-Moson-Sopron megyében – közölte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. Ha a népesség nem is, a házasodási kedv tavalyhoz képest fogyatkozott Ha a KSH által közölt demográfiai adatokat nézzük, Győr-Moson-Sopron megye lakónépessége 2022. január 1-jén 479,3 ezer fő volt, 0,2%-kal, ezerszáz fővel több, mint egy évvel korábban – ez elsősorban, ahogy fentebb említettük, a belföldi vándorlásnak köszönhető. A megyében 2022 I. félévében 2000 gyermek jött világra, és 2932 fő hunyt el. Az élveszületések száma 10, a halálozásoké 16%-kal volt kevesebb, mint 2021 azonos időszakában. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 932 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség 26%-kal alacsonyabb volt a 2021. I. félévinél. A természetes fogyás népességre vetített 1,9 ezrelékes megyei értéke az országos átlagnál (2,8 ezrelék) kedvezőbb volt.

2022 első hat hónapjában 1385 pár kötött házasságot, 11%-kal kevesebb, mint 2021 azonos időszakában. A csökkenés mértéke a megyék és a főváros körében az egyik legmagasabb volt. A hazai ipar egyik fő központja Győr-Moson-Sopron iparának, ha összességében nézzük, több mint 70 százalékát a gépjárműipar teszi ki. Ezt követi a gumi-, műanyag,- és építőanyag-ipar majd a kohászat és a fémfeldolgozás. Az ipar mellett kiemelkedő a helyen szerepel a mezőgazdaság is. A táj kedvező adottságai, fekvése és klímája következtében jelentős a szőlő- és bortermelés. Íme, a megye TOP 10. társasága - ezek a legnagyobb nyereségű Győr-Moson-Sopron megyei cégek a 2020-as árbevétel alapján (Forrás) Audi Hungária Motor Kft. - Győr Smr Automotive Mirror Technology Hungary Bt. - Mosonszolnok Dana Hungary Kft. - Győr Új Ház Zrt. - Tényő Wuppermann HUNGARY Kft - Gönyű Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. - Sopron Leier Hungária Kft. - Győr Alcufer Kft. - Győr Nemak Győr Alumíniumöntöde - Győr HBPO Automotive Hungária Korlátolt Felelosségu Társaság - Győr Országos szinten az egyik legmagasabb a gazdasági aktivitás A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján 2022 I. félévében a termelés értéke 2704 milliárd forintot ért el. Ennél csak Pest megyében és Budapesten volt nagyobb a kibocsátás, és az országos termelés több, mint tizede koncentrálódott erre az egy megyére. Az egy lakosra jutó termelési érték is itt volt az egyik legmagasabb, az országos átlag több mint kétszerese. Az országos növekedéssel ellentétben a megye ipari termelése 2,5%-kal csökkent a 2021. I. félévihez képest, és kisebb volt, mint a Covid19-járvány megjelenése előtt, 2019 I. félévében.

A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján a termelés I. félévi értéke (2636 milliárd forint) összehasonlító áron 3,0%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A csökkenést a megye ipari kibocsátásának közel héttizedét jelentő járműgyártás 6,9%-os visszaesése okozta. (Az ágazat jelentőségét jól mutatja, hogy a megye a járműipar országos teljesítményének harmadát adta.) A kisebb súlyú feldolgozóipari területek többségében nőtt a termelés volumene. A járműgyártás kedvezőtlen eredményei az ipari értékesítés 86%-át adó exportot is meghatározták, a kivitel volumene 3,9%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a belföldi eladások 5,2%-kal nőttek. Egy lakosra jutó ipari termelés - KSH, 2022. Az országban itt a legkevesebb a munkanélküli 2022 II. negyedévében Győr-Moson-Sopron megyében a 15–64 éves népesség 79,3%-a, 248 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé, számuk 1,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az aktivitási arány 2,5 százalékponttal meghaladta az országos átlagot, egyben a megyék és a főváros közül Győr-Moson-Sopron megyében volt az egyik legmagasabb. A munkaerőpiacon 245 ezer fő foglalkoztatottként, 3 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma az országos növekedéshez hasonló mértékben gyarapodott (1,4%-kal), a munkanélkülieké a hazai csökkenésnél kisebb mértékben fogyott (17%-kal) 2021 II. negyedévéhez képest. A foglalkoztatási ráta 78,4%-ot tett ki, ami 1,3 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit, folytatva a korábbi negyedévek pozitív tendenciáját. Az arány az országos átlagnál (74,3%) kedvezőbb, egyben a megyék és a főváros körében az egyik legmagasabb volt.

A foglalkoztatottság javulásával párhuzamosan a munkanélküliségi ráta (1,2%) 0,3 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az arány alacsonyabb volt az országos átlagnál (3,2%), és egyben a megyék és a főváros körében az egyik legkedvezőbb volt.

A gazdaságilag inaktívak száma 65 ezer főt tett ki, ami 5,4%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, a 4,0%-os országos csökkenés mellett. Győr-Moson-Sopron megyében 2022. június végén mindössze 3 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. Az álláskeresők száma az országos átlagnál kevésbé, 4,0%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, így is folytatódott a 2021 áprilisa óta tartó csökkenő tendencia. A pályakezdő álláskeresők száma (90 fő) 26%-kal kevesebb lett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 2,9% volt. Ezer lakosra itt jutott a legkevesebb, 7 álláskereső, ezen belül az arány a Csornai és a Soproni járásban volt a leginkább kedvező (5), a Pannonhalmi járásban pedig a legkevésbé (9).

Az álláskeresők 59%-a legfeljebb 3 hónapja, 24%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A tartósan állás nélkül lévők száma 7,7%-kal meghaladta a 2021. júniusit.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (33%) az érettségivel, illetve technikusi végzettséggel rendelkezőknek volt, emellett 22%-uknak legfeljebb az általános iskola 8 osztálya, 31%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány a legmagasabb végzettsége, 14%-uk pedig diplomás volt.

Az ellátottak aránya összességében 10 százalékponttal nőtt az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 40%-uk álláskeresési járadékban, 30%-uk álláskeresési segélyben, 3,7%-uk szociális ellátásban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 26%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást, ez az arány az országban itt volt a legkisebb.

Június végén 3,2 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, ez a szám 48%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkaerőpiac még feszesebbé vált: tíz üres álláshelyre az országban itt jutott a legkevesebb, 10 álláskereső, 5-tel kevesebb, mint 2021 júniusában. Az egyik legégetőbb probléma pont a munkaerőhiány A statisztikák szerint Győr-Moson-Sopron megyében Budapest után a legmagasabb az országban a foglalkoztatottak aránya, emellett a munkaerőhiány is régóta égető probléma. Ez a gazdaság teljesítőképessége szempontjából hosszútávon nem feltétlenül előnyös mutató. Ahogy Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a VG-nek 2022 nyarán azt nyilatkozta: Az utóbbi egy-másfél évben azt tapasztalhatjuk, hogy drasztikusan romlott emiatt a vállalkozók hangulata, szinte kezelhetetlennek, kilátástalannak érzik a kialakult helyzetet. Ehhez hozzájárul az a jelenség, hogy a munkavállalók, felismerve előnyös pozícióikat, esetenként aránytalanul magas bérkövetelésekkel állnak elő, amit a cégek nem tudnak kitermelni. A megye gazdasági szeplőinek a foglalkoztatási problémák okozzák az egyik legtöbb gondot. Az itt működő cégek már nemcsak Béccsel, Burgenlanddal, hanem a pozsonyi régióval is versenyeznek, hogy itthon tartsák a dolgozóikat. A megyei iparkamara elnöke szerint szinte lehetetlen feladat itthon tartani a megyében élő munkavállalókat, ugyanis a magyar vállalkozások átlagosan a burgenlandi jövedelmeknek az 55, a bécsieknek 28, a szlovákiai pozsonyi régió béreinek 51 százalékát képesek fizetni. A GDP-t tekintve a burgenlandi régió teljesítményének 44, a pozsonyinak 28 százalékát tudják itt megtermelni. Ehhez hozzáteszem, hogy 10 éve még a pozsonyi terület által megtermelt GDP 61 százalékát állítottuk elő Győr-Moson-Sopron megyében, ez ment le mára 28 százalékra. Pozsony óriásit lépett előre. Nekünk is változtatni kell, ha meg akarjuk tartani a szakképzett munkaerőt. Változtatni pedig csak akkor tudunk, ha javul a hatékonyság és magasabb lesz a hozzáadott érték - mondta a VG-nek az elnök. Budapest után itt a legjobbak a keresetek 2022 I. félévében Győr-Moson-Sopron megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 519 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 345 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 520 ezer, a nettó átlagkereset 346 ezer forintra emelkedett. Ezzel a mutatóval – ahogy az alábbi táblázatból is kiolvasható- 2022. I. félévében a havi átlag nettó kereset vidéken ebben a megyében volt a legmagasabb. A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 14%-kal múlta felül a 2021. I. félévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme elmaradt az országostól, egyben a megyék és a főváros körében a legalacsonyabb volt. A keresetek nagysága 2,7%-kal meghaladta az országos átlagot.

A bruttó keresetek a versenyszférában 12%-kal, 529 ezer forintra, a költségvetési szférában 22%-kal, 484 ezer forintra emelkedtek.

Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 13, a szellemieknél 14%-kal nőtt, ennek eredményeként az előbbiek átlagosan bruttó 440 ezer, az utóbbiak 624 ezer forintot kerestek. A fizikai foglalkozásúak átlagkeresete a megyék és a főváros körében itt volt a legmagasabb. Havi nettó átlagkeresetek alakulása 2022. I. félévében - Forrás: KSH Azért akad olyan mutató, amiben rosszabbul teljesítettek A KSH adatai szerint év elejei élénkülést követően 2022 II. negyedévében lassult a Győr-Moson-Sopron megyei gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenységének növekedési üteme. A szervezetek I. félévi 167 milliárd forint értékű új beruházása összehasonlító áron így is 7,7%-kal, az országosnál (6,9%) nagyobb mértékben múlta felül az egy évvel korábbit. A fejlesztések 55%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások kezdeményezték. A beruházások kevésbé voltak koncentráltak. A fejlesztési források 37%-át a feldolgozóiparban, 9,4%-át az energiaiparban, 8,8%-át a mezőgazdaságban használták fel. Az agrárium beruházásainak volumene 41%-kal nőtt, az energiaiparé viszont 5,9, a feldolgozóiparé 6,3%-kal csökkent. Utóbbin belül a járműgyártásban, valamint a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban történtek a legnagyobb értékű beruházások.

A teljesítések 45%-át adó építési beruházások volumene 21%-kal emelkedett. Az ingatlanfejlesztések mintegy fele közel egyenlő arányban az energiaiparban, a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek gazdasági ágban kezdődött el. A gép- és járműberuházások 64%-át kitevő importbeszerzések teljesítményértéke összehasonlító áron 3,2, a hazai gyártásúaké 2,7%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Győr-Moson-Sopron megye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022 I. félévében 499 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek, ebből a belföldivendég-éjszakák száma 282 ezer, a külföldivendég-éjszakáké 217 ezer volt. A külföldivendég-éjszakák részaránya a teljes vendégforgalomban itt volt az egyik legjelentősebb a főváros és a megyék között. Ezek száma 3,1-szerese, a belföldivendég-éjszakáké 2,2-szerese volt a járványügyi korlátozásokkal érintett 2021. I. félévi értéknek. A vendégéjszakák száma összességében 2,5-szeresére nőtt.