Újabb ársokkra készülhetünk: ennyivel drágulhatnak a magyarok kedvenc tejtermékei

Több mint másfélszeresére nőtt a tejtermékek ára, tavasszal újabb ársokkra készülhetnek a vásárlók - közölte az RTL. A rendkívül gyenge forint miatt az importból származó sajtok, tejtermékek ára is bődületesen megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat. A végeredmény: az elmúlt egy évben csak a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal, nem vicc, 91%-kal emelkedett!

Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló novemberi összesítése szerint idén októberében az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül

a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal,

a tehéntúróé 81 százalékkal,

a kefiré és a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tejé 78 százalékkal,

a natúr joghurté 77 százalékkal,

az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 76 százalékkal,

az adagolt vajé 74 százalékkal,

a tejfölé 73 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 71 százalékkal,

a gyümölcsös joghurté 64 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 61 százalékkal,

az ömlesztett sajt 57 százalékkal, a natúr vajkém ára pedig 37 százalékkal nőtt.

Az RTL most arra volt kíváncsi, hogy miért ugrott meg ennyire a tejtermékek ára és mire számíthatunk rövid-, illetve középtávon.

Az történt, ami sok más termék, elsősorban az élelmiszerek esetében: az alacsony jövedelmezőség miatt most sok feldolgozó úgy gondolta, hogy azonnal árat kell emelniük, mert az infláció lavinaszerűen, de felfelé sodor minden árat. Arra jutottak, hogy ha most nem emelnek, akkor utána ismét évekig nem lesz rá lehetőségük. Ezt hívjuk inflációs pszichózisnak: azok is árat emelnek, akiknek egyébként eszükbe sem jutott volna vagy nem lett volna rá lehetőségük

– kommentálta a számokat dr. Raskó György agrárközgazdász, aki szerint a Magyarországon elszabaduló inflációs vonatra rengetegen szálltak fel az említett okokból.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az elkövetkezendő időszakban viszont már teljesen jogos lesz, jogossá válik az áremelés: a termelési költségek (energia, munkabér, takarmányozás) olyan mértékben emelkedtek – és nem csak a tejiparban, hanem általánosan – hogy nem is lesz más választás. Emellett pedig a rendkívül gyenge forint miatt az importból származó sajtok, tejtermékek ára is megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat.

