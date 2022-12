Elárulta a Nespresso magyar vezére: ilyen kávéra vágynak leginkább a magyarok

"Azt gondolom, a vásárlóink elsőként nem azt az ötperces kávészünetet fogják lehúzni a napi listájukról" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Flesch Gábor. A Nespresso magyarországi vezetőjével többek között beszélgettek az inflációs nyomás hatásairól, a kávé drágulásáról, de a kávékultúrát egyre inkább érintő változásokról is. Megtudták például, hogy az évjárat függvényében akár évről évre is változhat ugyanannak a kávékapszulának az összetétele, de például azt is, hogy a fiatalabb generációk a hagyományostól egyre inkább eltérő ízlésbeli elvárásaik vannak.

Pénzcentrum: Hét év után tértél vissza Magyarországra, október 1-jétől újra a magyarországi Nespresso vezetője vagy, ezzel kapcsolatban azt mondtad: „bár az üzleti környezet jelentősen megváltozott az elmúlt évek során, hiszem, hogy a jelentős gazdasági kihívásokon túl számos lehetőség áll előttünk”. Mik ezek a jelentős kihívások, és ehhez képest mik a legnagyobb lehetőségek?

Felsch Gábor: Amikor gazdasági kihívásokról beszélek, azt nemcsak Magyarországra vetítve, hanem az éppen zajló világfolyamatra is értem, és konkrétan két területre gondoltam. Az egyik, hogy az elmúlt két évben a gazdasági szereplők átéltek egy Covid-hatást. Ez a kávés szakmában egy erőteljes váltást jelentett: 2020-21-ben az otthoni kávéfogyasztás mértéke hirtelen felszökött, míg idén ez a hatás mérséklődik. Ennek volt egy dinamizmusa, amit üzletileg menedzselni kellett – a Nespresso-nak is. A másik kihívás természetesen az a gazdasági környezet, amiben ma élünk, és aminek fontos eleme a háború és az infláció. Ebben a nagyobb környezetben gazdasági szervezetként ezeket is figyelembe kell venni. Amivel egy ilyen helyzetben előreléphetünk, az az innováció. A célunk, hogy valamilyen úton-módon elérjen egy tágabb közösséghez a márka, és a fogyasztói keresletet is megpróbáljuk serkenteni.

A Nespresso globális vezérigazgatója, Guillaume Le Cunff egy interjúban nemrég azt mondta, az eurózónában tapasztalható valamivel 10 százalék fölötti infláció ellenére ő nagyon magabiztos abban, hogy az emberek továbbra is ragaszkodni fognak az olyan napi apró örömökhöz, mint egy csésze kávé. Magyarországon az infláció már 20 százalék fölötti, és az élelmiszerár-infláció 40% fölött jár. Te is ennyire magabiztos vagy Magyarországot illetően?

Röviden azt kell mondanom, hogy igen. Magyarországon eszpresszókultúra van, ahol a kávéfogyasztás az emberek életének a szerves része. Amikor 2006-ban elindítottuk a Nespresso-t – tudva azt, hogy egy ilyen közegben nyitjuk meg a vállalkozásunkat – törekedtünk arra, hogy a minőség legyen a legfontosabb. Ha ez az üzenet kóstoltatáson, kommunikáción keresztül átmegy, akkor az ár kérdése egy másodrangú dolog. A fogyasztók minket a minőség, a kínálat miatt választanak. Az ár ott van, de másodlagos. Természetesen értjük, hogy az ilyen inflációs hatások negatívan hathatnak ránk is. De én is azt gondolom, a vásárlóink elsőként nem azt az ötperces kávészünetet fogják lehúzni a napi listájukról. Persze, az előfordulhat, hogy 10 doboz helyett 9-et vesz valaki, vagy nem havonta jár be hozzánk, hanem minden második hónapban, de tudjuk, hogy a recessziós időszakokban a Nepresso-hoz hasonló márkák – amelyek az elérhető luxus kategóriájába tartoznak – erőteljesebben ellenállnak a ciklikus hatásoknak.

A globális vezérigazgató optimizmusa ellenére a Nespresso értékesítési volumene 1,9 százalékkal esett vissza az év első kilenc hónapjában, különösen Európában (ezt csak az észak-amerikai eladások folyamatos növekedése ellensúlyozta). Magyarországon mi a helyzet, miként alakult az idei év a tavalyihoz képest?

Nagyon nehéz különválasztani a hatásokat, de azért ennek a volumenesésnek nagyon komoly magyarázata, hogy 2020-21-ben hirtelen volt egy felfutás: nem lehetett irodába menni, az éttermek és a szállodák bezártak, mindenki otthon fogyasztott kávét. Tavaly ugyanezek a számok plusz 10,4 százalékos volumennövekedést mutattak, tehát a bázisszám olyan magas volt, hogy ehhez képest még tovább fejlődni igen nehéz mutatvány. Menedzsmentileg számítottunk arra, hogy 2022. nehéz lesz, és akkor még ott van az inflációhatás is. A magyar trend egyébként nagyon megegyezik a globálissal.

A kávé fogyasztói ára az utóbbi években nem igazán emelkedett, most viszont az is csúcsdráguló terméknek számít a maga 60 százalékos értékével (KSH-adat, őrölt kávé, 200-250 gramm). Látva a boltokban az árakat, a kapszulás kávék is jócskán megdrágultak, legalábbis az utángyártott Nespresso kapszulák mindenképp. Nálatok mekkora a drágulás, hogyan hat ez a híresen árérzékeny magyar vásárlókra?

Három értékesítési csatornánk van: Boutique-okban, online, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő rendelés. Mi egy globális, központilag irányított cég vagyunk, a nagyon sok inflációs hatást menedzselni a svájci központ feladata. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy helyi piaci szinten bizonyos korrekciókat nem kell vagy nem áll módunkban eszközölni. Látjuk, mi történik itthon, tudjuk, hogy a kávékategória áremelése milyen trendet mutat. Nekem ez a KSH-szám új volt, amit én tudok, hogy ha az egy csészére vetített kereskedelmi árakat nézzük, akkor 2022-ben átlagos szinten körülbelül 25 százalékos áremelés történt, a szemes kávénál egy picit magasabb. Szeptember végén mi is eszközöltünk egy általános, kb. 8 százalékos emelést, ha ezt összevetjük a KSH számával, ez elenyésző. Óvatosak vagyunk. Korábban, amikor árakat emeltünk, sosem éreztük ennek a hatását a keresletre. A mi koncepciónk egy minőségi világról szól, nem azért választ minket a fogyasztó, mert árazás tekintetében mi vagyunk a legolcsóbbak. Mi egy prémiumkategória vagyunk, a fogyasztóink elsődlegesen a minőség elkötelezettjei.

