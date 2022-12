Horror számlák: kész őrület, mennyit drágítottak a hazai éttermek, meglesz ennek a böjte

Októberben 29,7%-kal emelkedett az árbevétele a hazai vendéglátó szektornak. Annak ellenére, hogy a reáljövedelmek csökkenése a kereslet visszaesését okozhatta, míg számos vendéglátó jelentette be az elmúlt hónapokban a tevékenység szüneteltetését.

Októberben 2,1%-kal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene a szeptemberi 3,2%-os visszaesés után, míg 29,7%-kal emelkedett az árbevétele a jelentős áremelések következtében, annak ellenére, hogy a reáljövedelmek csökkenése a kereslet visszaesését okozhatta, míg számos vendéglátó jelentette be az elmúlt hónapokban a tevékenység szüneteltetését. Ezeket azonban ellensúlyozhatta az idegenforgalom folytatódó helyreállása.

Az idegenforgalom javulása pedig - írta a Magyar Bankholding - a szolgáltatásegyenleget, ezen keresztül pedig a folyó fizetési mérleg javulását is támogatja. A járvány elleni korlátozások szinte teljes feloldása határozottan élénkítették az európai turizmust, azonban a kilátásokat rontja a háború miatti óvatosabb magatartás, az energia és élelmiszerárak drasztikus emelkedése, ami érdemben ronthatja a vásárlóerőt. Az Európán kívüli vendégek fogadása jóval lassabban állhat helyre. A vendéglátás ugyanakkor számos nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban, egyrészt a fokozott munkaerőhiány miatt jelentősen emelni kellett a béreket, míg az elszálló energiaárak és élelmiszerek árai miatt elkerülhetetlen volt a kétszámjegyű, közel 30%-os áremelkedés.

A kilátásokat igen jelentős mértékben rontják az emelkedő energiaárak

Egyfelől a háztartások elkölthető jövedelme is csökken, ami csökkenő kereslethez vezethet, azonban ennél lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek a többszörösére ugró energiaköltségek, ami az árak többszöröződését indokolná. Mivel ilyen mértékű áremelést már nem lehet áthárítani, egyre több vendéglátóhely kényszerülhet átmeneti, vagy tartós bezárásra. A Manpower ősz eleji felmérése is alátámasztotta, hogy érdemi fordulat következhet be a munkaerőpiacon, a HORECA szektorban a hotelek és éttermek 39%-a tervezett elbocsátást a durván megugró energiaköltségek miatt, ami 12 százalékponttal haladja meg a munkaerőfelvételben gondolkodó cégeket, egyúttal megszüntetve a munkaerőhiányos helyzetet is. Ebben a helyzetben a kilátásokat az tudná javítani, ha az EU a tervezett energiapolitikai intézkedésekkel radikálisan tudná csökkenteni az európai földgáz és áramárakat.

