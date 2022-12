Ezt jobb ha tudod, hiába a 2023-as nyugdíjemelés: rengeteg idős magyar kerülhet bajba

December 13-án jelent meg az a kormányrendelet, amely szerint 2023. január 1-jétől 15%-kal kell emelni a nyugdíjakat. Sok vagy kevés ez az emelés? Ha a nyugdíjasok bevásárlásai szempontjából nézzük, akkor nagyon kevésnek látszik - számolt utána a Portfolio.

Ahogyan az idei összesen 14%-os nyugdíjemelés is többé-kevésbé fedezi a 2021. január-novemberhez 2022. január-november tényadatai szerint mért 14,1%-os nyugdíjas éves inflációt (decemberben már inkább kevésbé, a nyugdíjas éves infláció 15% fölé is emelkedhet az év végéig), a jövő januári 15%-os nyugdíjemelés is fedezheti a 2023-as nyugdíjas pénzromlást, ha figyelembe vesszük a valószínűleg jövőre is elkerülhetetlen évközi nyugdíjemelési korrekciókat - írta elemzésében a januári 15%-os emelés kapcsán a Portfolio.

A cikk viszont arra is rámutatott, hogy egyáltalán nem enyhül a legszegényebb nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásokban részesülők helyzete, akiknek a juttatása nem haladja meg jövőre sem a 100 ezer forintot (legalább háromszázezer emberről van szó).

Az ő számukra a 15%-os emelés semmilyen érdemi javulást nem képes hozni,

és ha nem dönt a kormányzat ebben a rendkívüli helyzetben rendkívüli szolidaritási juttatásokról jövőre sem, akkor rendkívül veszélyes körülmények közé csúszhat ez a háromszázezer idős, többnyire rossz egészségi állapotban és magányosan élő honfitársunk. Miután jövőre valószínűleg nem teljesülhetnek a nyugdíjprémium feltételei, az arra szokásosan félretett több tízmilliárd forint költségvetési előirányzatból a legszegényebb rászoruló nyugdíjasokat (és nyugdíjszerű ellátásban részesülőket) lenne célszerű és méltányos támogatni.

Címlapkép: Getty Images