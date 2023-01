Brutális drágulás a földeken: mutatjuk, mennyiből vehetünk egy hektárt

A tizenkilenc uniós tagállam közül, amelyekről rendelkezésre állnak 2021-re vonatkozó adatok is, egy hektár szántóföld ára a skála egyik végpontját jelentő, 3661 eurós horvátországi átlagtól a luxemburgi 47290 eurós átlagig terjedt. A tartomány felfelé valószínűleg még bővülni fog, mivel Hollandiában már 2020-ban is 71 ezer euró felett járt egy hektárnyi szántóföld átlagára, és a termőföldárak az ország valamennyi régiójában meghaladták a 2021-es uniós átlagárat is. A haszonbérletek terén a legutolsó - 2020-as - adatok alapján még mindig Olaszország vezet, a legolcsóbban pedig Szlovákiában lehetett földet bérelni. Ahogy az Agrárszektor írja, a termőföldárak terén Magyarország az unió alsó harmadában, a haszonbérleteket illetően viszont a középmezőnyben található.

Ahogy a portál írja, az EU 27 tagállamából jelenleg még csak 19-ből vannak friss információk a termőföldek árának 2021-es évben mért átlagos szintjéről. 3661 euróval Horvátországban volt a legalacsonyabb egy hektárnyi termőföld átlagára, a legdrágább pedig - az eddigi adatok szerint - Luxemburgban volt 47290 euróval. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy Hollandiában már 2020-ban is átlagosan 71225 euró volt egy hektárnyi termőföld, ami 2021-re vélhetően tovább emelkedett. Ha regionális szinten nézzük a földárakat, akkor a legmagasabb átlagos értéket a spanyolországi Kanári-szigetek régiójában találhatjuk, ahol 2021-ben átlagosan 120477 euróba került egy hektárnyi termőföld. Ezzel szemben a legalacsonyabb a svédországi Övre Norrland régióban volt, ahol átlagosan "mindössze" 1 882 eurót kellett kifizetni egy ugyanekkora földterületért. Mint írják, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Termőföldárak és bérleti díjak, 2021" című kiadványa alapján Magyarországon 2021-ben Békés, Hajdú-Bihar, Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében volt a legmagasabb a szántók ára (2,0-2,5 millió forint/hektár), Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Zala megyében pedig a legalacsonyabb (1,2-1,3 millió forint/hektár). A többi megyében a szántók átlagára 1,5-2,0 millió forint/hektár között alakult. Tavalyelőtt a szántók átlagára legnagyobb mértékben Nógrád (+27%), Vas (+19%) és Bács-Kiskun (+17%) megyében nőtt, és egyedül Hajdú-Bihar megyében csökkent (-3,1%). A drágulás mértéke a megyék felében meghaladta a 10%-ot. A gyep művelési ágba tartozó területek átlagosan 961 ezer forintba kerültek 2021-ben, ami mintegy 14,8%-os drágulást jelent 2020-hoz képest. Közép-Magyarország nélkül a gyepátlagár 2021-ben a Közép-Dunántúlon volt a legmagasabb (1,1 millió forint/hektár), Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb (802 ezer forint/hektár), valamint Dél-Dunántúlon (27%) és Dél-Alföldön (25%) nőtt a leginkább 2020-hoz képest. Az Eurostat elemzése alapján Magyarország a termőföldárak tekintetében az EU alsó harmadába tartozott. További érdekességek és részletek a teljes cikkben olvashatók. Címlapkép: Getty Images