Végre egy jó hír, amire régóta vártunk: ez vár a tejtermékekre a hazai boltokban

A Tej Terméktanács adatai szerint az Európai Unióban már hónapok óta csökken a vaj, a tejszín és a sajtok ára, ami elkerülhetetlenné teszi, hogy hozzánk is begyűrűzzön az árcsökkenés.

Az RTL Híradója szerint a decemberi, 222 forintos átlagos tejfelvásárlási ár hamarosan 180 forint is lehet, ami 20 százalékos csökkenésnek felel meg. Mindezt a hazai termelők sem hagyhatják figyelmen kívül, azaz kénytelenek lesznek ők is követni a nyugati tendenciákat.

Az RTL riportjából az is többek között kiderül, hogy a szarvasi telepen, ahol a tv-stáb forgatott, a tavalyi árakhoz képest 70-80%-kal magasabb áron adják a tejet, de a szarvasmarhatartás költségei is jelentősen megnövekedtek. Agogy a gazda elmondta, most nullszaldósak:

