500 milliósból épül futókör és sétány is: ezzel dobják fel a vidéki települést

Megújul a Galambos park a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson, a munkálatok a tervek szerint ősszel kezdődnek és jövő év végén fejeződnek be.

Marsi Péter, törökszentmiklósi polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a beruházásra csaknem 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a helyi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán.

Az összegből futókör és sétány épül, rehabilitálják a vizes élőhelyet, megújul a zöldfelület, dombokat alakít ki a kivitelező. Emellett korszerűsítik és árnyékolják a játszóteret, a területen térvilágítás lesz - sorolta. Hozzátette: vizesblokk és fedett közösségi épület létesül, amely mellé kemencét és ivókutat terveznek. Továbbá egy fogadótérben, információs táblákon mutatják majd be a város és a park rövid történetét az érkezőknek. Beszámolt arról is, hogy az erdős-fás területen úgynevezett kalanderdőt szeretnének a gyerekeknek kialakítani. A park körül hetvenegy parkolóhely létesül majd, amelyből kettő akadálymentes lesz - számolt be a beruházás részleteiről Marsi Péter.

Címlapkép: Getty Images