Nesze nektek, gender-tagadók: rajtuk múlhat a vidéki munkaerőpiac jövője

Nagyon sok nő küzd azzal, hogy gyermekvállalás után nem térhetnek vissza korábbi munkakörükbe, vagy épp azért nem találnak munkát, mert családot alapítottak és a munkáltatók nem szívesen foglalkoztatják őket. Ezzel a helyzettel nemcsak a magyar, hanem a világ számos pontján élő anyuka szembesül. A közösségi médiában kialakult egy aktív támogató csoport, a Mommy Works Hungary, ahol az édesanyák tanácsokkal látják el egymást, szakemberektől kérhetnek segítséget, valamint partnereik révén új álláshoz juttatják őket. Felkerestük a szervezetnél Gajdács Edit projektvezetőt, hogy többek között megismerjük a magyar anyák elhelyezkedési lehetőségeit, kitérve rá, hogyan lehet elősegíteni a szemléletváltást a munkaerőpiacon.

HelloVidék: Milyen kihívásokkal járhat az anyák munkába való visszatérése?

Gajdács Edit: Anyaként a munkába való visszatérés nagy fordulópontot jelent a család életében. A hétköznapok más napirendet fognak igényelni, ehhez az új élethelyzethez kell alkalmazkodni az anyukáknak.

Fontos megemlíteni, hogy az otthon töltött idő alatt lecsökken az anyukák önbizalma, emiatt attól félnek, hogy korábbi feladataikat már nem tudják ellátni, vagy már nem olyan rutinnal kezelik a régi munkájukat és lassabban rázódnak vissza a megszokott helyzetekbe. Esetlegesen egy teljesen új környezet fogadja őket, amit nem ismernek.

A legegyszerűbb a visszatérés, ha visszavárják őket a meglévő munkahelyükre, de ez sokszor - több okból kifolyólag - nem tud megvalósulni. Egyrészt a távolság nagyon döntő tényező, a gyerekek előtti ingázás már nem biztos, hogy belefér, sokan a lakóhelyükhöz közel(ebb) szeretnének elhelyezkedni. De sajnos még mindig nagyon sok olyan munkáltató van, akik nem szeretnének (kis)gyerekes anyukát foglalkoztatni, és a tervezett visszatéréskor vagy röviddel utána elválnak útjaik.

Egy másik általános probléma, hogy az otthon töltött idő alatt megkopik az anyukák idegennyelv tudása, és emiatt sem mernek megpályázni a végzettségüknek és szaktudásuknak megfelelő pozíciókat.

További kihívást jelent az időbeosztás, amit a család és a munka között próbál az édesanya megoldani, hogy mindenhol a maximumot hozza. A munka-magánélet egyensúly megtalálása, megteremtése és megtartása nagy feszültséget okoz számukra.

Hogyan lehet segíteni az anyáknak a munkaerőpiacra való visszatérésben, különösen azoknak, akik hosszabb időt voltak otthon?

Amiben a cégek tudják segíteni az elhelyezkedést, az a rugalmas hozzáállás és az anyukabarát lehetőségek megteremtése a munkahelyeken. Ilyen a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő, az eseti vagy állandó otthoni munkavégzés lehetősége (home office, hibrid munka) és a távmunka. (Természetesen lehet folytatni a sort gyerekbarát irodával, munkahelyi bölcsőde/óvoda lehetőséggel stb.)

Az elhelyezkedéshez viszont szükség van egy jó önéletrajzra, és a sok kihagyott év és lecsökkent önbizalom miatt ez általában gondot szokott okozni.

Nagy segítség lehet az anyukák számára az önéletrajzírásban való tanácsadás. Már az is sokat jelent, ha egy kívülálló elolvassa, hiszen ő más szemszögből látja a leírtakat. De a szakavatott ellenőrzés, megbeszélés segíthet a legtöbbet.

Ugyanígy egy esetleges próbainterjún való részvétel, ahol rá tudnak világítani a kisebb-nagyobb hibákra, de ki tudják emelni a pozitív megnyilvánulásokat. Támogatni tudják őket a felkészülésben, mire figyeljenek az interjú során.

Esetlegesen egy önbizalomnövelő tréningen való részvétel, vagy csak minél többet beszélgetni a félelmekről és azok feloldásáról.

Nagyon fontos, hogy ne féljenek segítséget kérni. A Facebook zárt csoportunk ebben nagy segítséget tud nyújtani, a csoportban ugyanis sok szakértő van jelen, akiktől tudnak az anyukák kérdezni, tanácsot kérni. De maga a jelenleg 38 ezer fős közösség is nagyon segítőkész és támogató, saját tapasztalataikat is megbeszélik egymással, és tanulással, tovább- vagy átképzéssel kapcsolatban is tudnak egymásnak tanácsokat adni.

Hogyan változott az anyák elhelyezkedési lehetőségei vidéken? A fővárosiaknak van több lehetőségük?

Bár úgy látjuk, elindult a munkaerőpiacon egy pozitív változás, az anyák többsége továbbra is nehezen helyezkedik el.

Budapest mindig jobb helyzetben volt ezen a téren, hiszen jóval több cég működik a fővárosban és vonzáskörzetében. Jelenleg is nagyobb az esély az elhelyezkedésre, valamint az anyukabarát lehetőségek, úgymint részmunkaidő, rugalmas munkaidő, home office, távmunka is leginkább itt érhetők el.

Vidéken is talán már javuló tendencia mutatkozik (a COVID járványnak volt legalább némi pozitív hozadéka), de az ottani lehetőségek még mindig messze elmaradnak a budapestiektől.

Milyen készségekre van szüksége az anyáknak a munkaerőpiacon való sikerességhez, és hogyan lehet fejleszteni ezeket?

A visszajelzések alapján - bár nagy félelmük az anyukáknak, hogy nem tudják jól beosztani az idejüket - kiválóak time-managementben. Hiszen számukra nagyon fontos, hogy minden feladat elkészüljön a munkaidő végéig. És ugyanez mondható el a multi-taskingra.

Összességében tehát az anyukák nagyon jól tudnak gazdálkodni az idejükkel és abszolút képesek több dologra egyszerre figyelni. Sokan közülük szívesen tanulnak és az átképzéstől sem riadnak vissza.

Hogyan lehetne elősegíteni a munkáltatók szemléletváltását az anyák foglalkoztatási megítélésében? Milyen visszajelzéseket adnak?

Minél több fórumon kell erről beszélni.

Sokan félnek anyákat alkalmazni, mert sokat fog hiányozni a gyerek(ek) betegsége miatt.

De több cégvezetővel, HR vezetővel beszéltünk már, akik személyes negatív tapasztalataikból kifolyólag egyre inkább választanak édesanyát új munkaerőnek, szemben más jelentkezővel. Egyrészt a megbízhatóságuk miatt, miszerint betanulás után ők nem fogják otthagyni a céget, hanem éppen ellenkezőleg, ha egy anyuka lehetőséget kap, végtelenül hálás és lojális lesz. A másik dolog a felelősségérzet, hogy mindig lehet rájuk számítani.

Gyakori, hogy túlképzettként jelentkeznek alacsonyabb munkaköri besorolású pozíciókba, amely részben szintén az önbizalomhiányból fakad, és több helyről kapunk olyan visszajelzéseket, hogy néhány hónap eltelte után az anyuka kinyílik, szárnyalni kezd és magasabb pozícióba, a végzettségének megfelelő területre fel tud kerülni. Csak azt tudjuk mondani, hogy nagyszerű értékekkel bírnak az édesanyák és érdemes őket alkalmazni.

A hatékony kommunikáció sokat segíthet a munkáltató és az anyuka között. Ez már elkezdődhet a várandósság idején, de később is érdemes a szervezet körforgásában tartani az anyát. Egy aktív felületen folyamatosan informálódhat, kapcsolatot teremthet a kollégákkal, így nem marad le a változásokról. A visszatérésnél is segíthetik különböző tanácsokkal, programokkal. Próbáljanak kompromisszumot kötni a munkaidővel kapcsolatban. Az anyákban rejtett tartalék van a munkaerőhiány megoldásában és akár költséghatékony is lehet az otthoni munkavégzéssel.

Mi nagyon hiszünk a kisebb-nagyobb gyermeke(ke)t nevelő, rugalmasságot és részmunkaidőt preferáló, de nagyon motivált, dolgozni akaró anyukákban, és a hirdetőink visszajelzései is ezt erősítik meg.

Milyen tapasztalatokat osztanak meg azok az anyák, akik már sikeresen visszatértek a munka világába? Milyen tanácsokat adhatnak azoknak, akik most készülnek visszatérni?

Mindig nagy örömmel olvassuk a sikersztorikat a csoportban a gyerek(ek) utáni elhelyezkedéssel kapcsolatban. Ezek a posztok kivétel nélkül arról szólnak, hogy ne adják fel az anyukák, a sok csalódás és elutasítás után eljön az ő idejük és ők is megtalálják majd a számukra megfelelő elfogadó, családbarát munkahelyet, mert igenis van ilyen, csak ki kell várniuk. Persze nem szabad hátra dőlni, tenni kell érte, fejlődni, (újat) tanulni soha nem késő, de meglesz az eredménye.

Címlapkép: Getty Images