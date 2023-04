Lehullt a lepel a magyar boltok gigaakcióiról: minden egy irányba mutat, de mi lesz a vége?

Sorra jelentik be tartós árleszállításaikat a magyar üzletláncok húsvét előtt. Gyakorlatuknak persze megvan a jól körülírható háttere, amit a Pénzcentrum agrárgazdasági és élelmiszeripari szakemberekkel járt körül. Egyfelől nemcsak nálunk, de nemzetközileg is látszik egyfajta konszolidáció az árakat tekintve, a régi olcsóságra azonban senki ne számítson már.

Az akciózási lázról, a mezőgazdaságot érintő nemzetközi folyamatokról, valamint a kiskereskedők jelenlegi helyzetéről Raskó György, agrárközgazdásszal és Hollósi Dáviddal, a Magyar Bankholding Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatójával beszélgetett a Pénzcentrum.

Vannak nagy árzuhanások

Raskó György azzal kezdte, a mezőgazdasági nyersanyagára, ezen belül a kalászos gabonák, a kukorica tőzsdei jegyzései 2022 márciusához képest jellemzően 45-50 százalkkal estek és a trend további csökkenést mutat. Ennél is nagyobbat zuhantak az olajos magvak jegyzései, itt jellemzően 55-60 százalék az esés, de ezen belül a legnagyobb esést a napraforgó mutatja, ami egyértelműen az ukrán kínálat megugrásának a következménye.

Ezzel szemben az állati termékeknél kicsit árnyaltabb a kép. Miközben a tej, a tejpor ára folyamatosan esik, a novemberi csúcshoz képest már közel 15 százalékkal (március vége), a sertéshús éppen történelmi rekordot dönget.

Ezen a héten a magyar gazdaság számára irányadó német hústőzsdén a vágósertés piaci ára 2,33 €/kg, azaz 885Ft/kg, ez több mint 90 (!) százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Raskó György szerint ennek az ok aa vágósertés-állomány csökkenése egész Európában, azaz hiány van vágásra érett sertésből. A kereslet meghaladja a kínálatot, még annak ellenére is, hogy közben az EU-n belül csökken a sertéshús fogyasztás a magas árak miatt.

Hollósi Dávid, üzletági ügyvezető is kiemelte, hogy a pékáruk esetében a búza árának mozgása a meghatározó, jelentős csökkenést tapasztalnak. Most, 2023 márciusában szinte ugyanannyiba kerül egy tonna búza, mint 2021 végén. Persze ez még így is csaknem a kétszerese a 2020 előtti áraknak. Az árcsökkenés egyik oka, hogy enyhültek az ellátásbiztonsággal kapcsolatos félelmek, amelyek az orosz-ukrán háború kitörése után jelentek meg a terménypiacokon, árrobbanást előidézve. Javultak a kilátások is, jó a termés a világban.

Hollósi Dávid megjegyezte azt is, hogy az akciózás területén a tej esetében különleges helyzetről beszélhetünk. A tej és a tejtermékek ára ugyanis Európa-szerte csökkenésnek indult, főként azokban az országokban, amelyek mind a termelésben, mind az exportban meghatározók az Európai Unió piacán.

Az árak alakulását leginkább a német, a holland, a lengyel és a spanyol piacon kell figyelemmel kísérnünk, közülük mindenhol enyhült a tejtermékek áremelkedésének dinamikája

- fogalmazott.

A piaci hatások közül azonban az ukrán gabona, étolaj, csirkehús, cukor, tojás piaci megjelenése Európában a legjelentősebb. Elképesztő mennyiségben képesek szállítani mezőgazdasági nyersanyagot, de már feldolgozott élelmiszereket is az ukránok, háború ide, vagy oda

- fogalmazott Raskó György, aki hozzátette, az európai piaci szereplők szinte kivétel nélkül alábecsülték az ukrán szállítási képességet, váratlanul érte őket, különösen a gazdákat, akik döbbenten látják, hogy az ukrán termékek simán kiszorítják őket hagyományos piacaikról. Összességében tehát most ott tartunk, hogy

nyersanyag oldalról a sertéshúst leszámítva nem várható árnyomás, sőt, deflációs hatások fognak érvényesülni.

Mi lesz az árakkal?

Az árakkal kapcsolatban Hollósi Dávid úgy vélekedett, amennyiben a terménypiacokon jelenleg tapasztalható folyamatok eredményeként tartósan ezen a szinten marad a búza, a kukorica, a napraforgó és az élelmiszer-termékpályák árviszonyait alapjaiban meghatározó további termények ára, akkor lehet mérséklődés.

De azok az alacsony árak, amelyekre még emlékszünk, nem fognak visszatérni

- emelte ki a szakértő, aki hozzátette, vannak persze részpiacok, többek közt a sajt, de ilyen volt a koronavírus-járvány idején a csirkemell is, amelyen egy-egy meghatározó exportőr szétteríti az EU piacán a rajta ragadt készletet, hogy porlassza a veszteségét. „De ez átmeneti jellegű” – hívta fel a figyelmet. Az ügyvezető ugyanakkor felhívta a figyelmet, a másik fontos kérdés az energia ára.

A brent típusú kőolaj és a gáz ára csökken az alapvetően enyhe télnek és a jó ellátásbiztonságnak köszönhetően. Ennek hatásaként pedig a termelés is olcsóbb, beleértve a műtrágyát és a gépi munkák költségeit is. 2020 óta azonban hozzá kellett szoknunk ahhoz, hogy napi szinten következhetnek be a folyamatokat alapjaiban meghatározó változások, fogalmazott.

Előbb-utóbb csökkenhetnek az árak, de ez egyáltalán nem garantált.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images