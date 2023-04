Indul a roham a boltokban: így vásároljunk tojást, ha minőséget akarunk a pénzünkért

Megkezdődött az ünnepekre való készülődés szűkebb hazánkban is. A húsvét egyik nélkülözhetetlen terméke a tojás, amellyel kapcsolatban a szakemberek arra hívják fel a figyelmet: nem érdemes kis méretűt vásárolni, hiszen azok minősége nem olyan jó, írja a nool.hu.

A húsvét közeledtével Nógrád-szerte megindul a dömping a tojásokért az üzletekben és a piacokon. Az ünnep egyik közkedvelt étele ugyanis a tojásokból készült ételek. Ezen túlmenően sokan sokan ki is festik azt, így mostanra a húsvét egyik elmaradhatatlan elemévé vált.

Tóth Attila mátranováki termelő a lap érdeklődésére elmondta, hogy jelenleg 80-120 forint között mozog egy tojás ára méretétől függően. Az emberek pedig a húsvét előtti napokban megrohamozzák az eladókat, ilyenkor mindig nagyon sokan érkeznek hozzájuk is.

Fontos, hogy mindenképpen termelőtől vásároljanak, hiszen azt nem utaztatják, ráadásul hazai, így sokkal frissebb és a minősége is jobb. Akik pedig igazi házi tojást akarnak vásárolni, azt leginkább falun tehetik meg például, ha házhoz mennek érte

- közölte Tóth Attila.

A boltokban is a magyar tojást kell keresni mindenképpen és L-es méretet érdemes választani, hiszen az árban is kedvezőbb és ez számít a normálnak. A S-es méretű ugyan olcsó, ugyanakkor az nem is olyan jó.

A termelő arra is kitért, hogy a tapasztalat szerint a vásárlók nem a legdrágább termékeket keresik, inkább a közepes minőséget választják. Ugyanakkor az elmúlt időszakban javult a fogyasztók megítélése.

A hatósági áras tojásokkal kapcsolatban Tóth Attila úgy fogalmazott, hogy kedvezőtlenül érinti a termelőket, ugyanis megjelentek a nagyon silány minőségű külföldi áruk, hogy tudják tartani az árat. Ezek a tojások pedig többnyire Lengyelországból érkeznek. Hangsúlyozta: a magyar tojás jó minőségét és azt is, hogy mennyire fontos a hazai termelők támogatása a vásárlással.

A termelő arra is kitért, hogy tojás vásárlásánál az a legfontosabb, hogy az áru mindig friss legyen. Emellett elengedhetetlen, hogy a termék szép, egészséges és erős héjú, valamint barna legyen. Amennyiben pedig van rá lehetőség, akkor meg lehet rázni a fül mellett. Ha nagyon kotyog, akkor az régi. A friss tojásnak ugyanis a fehérjéje kocsonyás és nem folyós.

Címlapkép: Getty Images