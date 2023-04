Dagad a botrány: utcára vonultak Gödön az akkugyárak ellen; kikészíti a zaj is a helyieket

HelloVidék 2023.04.17. 09:05 Megosztom

A tüntetést a Göd-ÉRT Egyesület szervezte, ami már évek óta küzd a gödi Samsung-gyár ellen. A tiltakozásra más településekről – többek között Debrecen, Győrszentiván, Tata – is érkeztek résztvevők. A tüntetők végigsétáltak a kertváros utcáin, majd a Samsung-gyárhoz vonultak, ahol a vállalat PR-igazgatójának, Paplanos Péternek és a kormány képviselőinek – Kanász-Nagy Máté, Szabó Tímea, Szabó Rebeka és Tordai Bence – is átadták petícióikat. A vonulásról a Göd-ÉRT Egyesület Facebook-oldalán egy rövid videót is közzétett.

A tiltakozás apropóját a szervezet szerint az adta, hogy a helyi „különleges gazdasági övezet (KGÖ) kijelölésével a várost megfosztották a 420 hektáros iparterület adóbevételeitől, és ezzel a védekezésre fordítható forrásoktól is”, írja a Telex. A helyieknek nemcsak a gyár hűtőtornyainak állandó zaja okoz problémát, hanem a város infrastruktúrájának amortizálódása is, valamint az, hogy a lakóövezetben sok a veszélyes anyagokat szállító teherautó. A Göd-ÉRT Egyesület elnöke, Bodnár Zsuzsanna azt mondta, hogy „sírva fakadt, mikor ő is megtapasztalta, milyen zajjal kell együtt élnie több száz embernek, akik az ágyukból nézik a Samsungot”. Szerinte ennek a gyárnak „nincs olyan épülete vagy épületrésze, amely az engedélyeknek megfelelően készült volna el”, ezért is kérték a szervezők a magyar államot, hogy ne csak az állampolgárokkal igyekezzenek betartatni a törvényeket, hanem az ide érkező multinacionális vállalatokkal is. Az egyesület követeli, hogy az építkező gyár biztosítsa a dolgozók és a helyiek biztonságát is, tegyék kötelezővé a lakossági monitoring rendszerek kiépítését, valamint a gyár köré épüljön védőerőd. Mindemellett hozzák nyilvánosságra azokat az adatokat, hogy a gyár milyen és mennyi veszélyes anyagot juttat a levegőbe és a talajvízbe. A tüntetésen felszólalt a város volt alpolgármestere is, Hlavács Judit, aki szerint nagyon megható, hogy a tüntetésre nem csak gödiek jöttek el, „ezzel teljesült a Göd-ÉRT Egyesület első célja”. „Amikor 2016-ban kiderült, hogy a Samsung akkumulátorgyárat épít ide, egyedül voltunk. Az egyesület 2020-ban alakult, és mostanra megtörtént az első áttörés. Tulajdonképpen az egész ország az akkumulátorgyárakról beszél” – tette hozzá a volt alpolgármester. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!