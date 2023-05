Szorult helyzetben a magyar tejtermelők: hogy fognak ebből kilábalni?

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai tejtermelő gazdaságok. Ahogy a Világgazdaság írja, miközben az uniós túltermelés miatt folyamatosan esik a nyerstej felvásárlási ára, a fogyasztáscsökkenés miatt pedig a késztermékek átadói árai is alacsonyabb szintre kerültek, az állatokkal még mindig a múlt évi drága takarmányt etetik a termelők, s a magas áron megkötött gáz- és villanyszámlákat nyögik.

Ahogy a portál írja, jelentős árcsökkenés várható a hazai tejpiacon, a felvásárlási árak már márciusban is csökkentek, közel 6 százalékkal volt alacsonyabb a nyers tej ára itthon, a nyers tej kilogrammonkénti ára márciusban 204 forintot ért.

Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója a lapnak elmondta:

az európai uniós ár és mennyiségi tendenciák a nyerstej és az importált késztermékek szempontjából is meghatározók a magyar piac számára. Minden, ami a spot piacon, majd az EU piacán történik, az 2-3 hónapon belül törvényszerűen bekövetkezik nálunk is. A hazai folyamatok most lekövetik az európai trendeket, amelyre a magyar szereplők tevékenysége csak igen kis mértékben gyakorol hatást.

Hozzátette, a tavalyi rekord magas európai uniós tejáraknak köszönhetően Észak- és Nyugat-Európa tejtermelése tavaly ősztől erősödésnek indult, jelentős feleslegek kezdtek kialakulni. Ahogy a szakember mondta, a magyar nyerstej kiviteli ára a tavalyi rekordszintről 2023 márciusára több mint 100 forinttal, csaknem 45 százalékos csökkenéssel 132,5 forintra süllyedt kilogrammonként. Harcz Zoltán kiemlete azt is:

a hazai feldolgozók által megtermelt és belföldön értékesített tejtermékek mennyiségében is csökkenés figyelhető meg. Áprilisban az egy évvel korábbi szinthez képest vajból például 15 százalékkal, tejfölből 28 százalékkal, túróból 30 százalékkal kevesebbet adtak el a belföldi piacon a gyártók.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)