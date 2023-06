Kiderült a csúf igazság: csak így kerülhet minőségi magyar liszt a boltok polcaira

A magyar boltokban a pékáruk is drasztikusan drágultak tavaly óta, sokszor nézhettünk farkasszemet 1000 forint feletti kenyérárakkal is. Ráadásul a hazai malomipart az elavultság, pontosabban az idejétmúlt gépparkok, épületek és szállító kapacitás jellemzi, az üzemeltetési költségek pedig magasak. Az új technológiákat kiszolgáló céllisztek hiánya azonban gátolja a termelést és az új termékek piacra jutását. Mindezentúl elmondható, hogy megkerülhetetlenné vált az, hogy ebben az ágazatban is komolyabb fejlesztések induljanak a versenyképesség érdekében.

Az orosz-ukrán háború alaposan felforgatta az európai és a magyar gabonapiacot is, plusz a búza minőségének és mennyiségének változása az adott év időjárási viszonyaitól függően megnehezíti a minőségi termékgyártást, fajtaválasztáskor a termésmennyiség előtérbe kerül a minőséggel szemben a mezőgazdasági fázisban, írja az Agrárszektor. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) egy friss kiadványa szerint a liszt minőségének változásához igazodó sütőipari technológiai változtatások nehezítik az azonos minőség elérését, a termékösszetevők változtatása az állandó, jó minőség ellen hat. Az új technológiákat kiszolgáló (hűtött kelesztés, gyorsfagyasztott termékgyártás) céllisztek hiánya gátolja a termelést és az új termékek piacra jutását. Elavultság jellemzi az ágazatot A hazai malomipart az elavultság, pontosabban az idejétmúlt gépparkok, épületek és szállító kapacitás jellemzi, ráadásul az üzemeltetési költségek is magasak. A malomiparban erős a koncentráció, a sütőiparban pedig jelentős decentralizáció, amely szerkezeti változás előtt áll, magas a szakboltok száma (2400-2500 szakbolt). Ami a feldolgozott gabonaipari termékek kereskedelmét illeti, elmondható, hogy az export értékét jelentősen felülmúlja az import értéke, nagy mennyiségű feldolgozatlan gabona hagyja el az ország területét, amellyel szemben nagy mennyiségben érkezeknek magasan feldolgozott import termékek. Változásokra van szükség Magyarországon évente átlagosan 5 millió tonna búza terem, amelyből a hazai malmok 1-1,2 millió tonnát dolgoznak fel. A lisztek további feldolgozását, felhasználását végző termékpályák számára fontos, hogy a termőhelyi adottságoknak megfelelő, a feldolgozóipari igényeket is kiszolgáló - a célliszteknek megfelelő - gabona fajtahasználat terjedjen el, és fajtatudatos gazdálkodás valósuljon meg. Ennek érdekében kiemelten fontos az integráció erősítése vagy a többéves szerződések kialakítása a gabonatermelők és a végtermékspecifikus lisztet feldolgozók, illetve felhasználók között, hogy állandó minőségű, technológiai változtatásoktól mentes termék-előállítási folyamat valósulhasson meg. A céllisztek megfelelő mennyiségének elérésével, az adalékmentes alapanyagok felhasználásával a kiváló minőségű termékek növekvő gyártására nyílik lehetőség a hazai és az exportpiacok kiszolgálása érdekében. Ezentúl a szakképzett munkaerő korlátozott rendelkezésre állása miatt kiemelten fontos az élő munkaerő kiváltását lehetővé tévő technológiák bevezetése. A teljes cikk ITT olvasható. Címlapkép: Getty Images