Kitálalt a Kifli vezére, így jött be a számításuk: vidéken is egyre több magyar vásárol így

„Az én nézőpontom szerint a minőség és az ár az elsődleges nem az, hogy offline vagy online-e egy bolt" - nyilatkozta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gabriel Makki, a Kifli ügyvezető igazgatója.

A harc nem az online és az offline között zajlik. A valódi tét az, hogy nekünk legyen a legjobb minőségű szortimentünk, és a vásárló a nap végén azt mondja, azért vásároltam a Kiflinél, mert frissebbek, jobbak a termékeik, mint máshol és jó áron is kaptam őket. Ja, és nem kellett órákat a bevásárlással töltenem egy üzlethelyiségben, hanem kényelmesen otthonról csináltam meg az egészet. Természetesen idő, mire az online vásárlás elterjed, illetve nagyon erősen generációs attitűd is az, ki hol vásárol inkább. Hiszen klasszikus boltokban generációk óta vásárolnak emberek, az interneten pedig pár tíz éve, élelmiszert pedig még kevesebb ideje.

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Gabriel Makki, a Kifli ügyvezető igazgatója.

A Balaton és Budapest után elindultak Székesfehérváron is. A lap rákérdezett arra is, hogy mik az első benyomások?

Természetesen nagyon izgatottak vagyunk az indulás miatt. Örülünk, hogy ebbe az irányba is tudtunk terjeszkedni, és hogy innen is új vásárlóink lesznek. De ez még egy nagyon friss történet, bár már sokan rendelnek onnan is, kicsit úgy állunk hozzá, mint egy új gyerekhez, nagyon jó, hogy van, de még sok a teendőnk vele. A vásárlók egyáltalán nem mások, mint a Balatonnál vagy a fővárosban, jó minőségű termékeket szeretnének venni jó áron. Ezt pedig most már a székesfehérváriaknak is tudjuk szolgáltatni. Persze még sok mindent optimalizálnunk kell, a kapacitásainkat, a sebességünket, de ez egy folyamatos dolog

- közölte Gabriel Makki, a Kifli ügyvezető igazgatója.

