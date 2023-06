Jól halad a szüret: de idén zsebbenyúlósabb lesz a meggy ára

Kevesebb ugyan, de jó minőségű idén a meggy a Pókaszepetk környéki ültetvényeken, ahol a napokban kezdődött meg a szüret - írja a zaol.hu. A Zalagrár Kft. a gyümölcs nagy részét Németországban értékesíti, de jut azért belőle a helyieknek is. A fagykárok és a viharos szél okozta problémák miatt kisebb mennyiséget takarítanak be az idei nyáron, a minőségre azonban szerencsére nem lehet panasz.

A portál podcast vendége Pál György, a Zalagrár Kft. ügyvezetője volt, akivel a diákok által kedvelt idénymunkáról, a legmodernebb eszközökkel végzett szüretről készült beszélgetés. Ebből többek közt kiderült az is, mennyit drágult a meggy tavaly óta, de azt is megtudhatjuk, mely fajtákat érdemes ültetni a zalai kiskertekben. Itt már hallgatható is a beszélgetés.

Címlapkép: Getty Images