Egyre többen fektetnek ilyen gépekbe: tényleg ez a jövő?

A precíziós eszközök beszerzését elősegítő pályázat sikere bizonyítja, hogy a magyar gazdák érdeklődnek ezek a gépek és technológiák iránt, de van még hova fejlődni - mondta el az Agrárszektornak Váradi Zoltán, a Kuhn Mezőgazdasági Gép Kft. ügyvezetője.

Hogyan látja, hogyan, milyen módszerekkel lehet biztosítani, hogy a mezőgazdasági termelés megváltozott körülmények között nemcsak tartani, de növelni is tudja a jelenlegi szintet?

Erre az egyik válasz a technológiában keresendő. Nyilván a teljes megoldás komplex, egy gépgyártó nem fogja tudni megadni, hiszen ennek vannak agronómiai részei, technológiai részei, de nagyon sok biológiai része is van. A gép mint műszaki technológia részben tud erre választ adni, egy másik részt pedig a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás jelent. Vannak olyan rendelkezésre álló technikák, amelyek még kevésbé elterjedtek vagy népszerűek a gazdálkodók körében, például ha tápanyag-utánpótlásról beszélünk, ennek egy része ma sok esetben megoldható a gabona vetéssel egy menetben, Ez a módszer már terjed, de még vannak limitációi, a külön menetes kijuttatás gyakoribb. De vannak olyan kijuttatási lehetőségek is, ami nem röpítőtárcsás, hanem nyomott levegős-keretes, ahol megoldható aprecíz szakaszolás, hogy nem szór ki mindenhová műtrágyát az ember, csak ott és annyit, ahol és amennyit kell. Adott esetben térképalapon, változó dózisban, de akár be tudom ezt tenni 24 sorba, erre vannak gépek, amelyeknek még a bevezetése előtt áll a szektor. A másik fontos terület a permetezés, ott pedig már megjelent a dróntechnika is. Ott a fejlesztés iránya inkább az i-Spray, legyen ez gyomok elleni védelem, akkor lehet a barnát a zöldtől megkülönböztető spot, vagyis kifejezetten a gyomos területre (foltszerű) kijuttatás, ezzel is lehet a kijuttatott vegyszermennyiséget csökkenteni. De ide tartozik a zöld a zöldben is, amikor az permetező az állományban ismeri fel a gyomot. Mi is teszteljük már ezeket a megoldásokat, ennek a piaci bevezetése jövő évtől fog elkezdődni. Ezzel is elősegítve azt, hogy csökkenjen a kijuttatott vegyszer mennyisége

- magyarázta.

A szakember közölte, hogy a jövőben a kutatás-fejlesztésnek a hatékonyság növeléséről kell szólnia, de beszélt arról is, hogy mi várható a következő időszakban a gépbeszerzések terén Magyarországon, illetve hogy milyen körülmények között kell boldogulnia a következő időszakban az ágazat szereplőinek.

Címlapkép: Getty Images