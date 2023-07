Beindultak vidéken is a magyarok: véget ért a lakáspiaci kereslet zuhanórepülése

Tovább nőtt az eladó lakások és házak kínálata júniusban. A bővülés éves szinten 33 százalékos, és már több mint 146 ezer eladó lakóingatlanból válogathatnak a vevők. A kereslet élénkülése a balatoni régióban, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében volt jelentősebb mértékű - írta elemzésében az Ingatlan.com.

A lakáspiacot továbbra is visszafogottság jellemzi, de már vannak enyhe élénkülésre utaló biztató jelek. A kínálat fokozatos bővülése mellett ugyanis az eladó lakóingatlanokra érkező érdeklődések száma minimális növekedést mutat éves összevetésben, de még messze elmarad a két évvel ezelőtti szinttől - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat júniusi alakulását mutatja be.

Még szélesebb a választék

A kínálatbővülés az ingatlanpiac minden szegmensében kimutatható. Az eladó és kiadó ingatlanhirdetések száma júniusban meghaladta a 216 ezer darabot. Az eladó lakások és házak kínálata éves összevetésben harmadával (33 százalékkal) bővült. Az újonnan eladásra meghirdetett lakások és házak száma, azaz a friss kínálat májushoz képest minimálisan csökkent, de így is több mint 32 ezer lakóingatlan került be a kínálatba. Az országon belül jelentős eltérések láthatóak éves összevetésben is, mert Budapesten több mint 15 százalékkal kevesebb lakóingatlant hirdettek meg eladásra. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében ötödével, Hevesben és Győr-Moson-Sopronban viszont több mint 10 százalékkal bővült a kínálat. Tavaly júniushoz képest Hajdú-Bihar vármegyében is 8 százalékos volt a kínálat növekedése az ingatlan.com adatai alapján.

Felemás a piac két oldala

Tavaly júniushoz képest 3 százalékkal nőtt az eladó lakásokra és házakra érkező érdeklődések száma, de a békeévekhez képest még jelentős a lemaradás. A két évvel ezelőtti szinthez képest idén júniusban közel negyven százalékkal kisebb volt a kereslet. Az eladó lakóingatlanokra több mint 230 ezer telefonos érdeklődést mért az ingatlan.com az előző hónapban.

Jó hír lehet az eladóknak, hogy a kereslet már nincs akkora zuhanórepülésben, mint azt az év elején tapasztaltuk. Az adatokból az olvasható ki, hogy a lakáspiac keresleti oldala a korábbinál jóval alacsonyabb fordulatszámon stabilizálódott. Úgy tűnik, hogy elértük a piaci forgalom mélypontját, amit a vevők akkor is teljesítenek, ha a lakáshitelek kamatai az egekben járnak.

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kereslet élénkülése a balatoni régióban és a fővárosban is érezhető volt. Somogy és Veszprém vármegyékben 4-5 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, Budapesten pedig majdnem 10 százalékos volt a bővülés tavaly júniushoz képest. A legnagyobb keresletélénkülés Hajdú-Bihar vármegyében történt, ahol az eladó lakások és házak iránt 23 százalékkal több érdeklődést mért az ingatlan.com.

Címlapkép: Getty Images