Lezárták a szabadstrandot, benézett a büfékbe a Dráva: teljes a készültség

Déli határfolyónk nem veszélyeztet lakóépületeket, ám több helyen védekezni kell. A drávaszabolcsi kikötőben kedden kora délután már az úttal egy szintbe került a folyó, de akkor még nem lépett ki medréből. Barcson az önkormányzat lezárta a drávai szabadstrandot, ahol teljesen a víz az úr. – Az épületeinket védjük a strandon, ahol jelenleg térdig ér a víz. Ez még nem a jéghegy a csúcsa, az előrejelzések szerint ez másfél méteres is lesz holnapra, mondta Koós Csaba, Barcs polgármestere a sonline.hu érdeklődésére. Tegnap délután a HelloVidék is exkluzív fotókat közölt, és beszámolt a Dráva áradásáról.

Hozzátette: amikor megnő a vízszint a Dráván, mindig védekezni kell a partmenti épületnél. Mivel a büfé és vizesblokk ártérre épült, így számolni kell azzal, hogy időnként benéz a Dráva is. – Ma Biró Norbert közgyűlési elnök és Huszti Gábor alelnök is ellátogatott hozzánk, hogy tájékozódjanak az árvízi helyzetről. A barcsiaknak ez az állapot nem újdonság, szerencsére a víznek van hova folynia. Horvát barátainknál, a határ túloldalán már elöntött egy legelőt, ami jól látható a Dráva hídról tette hozzá a városvezető.

A térség országgyűlési képviselői is tájékozódtak az árvízi helyzetről. Szászfalvi Lászlóval egyeztetett Móring József Attila, aki önkéntesek segítségét ajánlotta fel a védekezésben.

A vízügyi szakemberek Szentborbás és Drávaszabolcs között készülnek az ár tetőzésére. Amennyiben az előrejelzések helyesek 1100 köbméter homok felhasználásával meg kell majd emelni a töltés magasságát az érintett szakaszon, mondta a BarcsMédiának adott interjúban Pehr Nándor, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécsi Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke.

Azt is elmondta, magasparti védekezés van Őrtilosnál, ahol a vízügy csak műszaki segítséget nyújt az önkormányzatoknak. Ahogyan azt is, hogy lakosságot, lakóházat nem fog érinteni az áradás, de a közlekedés és a horgászat tilos az árvízvédelmi szakaszokon. A tudósításból elhangzott, hogy a legmagasabban mért vízállás várhatóan nem dől meg Barcson, amely 634 centiméter.

A legnagyobb áradás a Dráván 1972-ben volt, amikor Barcson 618 centiméteres volt a Dráva Drávaszabolcson pedig 596, de a 2012-es árvíz is jelentősnek mondható. A már említett 1972-es rekord áradásra emlékmű hívja fel a helyiek figyelmét a Dráva partján, valószínűleg most azt is víz mossa.

Címlapkép: Jeki Gabriella