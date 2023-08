Kevés a pénz, zárva marad a nagyváros két tanuszodája: hoppon maradnak ősztől a diákok?

A Pécsi Tankerületi Központ döntése miatt ősszel zárva marad két pécsi tanuszoda, emiatt sok diáknak a város másik felébe kell majd átjárnia úszásoktatásra – számolt be az ATV Híradója. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet úgy tudja, a tankerület spórolni akar, ezért döntöttek úgy, hogy szeptembertől nem nyitnak ki két iskolai tanuszodát.

Elképesztőnek tartom, hogy Magyarországon, egy olyan országban, ami a miniszterelnök szerint is egy sportország, és ahol atlétikai vb-t rendeztek, ott megtörténhet, hogy egyes iskolákban nem indulhat el az úszásoktatás, olyan osztályokban sem, ahol egyébként ez a specialitás

- nyilatkozta Nagy Erzsébet, aki maga is egy olyan pécsi iskolában tanított, ahol van tanuszoda.

A tervek szerint Pécs város fürdője segíti ki majd azokat az iskolákat, ahol zárva maradnak az uszodák.

Ott tartunk, hogy felvettük a kapcsolatot az úszóiskolákkal

- mondta De Blasio Domenico, a Hullám Fürdő igazgatója, aki hozzátette, azokat a programokat is számba kell most venniük, amelyeknek helyet kell biztosítaniuk. Emellett még az is közrejátszik, hogy az egyetem uszodája is felújítás alatt van, tehát ősszel még az sem lesz látogatható.

A Hullám Fürdő és az ANK uszodája tudja fogadni a vendégeket, illetve a versenysportolókat

- hangsúlyozta.

Pécs városa szerint mindenképp megoldják, akár hosszabb nyitvatartással is, hogy a hoppon maradt kisdiákok ne maradjanak úszásoktatás nélkül a következő tanévben. Az ATV által megkeresett tankerület egyelőre nem reagált a helyzetre.

