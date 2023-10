Váratlant húzott a kórházigazgató: magánklinikát nyitott az állami gyógyintézet mellett

Miközben az orosházi kórház és rendelőintézetben számos orvost keresnek, és szünetel a traumatológiai ellátás, a kórház vezetője magánklinikát alapított, jelentős részben az általa vezetett állami egészségügyi intézmény orvosaival. A kórházi főigazgatóság soron kívüli vizsgálatot rendelt el az ügyben, írja a 24.hu.

Dr. Duray Gergő, az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet vezetője magánklinikát nyitott a napokban, nem messze a kórháztól. A belgyógyász, diabetológus 2013 óta vezeti az orosházi intézményt, a napokban megnyitott magán OrosKlinik Egészségközpont pedig bő egy kilométerre található a városi kórháztól, és a magánklinika orvosainak egy része a kórház vagy az abban működő szakrendelő orvosa is egyben.

Az Optenben fellelhető céginformáció szerint az OrosKlinik Kft.-t az idén májusban jegyezték be, a kft. alapításhoz szükséges minimum tőkével, 3 millió forinttal. A klinika ügyvezetője Dr. Duray Gábor Lászlóné házi gyermekorvos, Duray Gergő édesanyja. A doktornő egy Bt-t is üzemeltet a praxisához, ebben kórházigazgató fia szintén tulajdonos.

A lap által megkérdezett, névtelenséget kérő szakértő szerint az, hogy ma Magyarországon egy kórházigazgató magánklinikát alapít és tulajdonol, bár etikai kérdéseket felvet, nem ütközik jogszabályba. Az viszont kérdéses, hogy a saját magánklinikáján rendelhet-e, mint ahogy az is, hogy az általa igazgatott kórházból orvosokat vehet-e fel.

Minden jel szerint azonban az utóbbi is szabályszerű, ugyanis az OrosKlinik orvosainak egy része az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben is dolgozik. A szakértő szerint az, hogy a kórház és rendelőintézet orvosai a magánklinkán is rendeljenek, engedélyköteles, az engedélyt pedig maga az intézményvezető, Duray Gergő adhatja meg.

Az orosházi kórház vezetőjének klinikanyitásáról az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) sem tudott, legalábbis ez derül ki a lapnak küldött válaszból. Az OKFŐ azt firtató kérdésükre, hogy jogszerű, illetve engedélyhez kötött-e az, ha egy kórházigazgató magánklinikát nyit, azt írta,

az érintett intézményvezetőtől erről nem érkezett bejelentés sem a fenntartó, sem a vármegyei irányító intézmény felé.

Hangsúlyozzák azonban, hogy

az Országos Kórházi Főigazgatóság amint tudomást szerzett a kórház vezetőjének tulajdonosi érintettségéről, az eset kapcsán – etikai és jogi szempontokat egyaránt figyelembe véve – soron kívüli vizsgálatot rendelt el.

A nemrég nyitott OrosKlinik jelenleg a ultrahang-diagnosztika és laborvizsgálat mellett belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, diabetológia, foglalkozás-egészségügy, gyermekneurológia, kardiológia, neurológia és ortopédia szolgáltatással várja a betegeket. A klinika honlapján olvasható orvoslistában Duray Gergő is szerepel, akit az orosházi kórház vezetőjeként keddenként kétórás időkeretben kereshetnek fel a betegek belgyógyászati, hypertonológiai, diabetológiai és lipidológiai problémával.

Mindeközben az orosházi kórház és rendelő honlapjáról a cikkünk írásakor kiderül, hogy az intézmény számos orvost keres: szemészt, sebészt, neurológust, sürgősségi orvost, aneszteziológust, belgyógyászt, kardiológust és radiológust, de az álláshirdetések között van boncmester segédi és felnőtt szakápoló is. Kiderül az is, hogy a traumatológiai osztály szünetel.

Duray Gergő egyelőre nem reagál a kérdésekre. Duray Gergő magánklinika-nyitása azért is rezonál furcsán, mert az egészségügy átalakításába kezdő kormány egyik fő kommunikációs eleme az, hogy ketté kell választani az állami és a magánellátást.

