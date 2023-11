Saját pénzük után futnak a magyarok: nem hajlandó fizetni nekik az új akkugyár

Miközben a magyar kormány öles léptekkel halad a világ második legnagyobb akkumulátor-nagyhatalma cím felé, és egyre másra dőlnek meg a beruházási rekordok, a lakosság pedig több helyen tiltakozik a veszélyes anyagok okozta egészségügyi és környezeti kockázatok miatt, addig az építkezéseken dolgozó magyar alvállalkozók egy része a dél-koreai beruházások körülményeire panaszkodik - írja a 24.hu. Az eddigi legnagyobb hazai akkumilátorgyár ugyanis még nem fizettek ki minden magyar beszállítót.

Mint ahogy a 24 írja, Röpködnek a milliárdok a dél-koreai SK-csoport akkumulátorgyárai körül: a komáromi üzem már ontja a nyereséget, Iváncsán a 700 milliárd forintból – több mint 80 milliárdos magyar állami támogatással – tető alá hozott monstrumban pedig mostanában indul a termelés. Azonban az építkezésnem több tucat magyar cég vett részt, akiket az egyik koreai alvállalkozó a The Duct Építőipari szolgáltató Kft. nem fizetett ki eddig maradéktalanul. A magyar cégek felháborodása jogos lehet hiszen tíz- illetve százmilliós nagyságrendű összegekről van szó.

A The Duct még a nyáron csődvédelmet kért, és ezzel 180 napos fizetési haladékhoz jutott, februárig nem is kérhetik tőle a számlák kifizetését. A 24.hu viszont megtudta, hogy a csődeljárásban összesen közel 8,9 milliárd forintnyi hiteligénnyel jelentkezett be több mint 60 cég, aminek a kisebb része lehet a magyar alvállalkozók követelése. Úgy fest azonban,

a magyar alvállalkozóknak sok közük nem lesz a megoldáshoz, Dél-Koreában kellene megegyezni az adósságrendezésről.

Legalábbis a The Duct azt vezette elő az októberben megtartott hitelezői egyeztetésen, hogy a bejelentett hitelezői igényeket „lényegesen meghaladó” követelése van a szintén koreai SK-csoporttal szemben. Erről hónapok óta tárgyalnak, de most a tárgyalások „kedvező fordulatot vettek”, elérték, hogy az SK legkésőbb 2023. novemberében rendezze a tartozását, írják.

Ez azért lenne nagy fordulat, mert a lap szerint eddig arról volt szó, hogy az SK követelése sokkal nagyobb, mint a The Ducté. Májusban az SK szt nyilatkozta, hogy csak egy jelentéktelen összeget tartott vissza, amely nem is fedezné az említett követelést. A hitelezők listáján mindenesetre elég nagynak látszik a nézetkülönbség: az SK ecoengineering Co. Ltd. Magyarországi Fióktelepe összesen 6,8 milliárd forintot követel (ennek a jogosságát a The Duct vitatja), ugyanakkor a The Duct június 30-ával lezárt mérlegében összesen 2,1 milliárd forint követelést tüntetett fel.

A 24.hu azt írja, hogy az iváncsai helyzet kicsit más mint a gödi - ahol a beszállítóknak szintén a pénzük után kellett futniuk –, de lényeg hasonló: koreai cégek vitatkoznak egymással és a lánc végén a magyar alvállalkozók várnak hónapok óta a pénzükre. Itt sem az akkumulátorgyári anyacég, az SK Innovation vagy a magyarországi SK On Hungary áll szerződéses kapcsolatban az építkezés magyar alvállalkozóival, hanem az SK ecoengineering által megbízott The Duct Kft.

A The Duct, amikor a hitelezőkkel folytatott egyeztető tárgyaláson előrevetítette, hogy ha nem járulnak hozzá a moratórium meghosszabbításához, akkor marad a felszámolás, és abból borítékolható, hogy az alvállalkozóknak a követelésük töredéke jut. A hitelezők serege egyébként igenszéles, szerepel rajta mosonmagyaróvári fémszerelvénybolt, vagy hulladékos társaság, vagy éppen egy koreai óriáscég.

Az összesen 8,885 milliárd forint hitelezői igényből azonban csak bő 1,5 milliárd forint az elismert követelés, magyarul az, amit jogosnak tart a The Duct. A tartozás nagyobb része, 7,33 milliárd forint a vitatott igény, ezeknek a gazdái dél-koreai cégek: a már említett SK, illetve a The Duct saját tulajdonosa, a Doboz Co. Ltd. 539 millió forintos követeléssel.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)