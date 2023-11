Aggódik a magyar cég vezetője: óriási baj lesz szerinte az országban jövőre

A jövő mezőgazdaságában kiemelt fontosságú lesz, hogy a gazdálkodók kevesebb emberrel, vagy gyorsabban tudják elvégezni a szükséges munkálatokat, ezért a gyártók egyre összetettebb, egyre nagyobb kapacitású gépeket hoznak létre – mondta el az Agrárszektornak Illés Zoltán, az Agrotec Magyarország Kft. ügyvezetője. A szakember a lapnak arról is beszélt, hogy a precíziós átállást elősegítő pályázat kifutása, a tavalyi katasztrofális év, az idei alacsony terményárak és a kedvezőtlen kamatkörnyezet jelentősen visszavetette a magyar gazdák gépbeszerzési kedvét.

Az előző években a precíziós átállást elősegítő pályázatnak köszönhetően nagyon felpörgött a mezőgazdasági gépek piaca, a magyar gazdák és vállalkozások komoly beszerzéseket hajtottak végre, ám mostanra visszaesett a gépforgalom. Miért vesznek a magyar gazdák kevesebb gépet? Mi várható a beszerzések terén a következő időszakban?

Ez egy normális piaci viselkedés, amikor egy nagyon intenzív támogatási program véget ér, hiszen jó néhányan kicsit előrébb hozták a tervezett beruházásaikat, és ez után maradt egy kis űr. Viszont az idei évben azért jó néhány olyan negatív körülmény is összejött, ami tovább erősítette ezt a fajta hatást. A tavalyi nagyon súlyos aszállyal indult ez, ami elsősorban a keleti országrészt érintette. A becslések nagyságrendileg 1000 milliárd forintnyi pénzmennyiség kieséséről szólnak, tehát ennyivel kevesebb pénz állt a rendelkezésükre idén, ami jelentősen befolyásolta a beruházási kedvet is. Emellett az idei év elejétől kezdve a terményárak jelentősen csökkentek az előző időszakhoz képest. Ez bizonyos termékeknél 40-50%-os visszaesést is jelentett az egy évvel ezelőtti árszintekhez képest. A visszaesés elsősorban a szántóföldi növényeket érintette, a búzát, az árpát, a repcét, a napraforgót és a kukoricát, de az állattenyésztés oldalán is tapasztalható volt egy hasonló negatív trend: például a mostani tejárak lényegesen alacsonyabbak az egy évvel ezelőttiekhez képest. Ez megint csak azt eredményezte, hogy kevesebb haszon keletkezett a gazdálkodóknál. A következő ilyen negatív hatást az inflációs sokk okozta magasabb kamatok jelentik, illetve jelentették.

Ilyen kamatszint mellett nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy egyáltalán költekezzenek-e, vagy felvegyenek-e bármilyen fajta hitelt, és ilyen kamatszintek mellett rövid vagy középtávon hitelbe verjék-e magukat. Tehát sajnos ezek a negatív hatások egyenként is elég erősen rányomták volna a bélyegüket a gépforgalmazásra, együttesen pedig főleg. Ennek eredménye ez a fajta igen erős visszaesés, aminek szerintem egyébként még közel sem vagyunk a végén.

Az Agrotec Magyarország Kft. a New Holland márka hivatalos hazai importőre. Melyek a márka legnépszerűbb modelljei? Milyen traktorokat, mezőgazdasági gépeket keresnek a magyar gazdálkodók?

A New Hollandnak elég széles a termékpalettája a mezőgazdasági gépgyártás területén. Traktor oldalon nagyon sok modell áll rendelkezésre: ahova erőgép kell, oda minden szinten, minden teljesítménykategóriában van valamilyen ajánlata a gyártónak. Nálunk itt a 100 és a 250 lóerő közötti teljesítmény kategóriában a legnépszerűbbek a gépek.

A műszaki tartalom szempontjából nézve pedig azt kell kiemelni, hogy az utóbbi időben a piaci igények a magas fölszereltségű tartalom felé mozdultak el, tehát csakis a fokozatmentes sebességváltóban gondolkoznak a gazdák, és ha van rá módjuk, akkor az elérhető maximális komfortszintet választják. Tehát nem csak a teljesítmény, a kapacitás, hanem úgymond a kényelem és a könnyebb kezelhetőség is előtérbe került.

De hát azért a traktor mellett nekünk vannak még népszerű termékeink, például a betakarítógépek frontján. A kombájnoknál az ikerrotoros legnagyobb teljesítményű modelljeink nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és évről évre nő a részesedésük a piacon. Ezt a két vonalat emelném ki.

A vállalat használt mezőgépek forgalmazásával is foglalkozik. Mennyire népszerű most ez a szolgáltatás? Befolyásolta-e a használt gépek piacát a fentebb már említett digitális átállást elősegítő pályázat? Ha igen, milyen irányban?

Aki használt gépet tervez vásárolni, vagy vásárolt mostanában, az is ugyanezen piaci körülmények között kénytelen dolgozni. Tehát őket is ugyanúgy érintik a fentebb már felsorolt negatív hatások, és igen erőteljesen érezzük is a piacon a használt gépek iránti kereslet visszaesését. Talán nem olyan nagy mértékű ez a visszaesés, mint az új gépeknél, de jelentős különbség látszik az előző évekhez képest. Ez főleg olyan tekintetben feltűnő, hogy amikor véget ér egy támogatási időszak, és úgymond a normál piaci körülmények közé kerülünk vissza, akkor mindig kicsit meg szokott nőni a használt gépeknek az ázsiója, és a gazdák kevesebb új gépet vásárolnak. Most viszont annyira sokkolóak ezek a negatív hatások, hogy a használtgép-piacot is jelentősen visszavetik, és főleg a magasabb értékű vagy árú gépeket érinti ez leginkább.

A teljes interjút az Agrárszektor oldalán olvashatjátok.

Címlapkép: Getty Images

