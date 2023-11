Átalakul a piac: a csapatépítőknél egyre kevésbé számít a távolság

A rendezvénypiac az egyéni foglalásokban tapasztalható megtorpanás ellenére kiegyensúlyozott, a szakmai célú rendezvények vagy csapatépítő programok esetén pedig már a távolság is egyre kevésbé számít. Az egyedi értékek és szolgáltatáspaletta mellett a szállodaipar területén is alaposan felértékelődött a digitalizáció szerepe, egyre általánosabbá válik az online foglalási rendszerek bevezetése és a szállodai folyamatok automatizálása. Vígh-Guttmann Barbarát, az Adventor Hotel Kft. értékesítési vezetőjét a rendezvénypiac aktuális helyzetéről, a szolgáltatáspalettáról és az igények változásáról kérdeztük.

Mozgalmas időszakot zárhat a turizmus és a szállodaipar, de úgy tűnik, hogy a piac nemzetközi szinten és Magyarországon is felívelő szakaszban van. Hogyan alakul a hazai prémium hotelek helyzete, mennyire népszerűek a vidéki helyszínek?

Az utóbbi időszakban több befolyásoló tényező hatott az egyéni piacra, gondolhatunk a gazdasági hatásokra, a vendégszokások megváltozására, amelyek mind hatást gyakorolhattak a foglalási kedvre, vagy intenzitásra, ettől függetlenül szerencsére szállodáinkkal sikeres évet tudhatunk magunkénak, hiszen a számainkat terv szerint tudjuk hozni.

A rendezvénypiacon ezzel szemben nem volt nagy kiugrás, a Covid időszaka jobban megviselte ezt a területet. Miután elindult a piac, a szállodákban, különösen a könnyen megközelíthető vidéki hotelekben ezt a szegmenst kiemelt érdeklődés övezte, hiszen rengetegen szerették volna bepótolni az elmaradt céges eseményeket, és végre nem csak irodai vagy online környezetben találkozni. Az embereknek hiányoztak ezek a közösségi élmények. Onnantól kezdve, hogy ismét megnyílt az út és ismét lehetett menni, ezt a cégek ki is használták, tényleg elindultak és keresték azokat az élményeket, amelyek kimaradtak. Mi is rengeteg lekérést kaptunk a meetingektől kezdve a kisebb-nagyobb konferenciákig, rendkívül mozgalmas volt az idei évünk és arra számítunk, hogy ez a trend jövőre is folytatódik.

Melyek azok az időszakok, amelyek a legzsúfoltabbak céges rendezvények tekintetében? Mennyire váltak fontossá az egyedi igények, nagyobb vállalatok esetén tapasztalható, hogy zöld elvárásaik is vannak a helyszínre vonatkozóan?

A konferenciák főszezonja az április-május, és a szeptember-október, de egyre több az érdeklődés az év eleji és végi rendezvényekre, akár szállás nélkül is. Nyáron kevésbé jellemző, hogy céges programot szerveznének, de akkor is előfordulnak kisebb-nagyobb csapatépítő rendezvények, a szezon augusztus végén indul el. A szolgáltatás-kínálat kombinálhatósága ezeken a helyszíneken kiemelten fontos, a szekcionálható termek és a modern technikai felszerelés mellett az elvonulásra, pihenésre és az aktív kikapcsolódásra is lehetőséget kell biztosítani. A csapatépítő programoknak egyre többször választanak vidéki helyszínt, a távolság már nem egy ijesztő tényező, sokkal inkább felértékelődött az élmények fontossága.

Az Adventor Hotels szállodáiban a csapatépítések száma mindig is kimagasló volt, a mostani őszi időszakban bőven havi 20 felett járunk mind a 3 szállodánkban. Vannak olyan időszakok, amikor egy időben párhuzamosan 3-4 rendezvény is zajlik. Általában a nagyobb nemzetközi cégeknél tapasztaljuk, hogy különböző zöld kritériumoknak kell megfelelni. Az ezzel kapcsolatos elvárásokat már az ajánlatkérésnél megkapjuk, fontos, hogy ezeket maximálisan teljesíteni is tudjuk.

Egy csapatépítőn milyen típusú programokat keresnek a szakmai részeket követően?Mennyire tartalmaznak a megrendelések speciális szolgáltatásokat?

Akár külföldi, akár hazai vendégekről van szó, azt tapasztaljuk, hogy már nincs olyan rendezvényünk, ahol ne lenne igény valami extra, kiegészítő szolgáltatásra.

Olyan programokat keresnek, amelyek nem igényelnek túl hosszú időt a résztvevőktől, de mégis ad egy kis kóstolót a helyi miliőből.

Felértékelődött az igény, hogy a kollégák egy színvonalas, lehetőleg természetközeli környezetben töltsenek együtt időt a munkaidőn kívül, szeretnének kiszakadni a mindennapok feladataiból. Ilyen szempontból kivételes helyzetben vagyunk, mert mind a három szállodánk elhelyezkedése különleges. A soproni Fagus Hotel a Lővérek szívében található, gyakorlatilag egy erdő öleli körbe az egész szállodát, több túraútvonal is innen indul, de a régió különlegessége kapcsán a borkóstolók is rendkívül népszerűek.

A bükfürdői szállodánk, a Greenfield Hotel Golf & Spa egy 100 hektáros golfpálya mellett található, ezzel egészen egyedi lehetőséget tudunk kínálni a csapatépítő programokhoz, a golfpálya bejárása külön élmény az elektromos autókkal, ezt követően mindenki el tudja sajátítani az ütések technikáját, sőt még egy kis verseny is beleférhet.

Keszthelyen, a Sirius Hotelnél pedig a Balaton energiái biztosítják a hangulatot, nyáron adottak a vízi programok, ősszel és tavasszal a kerékpártúrák, rengeteg aktív programra is lehetőség nyílik. Mindhárom szállodánkban található wellness részleg, amelyből méretében kiemelkedik a Greenfield 3500 négyzetméteres spa és szaunavilága, amelyet kiegészít egy akár kisebb csapatok részére kizárólagos használatra kibérelhető exkluzív wellness részleg.

Országszerte sok szállodát újítottak fel, de több új hotel is épült az elmúlt időszakban. Ezeknek az épületeknek milyen szempontoknak kell megfelelniük rendezvényes oldalról?

Azok az üzemeltetők döntöttek jól, akik a Covid alatti bezárt állapotot arra fordították, hogy energetikai és esztétikai oldalról is megújuljon az adott létesítmény. A mi esetünkben a 2 szálloda már korábban is állt, azok felújításánál az eddigi tapasztalatok alapján egy zökkenőmentes operatív működést helyeztünk előtérbe, ezek mellett figyelembe vettük, hogy milyen szolgáltatásokra vágynak a vendégek, hogyan változtak az igények.

Ezeket előtérbe helyezve a Greenfieldben bővült az étterem, illetve teljesen megújultak a rendezvény termeink is, modern konferencia technikával ellátott napfényes szekciótermet alakítottunk ki, valamint a csapatépítő programok népszerűsége miatt bowling-gal és játékszimulátorral, valamint további kikapcsolódási lehetőséggel rendelkező szórakoztató központot hoztunk létre, amely révén időjárásbiztos a szórakozás. Sopron esetében közel két évig tartott a fejlesztés, itt elsősorban a wellness részleg területének átalakítása és bővítése volt hangsúlyos. Keszthelyen könnyebb dolgunk volt, hiszen egy teljesen alapjairól épülő szálloda volt, így jól tudtuk ötvözni a korábbi tapasztalatokat.

Már a tervezési fázisban kiemelten fontos volt, hogy a rendezvények a lehető legkönnyebben legyenek lebonyolíthatók a vendég szempontjából, és minden olyanra tudjunk megoldást találni, ami a mai kor elvárása.

A fejlesztések során figyelembe vettük a zöld szempontokat is, melynek köszönhetően a lehetőségekhez mérten kisebb energiafelhasználású szállodák jöttek létre a modern energetikai megoldások, épületfelügyeleti rendszerek bevezetésével.

A megfelelő munkaerő megtalálása és megtartása sok területen kiemelt problémává vált, az utánpótlás kérdése szintén. A fiatalokat mivel lehet megfogni, hogy hosszú távon is ezt az iparágat válasszák?

Valóban nem könnyű egy olyan csapatot összeállítani, akikkel hosszú távon lehet tervezni. A Covid alatt a vendéglátásból, illetve a szállodaiparból rengetegen vándoroltak más szektorokba, többen persze visszatértek, de egészen más elvárásokkal. Az egy alaptézis, hogy legyen stabilan magas az alapbér, ez önmagában már nem ad extra motivációt, ezért jelentősen felerősödött az egyéb juttatások fontossága, illetve a munkáltatói rugalmasság. Az egyéni igényekhez való alkalmazkodás mértéke sokkal fokozottabb, mint korábban, amit próbálunk ésszerű keretek között kezelni.

Az utánpótlás, ha megfelelően van gondozva, hosszútávon kifizetődő tud lenni, így nálunk is számos diák tölti a gyakorlati idejét akár a szakképzés, akár a duális képzés területéről. Hiszünk abban, hogy ha valaki elkötelezett munkavállaló tud lenni, akkor mi ehhez egy határozott első lépést tudunk biztosítani és arra is törekszünk, hogy lehetőséget adjunk a szállodacsoporton belüli szakmai előrelépésre.

Egyébként úgy látjuk, hogy egyre jobb a duális képzésben résztvevő hallgatók felkészültsége, a szakmai szervezetek egyre többet foglalkoznak a háttérben azzal, hogy az elméleti és gyakorlati tudás összeérjen.

Mára a szállodaipar működése sem elképzelhető online folyamatok és automatizáció nélkül. Önök milyen irányba fejlesztettek?

Mi arra törekedtünk, hogy minél inkább egy olyan automatizmus irányába haladjunk, amellyel a humán munkaerőt tudjuk optimalizálni, másrészt megfeleljünk a vendégek elvárásainak, akár a foglalás visszaigazolásának folyamatában. Az automatizálás lehetővé teszi a rutinszerű feladatok automatikus elvégzését is, és ami nem elhanyagolható, hogy az online foglalási rendszerek használata és a számlázási folyamatok automatizálása javítja a foglalási folyamat sebességét és pontosságát, de jelentősen csökken a hibalehetőség is, miközben növelhető a vendégkommunikáció hatékonysága, sőt egyes rendszereinkben már a mesterséges intelligencia is megjelenik. A hotelpiacon is egyre inkább teret fognak hódítani ezek a megoldások, annak ellenére, hogy még mindig nagyon sokan hagyományos úton - telefonon - intézik a szállásfoglalással kapcsolatosan teendőket.

Fotók: Berecz Valter

A cikk megjelenését az Adventor Hotels támogatta.