Megszólalt a szakma: ilyen volt az idei dinnyeszezon

Van fejlődési lehetőség a hazai dinnyeágazat előtt, az export-piacokon egyre nagyobb a kereslet a magyar görögdinnye iránt. A lehetőségek kihasználásához azonban nagyobb termelői összefogásra van szüksé.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara dinnye munkacsoportjának legutóbbi tanácskozásán a jövő feladatairól egyeztettek a hazai dinnyeágazat képviselői a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara dinnye munkacsoportjának legutóbbi ülésén - írta közleményében a Kamara.

A tanácskozáson − amelyen a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, valamint a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) is képviseltette magát − kiderült, hogy bár a hűvösebb, csapadékos nyárelő miatt késett a szezon, az idén összességében közepesen jó évet zárhat az ágazat.

Miközben júliusban keresleti piac alakult ki egész Európában a mediterrán régió időjárási anomáliái miatt, az augusztust már a túlkínálat jellemezte, ami az árakra is hatással volt. Az augusztus második felében megérkező kánikula jót tett a dinnye piacának is, a meglévő készleteket belföldön és az export piacokon is értékesíteni tudták a termelők.

A növényvédelem azonban egyre nagyobb kihívások elé állítja a termelőket. Az idén több olyan betegség is megjelent, amelyek kezelése komoly munka- és ráfordításigénnyel bírt. Ilyen például a dinnye fenésedés (antraknózis), amely az egyik legjelentősebb gombabetegségévé vált a görögdinnyének

- hívták fel a figyelmet.

Fontos, hogy a magyar dinnye pozícióját megőrizzük az olcsó, sokszor silányabb minőségű importtal szemben. A hazai áru választásával ugyanis nem csak garantáltan jó minőségű és ízletes dinnyét vihetnek haza a vásárlók, hanem a magyar dinnyeágazatban dolgozó több száz magyar család megélhetését biztosítják.

