Ezek a gazdák húzták a rövidebbet: idén sem volt szerencséjük a termesztésben

A 2022-es, történelmi aszállyal, rekordalacsony terméshozamokkal, rendkívül magas inputárakkal, valamint egy, a szomszédban kitörő háborúval súlyosbított év után a magyar gazdák joggal reménykedhettek egy nyugodtabb, de legalábbis eredményesebb évben. December végén azonban kimondhatjuk, hogy a szántóföldi növénytermesztőknek idén se volt szerencséje - írja az Agrárszektor.

Míg tavalyi évet az orosz-ukrán háború mellett a nemcsak Magyarországot, de egész Európát letaroló, rendkívüli aszályos időszak és annak következményei miatt nem fogják egyhamar elfeledni az agrárium szereplői, addig 2023 a nagy, ám meg nem valósult remények miatt fogják emlegetni. Ugyan az időjárás az idei év során szinte ideálisnak volt mondható, és sok kultúránál úgy tűnt, rekordtermés is születhet idén, ezek a várakozások végül nem jöttek be. A vártnál gyengébb termés, az alacsony terményárak, az energiaárak körüli bizonytalanság, a műtrágyák és növényvédő szerek árainak alakulása és a kedvezőtlen kamatkörnyezet mind-mind olyan tényezők, amelyek komoly stresszforrást jelentettek a termelőknek. A szakértők szerint a növénytermesztési ágazat a 2023-as évben is veszteséges volt, a gazdák pedig a tartalékaik végén járnak, így a következő időszakban - hacsak nem történik valami nagy változás - sokan végleg felhagyhatnak a tevékenységükkel.

Az Agrárszektor összefoglalta, melyek voltak azok az események az idei év során, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolták a növénytermesztési ágazatra. Mint kiemelték, voltak ágazatok, amiket idén az ág is húztott, például a napraforgó sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

2023-ban a magyar gazdák az előző évi katasztrofális terméseredmények után nagyobb területen, összesen 714 ezer hektáron vetettek napraforgót. Ez pedig nagyobb, mint egy évvel korábban, amikor a növény vetésterülete közel 700 ezer hektárt tett ki. A vetésterület közel egyharmada, 30,6%-a az Észak-Alföldön, csaknem egynegyede, 24,3%-a pedig a Dél-Alföldön volt megtalálható, vagyis Magyarország napraforgótermesztésének több mint a fele idén is az alföldi régióhoz volt köthető. Augusztusig ugyan minden adott volt rekordterméshez, ám a nyár végi hőhullám végül keresztül húzta a gazdák számításait. Az előrejelzések szerint azonban még így is megvolt az esély a 3 tonna/hektáros átlaghozamra. A szakértők akkor még úgy vélték, a napraforgó országos termésátlaga elérheti a hektáronkénti 3 tonnát, ami végül nagyjából be is következett, ám nagy volt a szórás a vármegyék között és a parcellák szintjén is. A végső termésmennyiség 2 millió tonna körül alakult,

így összességében ezzel a kultúrával sem sikerült nagyot szakítaniuk a termelőknek.

Címlapkép: Getty Images