Sokan fütyülnek a szabályokra, pedig az életük a tét: csak így vezetheted ezt a járművet

A legtöbben leginkább csak földeken látunk traktorokat, kombájnokat és egyéb mezőgazdasági gépeket, a tavaszi vetési, illetve a nyári-őszi betakarítási időszakban azért a közutakon is találkozhatunk velük. Ami teljesen természetes, hiszen ezeknek a járműveknek valahogyan el is kell jutniuk a szántóföldekre, és ha a vezetőik nem akarnak bizonytalan minőségű, jelöletlen utakon közlekedni, akkor bizony igénybe kell venniük a közutakat. Ahogy az Agrárszektor írja, ezek a járművek azonban jellemzően lassabbak, nagyobbak és több helyre van szükségük a manőverezéshez: ezért sokszor a forgalomban részt vevő többi gépjárműtől eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.

Ugyan a közvélekedés szerint a mezőgazdasági gépeknek elsődlegesen a földeken van a helyük, azok megközelítése és elérése azonban lehetetlen a közutak használata nélkül. A település határain belül és azon kívül is előfordulhatnak ilyen járművek, és aki szorult már be ilyenek mögé, az tudja, hogy ezek a gépek olykor nemcsak a saját sávukat foglalják el, de át is lóghatnak a másik forgalmi sávba. Azzal azonban sokan nincsenek tisztában, hogy ezeknek a gépeknek a biztonságos üzemeltetése és közlekedése során milyen munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat szükséges betartani, valamint hogy milyen egyéb rendelkezéseknek kell megfelelnie a járműveknek és vezetőiknek.

Melyek az alapvető előírások a mezőgazdasági gépek közlekedésére vonatkozólag?

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek a következőkkel kell rendelkezniük: hatósági jelzéssel, állandó vagy ideiglenes rendszámmal, forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

Azoknak a járműveknek, amelyek képesek 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni, három betűből és három számból álló rendszámmal, érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel kell rendelkezniük. Ezek a gépek a közutakon legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhetnek és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. Azok a járművek azonban, amelyek a 25 km/h sebességnél lassabban képesek csak haladni, de különben rendszeresen használják a közúthálózatot, korábban piros színű rendszámmal kellett rendelkezniük, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel, míg az utakat csak ideiglenesen használó gépekre zöld rendszámot kellett tenni. Ez a szabályozás változott meg 2022. július 1-jével: a zöld "M" betűjelű ideiglenes rendszám piros "I" betűjelűvé módosult, a lassú járművek piros rendszáma pedig feketévé, és a gépjármű jogosultságát a lassú jármű kategóriára egy igazolólap biztosítja. A piros színű "I" betűjelű ideiglenes rendszámtábla továbbra is 3 évre adható ki, és a vele járó minden korábbi jogosultság megmaradt.

Az ideiglenes rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is.

Az új szabályozás értelmében a közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét, vagyis alvázszámát. Fontos tudnivaló, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől már nem hosszabbítható meg cserével, a hatóságnak jogosultság fennállásának igazolása esetén a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti "I" jelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadnia.

Ilyen ideiglenes forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgépek lehetnek az önjáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők), az önjáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek, az önjáró permetezőgépek, a speciális önjáró eszközhordozó alvázak és a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó önjáró rakodógépek.

Mit kell még észben tartani a munkagépek közúti közlekedése kapcsán? Melyek a traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó szabályok?Milyen szabályok vonatkoznak a túlméretes és túlsúlyos mezőgazdasági gépek közúti közlekedésére? Erről többet az Agrárszektor teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)