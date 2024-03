Fogy a levegő a MÁV körül: sürgős intézkedésre lenne szükség

Továbbra is súlyos problémákkal küzd a MÁV, mint ahogy arról beszámoltunk, a napokban kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett egy motorvonat a Hajdú-Bihar vármegyei Vámospércsen. A szerelvény a vasútállomáson gyulladt ki. Aggodalomra ad okot, hogy ugyanez a típus már tavaly júliusban is meghibásodott, akkor az utasteret elöntő forró gőz személyi sérülést is okozott a Debrecenből Fehérgyarmatra tartó járaton. A MÁV lapunk megkeresésére elmondta, hogy a mozdonyparkjuk átlagos életkora közelíti a 40 évet, ám a dízelmozdonyoké ennél még magasabb, 50 felé jár. A társaság a HelloVidéknek ugyanakkor kiemelte, hogy jelenleg is zajlik egy - villamos motorvonatokra vonatkozó - beszerzési eljárás előkészítése, valamint tervbe van egy alternatív hajtású járművek beszerzése is.

Továbbra is kritikus állapotban vannak az elöregedett motorvonatok, a helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy az utóbbi hónapokban egyre sűrűbben kellett a meghibásodott motorvonatokat autóbuszokkal pótolni. Az átmeneti kényszermegoldás ugyanakkor nem oldja meg a helyzetet, arról nem is beszélve, hogy a most elfüstölt, valószínűleg selejtezésre váró vonat mellett vannak olyan Bz-k is, amelyek összetörtek, javításukra pedig nincs forrás. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE), elnöke szerint a kilátások igen rosszak, hiszen a központi költségvetés is komoly nehézségekkel küzd. Dorner Lajos szerint tovább nehezíti a teljes ágazat finanszírozását a március 1-jével bevetetett új tarifarendszer, a MÁV és a Volán jegybevételei ugyanis legjobb esetben is csak stagnálni tudnak majd. Az ügyben megkerestük a MÁV-ot is, aki lapunk kérdésére részletes tájékoztatást adott a jelenlegi járműpark állapotáról. Mint írták, a főként fővonali távolsági forgalomban üzemelő villamos mozdonyok átlagkora 40 év körüli. A dízel motorvonatoké 35 év, ezek közé tartozik pl. a korosabb Bz, de a korszerűnek tekinthető Desiro típus is. A budapesti elővárosi forgalomban, ahol a legtöbb utasunk veszi igénybe a szolgálatatásunkat jellemzően korszerű, alacsonypadlós FLIRT és emeletes KISS motorvonatok járnak, ezek átlagéletkora 10 év körüli. Az ide sorolható, régebbi beszerzésű 60 FLIRT motorvonat felújítása, korszerűsítése nemrég fejeződött be - hívták fel a figyelmet. A társaság a HelloVidék megkeresésére azt is elárulta, hogy zajlik egy – villamos motorvonatokra vonatkozó – beszerzési eljárás előkészítése, az előzetes piaci konzultáció tervezett időpontja pedig az idei esztendő. Ugyancsak tervezzük alternatív hajtású járművek beszerzését, valamint dolgozunk az üzemeltetett járműveink rendelkezésre állásának növelésén is. Folyamatos kutatjuk a használt járművek piacát: amennyiben megfelelő mennyiségű és minőségű, a hazai mobilitási céloknak megfelelő jármű bérletére vagy beszerzésére nyílik lehetőség, akkor – a pénzügyi és jogi lehetőségek függvényében – ezen a módon is igyekszünk bővíteni, korszerűsíteni és üzemképesebbé tenni a gördülőállományunkat - tették hozzá. A társaság lapunknak arról is beszélt, hogy egy hasonló módon kialakított, AKIEM-től bérelt Siemens Taurus-flotta bővítésén is dolgoznak, ugyanakkor fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy nem mondanak le az új mozdonyok vásárlásáról sem, így például villamos mozdonyok lehívására továbbra is érvényes keretmegállapodással rendelkeznek. A MÁV-START-ot kötik a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok, előírások, a kiírt eljárásokra közbeszerzés feltételei mellett tudnak csak jelentkezni a piaci szereplők ide értendők a magyar beszállítók is. Minden esetben arra törekszünk, hogy a kötött beszerzési lehetőségek mellett a hazai arány, a magyar hozzáadott érték a lehető legmagasabb legyen - árulták el lapunknak. Az energiakrízis berobbanásával, és az elszálló infláció miatt nincs könnyű gazdasági helyzetben a vállalat, ugyanakkor a biztonsági szempontok nem függ az anyagi forrásoktól, az arra vonatkozó szabályok betartását megkövetelik. Mint mondják, csak üzembiztos járművek kerülhetnek forgalomba. Ennek némiképp ellentmondanak azok a tűzesetek, amelyekről fentebb már írtunk, ennek ellenére a vállalat törekszik arra, hogy a meghibásodások számát a minimálisra csökkentse. A járművek, mozdonyok karbantartása, alkatrészeinek beszerzése a háború miatt sajnos minden igyekezetünk ellenére akadozik. Ezenkívül balesetek során is rongálódtak járművek, amelyek helyreállítása is jelentős, előre nem tervezett erőforrások bevonásával és költségekkel jár - magyarázták. A MÁV-Start szerint ezen tényezők ellenére a vonatforgalomhoz szükséges járművek biztosítására törekszünk, és folyamatosan vizsgáljuk a járművek átcsoportosítási lehetőségeit is. Lapunk kíváncsi volt arra is, hogy a nyaranta kialakult megnövekedett balatoni forgalom során terveznek-e újabb vonatokat indítani majd idén. Ezzel kapcsolatban a társaság azt írta, hogy a balatoni elő- és utószezoni, illetve nyári forgalmat minden évben többlet vonatokkal és a téli menetrendhez képesti nagyobb kínálattal tervezi a MÁV-START, ez idén sem lesz másképp. Folytatjuk az eddig bevált hagyományt, amelynek révén az utóbbi években nőtt az utasforgalmunk, tavaly a teljes szezonban (elő-, fő- és utó) már hárommillióan vették igénybe a balatoni járatainkat. A balatoni elő- és utószezoni, illetve nyári menetrend jelenleg véglegesítés és a helyközi közösségi közlekedési közszolgáltatási tevékenység megrendelőjével egyeztetés alatt áll - zárták. Címlapkép: Getty Images 