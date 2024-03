Közel az összeomlás? Egyre több a túlhajszolt magyar munkavállaló, ennek csak rossz vége lehet

Szurok Dávid 2024.03.20. 06:33 Megosztom

Összességében eredményesnek tartják a szakszervezetek azt a figyelmeztető sztrájkot, amire még a múlt héten került sor a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a HelloVidék megkeresésesre elmondta, hogy a dolgozók elszántak, és továbbra is kitartanak az álláspontjuk mellett, ugyanakkor, ha nem közelednek az álláspontok, akkor nem tartja kizártnak azt sem, hogy a közeljövőben egy újabb megmozdulásra kerüljön sor. László Zoltán lapunknak arról is beszélt, hogy az utóbbi időben sajnos azt látják a hazai üzemekben, hogy a feszített tempó miatt egyre nagyobbak az elvárások a munkavállalók felé, így nem meglepő, hogy egyre több azoknak a dolgozóknak a száma, akik a nagy nyomás miatt komoly egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve. A HelloVidék közben úgy értesült, hogy a Vasas szakszervezet egyik másik területén is elégedetlenek a dolgozók, így nem kizárt, hogy újabb helyen lehet hamarosan munkabeszüntetés Magyarországon.

Mint ahogyan arról a HelloVidék előzetesen elsőként beszámolt, március 13-án szerdán figyelmeztető sztrájkot tartottak a kecskeméti Mercedes-Benz dolgozói azért, hogy jobb bérköveteléseket harcoljanak ki. A Vasas Alapszervezetének tagjai a kecskeméti telephely 3 szervezeti egységénél (présüzem, fényezőüzem, összeszerelőüzem) 15 és 17 óra között hirdették meg a megmozdulásukat a bérköveteléseikért. A megmozdulásoson egyes hírek szerint kisebb atrocitások is voltak. László Zoltán lapunk megkeresésére elmondta, hogy a figyelmeztető sztrájkot megelőző sztrájk hajlandóság felmérés és a sztrájk ideje alatt kapott visszajelzések megerősítették őket abban, hogy a béremelésért folytatott erőfeszítéseket folytatni kell. A dolgozók és a munkaadó között 2023. októbere óta tizennégy bértárgyalási fordulóra került sor, azonban mind a mai napig nincs bérmegállapodás az idei évre. Az MBMH Vasas Alapszervezet eredeti követelései:

14%-os alapbéremelés 2024-re

12%-os alapbéremelés 2025-re

Mindkét évben 600.000 forint cafeteria kifizetés

A vakáció juttatás 600.000 forintra emelése

kilométerenként 40 forintos bejárási támogatás

8 nap szabadság, amivel a munkavállalók rendelkeznek

2025-ben egyszeri bruttó 250.000 forintos kifizetés

2026-ban egyszeri 500.000 forintos kifizetés

A Munka Törvénykönyve által a szakszervezet részére biztosított munkaidő-kedvezmény

mértékén felül 20 % munkaidő-kedvezmény biztosítás Nyitottak a tárgyalásokra Bár a fenti követelések elég egyértelműen fogalmaznak László Zoltán lapunknak elmondta, hogy nyitottak a tárgyalásokra. Minden körülmények között fontosnak tartjuk hangsúlyozni, a sztrájk eszköz, nem cél. Amikor ehhez az eszközhöz kell nyúlni, akkor is tiszteljük a másik felet és ugyanezt a tiszteletet várjuk el - hívta fel a figyelmet a HelloVidéknek. Arra a kérdésre, hogy hajlandóak lennének engedni a követeléseikből a szakszervezet alelnöke azt mondta, hogy soha nem diktátumokkal ülnek le a munkáltatóval szemben, mivel mindig korrekt partnerségben gondolkodnak. A kecskeméti gyárban legutóbb a dolgozók sztrájk nélkül értek el 2019-re 22 százalékos, 2020-ra 13 százalékos béremelést. Az autóipari óriás arra hivatkozott korábban a tárgyalóasztalnál, hogy a gyár bővítése miatt, ami körülbelül 3000 új dolgozó felvételével fog járni a következő két évben, ilyen mértékű bér- és juttatásfejlesztés meghaladja a kereteit. Ami az ott dolgozók jelenlegi átlagfizetését illeti, László Zoltán fontosnak tartotta leszögezni, hogy a havi fizetéseket nagyon sok tényező befolyásolja, ezért erre egy „átlag” számítással nem lehet válaszolni. A Vasas Szakszervezet minden munkahelyen arra törekszik, hogy a munkáltató körülményeit is szem előtt tartó tisztességes és méltányos béreket harcoljon ki a dolgozóknak, akik ezért a bérért becsülettel megdolgoznak legjobb tudásuk szerint - folytatta tovább. Egyre nagyobbak az elvárások Annak ellenére, hogy egyre több a külföldi munkavállaló száma a hazai üzemekben, a Mercedesnél a magyar munkavállalók száma és teljesítménye nem tette indokolttá még a külföldi munkavállalók bevonását és nincs olyan információ, ami arról szólna, hogy vannak ilyen tervek. A Vasas Szakszervezet működési területén számos munkáltató alkalmaz külföldi munkavállalókat. Sok tapasztalattal bírunk ezen a területen - tette hozzá. Önmagában akár ez jó hír is lehetne az ottdolgozók szempontjából, ám koránt sincs okunk az örömre. László Zoltán elmondása szerint az utóbbi időben egyre inkább azt tapasztalják, hogy a működési területükön minden munkahelyen rendkívül magas elvárásokkal kell szembenézniük. Az utóbbi időben rendre azt tapasztaljak, hogy folyamatosa terhelés alatt vannak a dolgozók. Mint mondja, nem egy, hanem számos ipari munkahelyről mondható ez el inkább hullámokban jönnek extrém nagy terheléssel járó időszakok. Ennek hátterében alkatrész, alapanyag ellátási gondok, váratlan piaci fordulatok állnak. Ezek a hullámok hatalmas áldozatokat követelnek a dolgozóktól és családjaiktól - hangsúlyozta. László Zoltán szerint rengeteg olyan megoldást szenvednek el a munkavállalók szerte az országban, ami olykor nincs összhangban a törvényekkel, káros következményekkel jár magánéletre, akár egészségre. Ez azonban általános jelenség és nem a Mercedes gyárról szól. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!