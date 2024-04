Itt a csúf igazság: ez várhat a magyar gazdaságra

A Videoton társ-vezérigazgatója szerint hazánk széllel szemben halad, egyre kisebb növekedési képességgel.

Európa vesztésre áll versenyképességi szempontból, ami különösen rossz hír annak tükrében, hogy Magyarország gazdasága ezer szállal az öreg kontinenshez van kötve. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy saját erőből is egyre kisebb növekedésre képes a magyar gazdaság, kedvezőtlenebb dekonjunktúrális helyzetben az egyensúlytalanságot kockáztató magasnyomású gazdaság felé indultunk el – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak.

Az elmúlt években egyre inkább láthatóvá vált, hogy az európai gazdaság versenyképességi lemaradása növekszik, főképp az innovatív iparágakban van a gond

– mondta Sinkó Ottó.

A világ legértékesebb high tech cégei közt nincs, vagy alig van már európai. Az EU nem tartja a lépést a jövő kulcságazataiba való befektetésben, fejlesztésben, beruházásban. Az integrált áramkörök, chipek gyártásában például továbbra is a világban mások messze megelőztek.

Szerinte Európának mielőbb a saját lábára kellene állnia. A Financial Times szerint 30 éve Európa részesedése 40%-hoz közeli volt a félvezető gyártásban, ez mára 10% körülire csökkent. Miközben ambiciózus tervek szóban elhangzanak, eddig valójában nem sok történt, az egyetlen számottevő európai cég az ASML. Különösen nagy a kontraszt, ha az USA ezen a területen utóbb megtett lépéseit vizsgáljuk az iparágban.

Az elektromos autózásban, e-mobilitásban is le vagyunk maradva, az eddig az EU ékességének számító autóipar leragadt a robbanó motoroknál. Még nem lehet tudni, hogy melyik technológia lesz a befutó, a teljesen elektromos járművek és a hibridek mellett is szólnak érvek, de a közös bennük az, hogy bármelyik is nyer, Európa nem fog profitálni belőle

– fejtegette.

