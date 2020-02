Így kell elkezdeni méhészkedni a nulláról: pofonegyszerű, sokat hozhat a konyhára

Az utóbbi hetekben mi is többször hírt adtunk az európai méhészek forrongásáról. Magyar és spanyol méztermelők tüntettek szerte a kontinensen január végén: szerintük az európai mézpolitika tarthatatlan, mert nem nyújt elegendő védelmet a laboratóriumi körülmények között létrehozott, főként Ázsiából érkező műmézekkel szemben, ezzel teljesen tönkreteszi az európai mézpiacot és a méztermelőket. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a méhészek tönkremennek, nincsenek méhek, nincs beporzás, az élelmiszerek kétharmada eltűnik az áruházak polcairól.

Fulmer-Takács Ferenc, az Egyesület az Európai Méhekért nevű szervezet elnöke azt nyilatkozta a témában, hogy a méhészetek körülményei folyamatosan romlanak a felsorolt okok miatt. Problémájukat ugyanakkor politika, tehát a kormányok nélkül szeretnék megoldni. "Elkövetünk mindent, hogy a jogszabályokat is megváltoztassák, de ezek nélkül is tudunk eredményt elérni. Az emberek figyelmét fel tudjuk hívni arra, hogy itt drámai változások vannak", mondta. Szerinte

az európaiak egy dolgot tudnak tenni: európai mézet kell vásárolniuk.

A tavalyi évi méztermés a korábbi évekhez képest lesújtóan alacsony volt Magyarországon, akác tekintetében maximum a harminc százalékát, virág vegyes mézek tekintetében pedig az 50-60 százalékát érték el az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

Már tavaly is sok problémát okozott az ágazat hazai szereplőinek, hogy megjelentek az ázsai mézek az európai piacon. Jelenleg nem kötelezi semmi arra a készítőket, hogy az üvegek címkéjén feltüntessék a származási országot, részben emiatt, a hamisított mézek miatt is szólaltak fel.

Mind halljuk továbbra is a méhpusztulásokat, a rovarvilág pusztulását, emellett is fel kell, hogy emeljük a hangunkat, mivel a megporzó rovarok bár lassan kipusztulnak a földről, de a méheket próbáljuk meg legalább mesterségesen életben tartani

- mondta egy közelmúltbeli demonstráción a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke, Hok József.

Euróban számolva az elmúlt tíz évben 35–40 százalékkal csökkent a méz felvásárlási ára, a felvásárlás maga pedig szakaszossá vált: a méhészek néhány éve még bármikor el tudták adni terméküket, most viszont hosszabb időszakokra is leáll a piac. Jelenleg például a legnagyobb magyarországi felvásárlók egyike sem vesz mézet. A piac telítődése már november közepén érezhető volt, a nyugat-európai vevők gyakorlatilag „maguk előtt tolják” a megvásárolt árut. Az aktuális piaci helyzet egyik fő oka a vegyes méz esetében, hogy az ukrán áru a magyarhoz képest alacsony áron érkezik az unióba, ezért gyakorlatilag lehetetlenné válik a magyar vegyes méz külpiaci értékesítése

A méhészek munkájára ugyanakkor éppen ebben a válságos helyzetben van nagy szükség. Ha valaki úgy dönt, méhészkedésre adja a fejét teljesen kezdőként, itt van néhány hasznos tanács, ami az induláskor sokat segíthet. A tudatos tervezés jegyében több tényezőt is érdemes megfontolni, mielőtt belevágnánk ebbe a kalandba, írja a The Spruce.

Tanulj meg mindent a méhekről

Rengeteg könyv, szakirodalom szól a méhészkedésről. Olvass, tanulj minél többet, hogy mire megérkeznek hozzád, mindent tudj róluk!

Nézz utána, hogyan állítják elő a méhek a mézet

Mielőtt fejest ugranál és elkezdenél nyakra-főre rendelgetni, vásárolni bármit, lépj hátrább egy lépéssel, és értsd meg, hogyan működik egyáltalán egy kaptár és mit csinálnak a méhek. (Röviden összefoglalva: a természetben hozzák létre a bázisukat, virágról virágra szállnak, nektárt gyűjtenek, amivel aztán visszarepülnek a kaptárba. Itt válik belőle lassanként méz.)

Vedd fel a kapcsolatot helyi méhész-egyesületekkel

A méhészkedésben jó pár tényező területspecifikus lehet. Akkor leszel igazán sikeres méhész, ha a lokális szakértelemre is támaszkodsz: jó, ha valaki megnézi a kaptáradat vagy segít megtalálni a királynőt, ha szükséges. Ezért is fontos, hogy felkeresd a helyben működő méhész-egyesülete(ke)t és el is járj a rendezvényeikre, találkozóikra. Többen mentorokkal is segíti a kezdőket, ami hatalmas könnyebbség lehet az első szezonod levezénylésében.

Sajátítsd el a méhkaptár kezelését

A természetben a méhek felépítik maguknak a kaptárjukat, rendszerint egy odvas fában vagy hasonló védett helyen. Ha te magad telepíted a méheket, mesterséges kaptárt biztosíthatsz nekik, amivel segítesz fenntartani a közösségüket és könnyebben betakaríthatod a mézet. A kaptárok között egyébként a Langstroth-félék és a fekvő típusúak a leggyakoribbak.

Tanulmányozd a méhtartással kapcsolatos feladatokat, eszközöket

Akárcsak a kertészkedés esetében, a méhek körüli feladatokat is az évszakok determinálják. Legjobb, ha tavasszal kezdesz bele, a kolóniának ugyanis így lesz ideje összerázódni, szaporodni, gyarapodni és mézet termelni, még mielőtt a tél beköszönt. Gyarapítsd a tudásod a méhészkedéshez szükséges eszközök terén is, és szerezd be a legalapvetőbbeket minél hamarabb. Néhányat egyszerűbb megrendelni online, másokat jobb, ha személyesen vásárolsz meg.

Vedd meg a méheket, és kezdd el velük a munkát

Ha mindezzel megvagy és miden tudás a birtokodban van, itt az ideje megrendelni a méheket. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület oldalán rengeteg hasznos szakmai információt találsz a fajtákkal, szaktanácsadásokkal, a méztermeléssel, -feldolgozással és -értékesítéssel összefüggő szabályozásokkal kapcsolatban, de akár arról is tájékozódhatsz, hogy mi a teendő méhmérgezés esetén.

