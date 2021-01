Kiderült a rejtély: egyik napról a másikra 55 ezer vadlúd tűnt el az Öreg-tóról

Ahogy a természetvédők posztjukban írják, a tavaly novemberi és decemberi időszak rendkívül erős volt, gyakorlatilag minden idők legtöbb vadlúdja volt a tatai Öreg-tónál látható, 55 ezer példány!

Több héten keresztül tartózkodott itt 40-50 ezer vadlúd, aminek következtében a fő táplálékukat adó környező kukoricatarlók részben kimerültek, részben pedig idejekorán szántották be azokat.

Szintén fontos körülmény, hogy bár Tatán idén is eredményesnek volt értékelhető a szilveszteri tűzijáték tilalom (a ludak 70 százaléka itt maradt), ám szilveszter után is tapasztalható volt néhány illegális petárda, tűzijáték. A tízezres lúdsereg gyakorlatilag egyik napról a másikra tűnt el ezek miatt.

A ludak a környező halastavakon igen nyugodt menedékre leltek, gyakorlatilag az összes lúd azokra költözött át az Öreg-tóról, és a mai napig ott láthatóak.

Viszont a természetvédők arra is figyelmeztetnek, hogy

a vadludak Tatán a tűrőképességük határán vannak, seregnyi zavaró hatás nehezíti meg a mindennapjaikat.

Igazi világszenzációnak tekinthető, hogy a vadludak egyik legfontosabb európai telelőhelye a rengeteg kedvezőtlen körülmény ellenére még napjainkban is létezik itt Tatán, az Öreg-tavon, de rendkívül következetes környezet- és természetvédelmi tevékenység szükséges ahhoz, hogy mindez még hosszú évekig fenn is maradjon. Ehhez továbbra is mindenki megértését, segítségét kérik!

