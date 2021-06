Borzalmas veszély fenyegeti a kerteket nyáron: ezzel a trükkel te is megszabadulhatsz a kártevőktől

Nyáron rengeteg időt töltünk a kertben, de a pihenés mellett sok időt fordítunk növényeink ápolására is. Hogy a befektetett munka megtérüljön, és ne vesszen kárba, érdemes hangsúlyt fektetni a kártevők elleni küzdelemre is. A legfontosabb a megelőzés lenne, de még csak most eszmélünk, miután megjelent egy-két hívatlan vendég, akkor se essünk kétségbe. Összegyűjtöttünk néhány praktikát, melyekkel elűzhetjük a kártevőket a veteményesből és a virágágyásokból.

Mikor kezdjük meg az irtást?

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a kártevők eltérően rajzanak, akár egy településen belül is, ezért célszerű a saját tapasztalatainkhoz igazítani a növényvédelmi beavatkozásainkat. A kártevőknek és kórokozóknak egyaránt kedvez az idő. Ahogy arról a NAK beszámolt, Dr. Aponyi Lajos legutóbbi előrejelzése szerint az almatermésűeknél a lisztharmat mellé a varasodás is csatlakozott, körtén már a gyümölcsön is megjelent. A szőlőnél a lisztharmat mellett már néhol a peronoszpóra olajfoltjai és a feketerothadás tünetei is megjelentek a leveleken.

A meleg beálltával végre elbúcsúzhatunk az őszibarack tafrinájától. Abban is biztosak lehetünk, hogy a gyümölcsfertőző monília fajok sem hagynak cserben minket, a szelektől karcolt, rovaroktól szúrt, rágott termésen biztosan megjelennek majd. Általában elmondható, hogy járványhelyzet még nem alakult ki a gombakórokozók esetében, de a megelőzése miatt már védekezni kell. A fagykárt szenvedett, termés nélküli fáinkat se hagyjuk magukra. Az idén alakulnak ki a jövő évi termőrügyek és csak az egészséges lombú gyümölcsfákon számíthatunk majd egészséges virágokra

- írja Dr. Aponyi Lajos.

Minden moly beindult, a jövő héten a diófákra is felszereljük a ragacsos sárgalapot. A cseresznyelégy is javában rajzik. Egy utcai díszszilváról már egy márványospoloska is a nyakamba pottyant. Felébredtek. A levéltetvek mindenhol tobzódnak. A májusi esőktől dúsan hajtanak a fáink, a sűrű lombkoronában, a fehérjében gazdag fiatal hajtásokon jól érzik magukat.

Mivel lássunk neki?

Összességében elmondható, hogy az esők és a viharos szelek után már fel lehet és fel is kell venni a permetezőgépet. Több kertben már a 2. vagy a 3. kezelésnél tartanak. Ez teljesen indokolt lehet, ha pl. egy mélyfekvésű, párás kertje vagy érzékeny szőlő és gyümölcsfajtái vannak a kertbarátnak. Aki pedig csak kontakt készítményeket használ (pl. a kén, réz, mankoceb hatóanyagok), annak a kertésznek még gyakrabban kell ismételni a permetezést. A készítmények körében nincs változás, a rézpótló mankoceb hatóanyag „betiltása” érzékenyen érint bennünket. A felszívódó gombaölőkből megfelelő a választék, a kontakt réz és kéntartalmúakból sincs hiány. A növényvédő szert áruló boltokban kötelező a növényvédelmi végzettségű eladó foglalkoztatása. Kérdezzék őket és a vásárlás előtt olvassák el a csomagoláson található előírásokat.

- hívta fel a figyelmet a szakember.

Kihagynád a vegyszereket? Ezzel próbálkozz!

Írtunk már arról, hogyan érdemes a szúnyogok ellen különböző növényeket bevetni, nincs ez másként a kártevők esetében sem. Vannak olyan gyógynövények, fűszernövények, melyek természet rovarriasztóként működnek, ezért a rovarok hajlamosak kerülni őket. Szakemberek szerint nem biztos, hogy az összes kártevőt elűzik, de érdemes próbálkozni velük.

Nincs elegendő kutatás ezen a területen, hogy ezt alátámassza. Illetve fontos tudni, hogy az olajok sem nyújtanak teljes védelmet

- mondja Dr. Bodie Pennisi, a Georgiai Egyetem Griffin campusának professzora és tájszakértője.

Hozzátette, lehet, hogy riasztóbbak a rovarok számára, kevesebb lesz a kártevő, de senki sem vizsgálta, hogy hány növényt és milyen szorosan kellene ültetni egymáshoz, hogy igazán hatékonyak legyenek a rovarok elhárításában.

Azok számára, akik szívesen kísérleteznek és megpróbálnál természetes módon felvenni a harcot a kártevőkkel, összegyűjtöttünk néhány növényt, melyekkel érdemes próbálkozni. A következő gyógynövények, fűszernövények a legtöbb faiskolában könnyen elérhetők.

A gyógynövények és fűszernövények olajokat tartalmaznak, melyek magas hőmérsékleten illékonnyá válnak, így válnak természetes riasztószerré a kártevők ellen

- mondta a professzor.

Lássuk, mely növények riasztják el a kártevőket!

Bazsalikom

Taszítja a házi legyeket és a szúnyogokat. Ültess bazsalikomot az ajtók melletti cserepekbe, ládákba és olyan szabadtéri területekre, ahol szeretnél pihenni vagy épp a veteményes köré vagy a vetemény közé. A bazsalikom javítja egyes zöldségek ízét, beleértve a paradicsomot, paprikát és spárgát.

Levendula

Taszítja a lepkéket, bolhákat, legyeket és szúnyogokat. A levendulát évszázadok óta használják, hogy kellemesen édes illatot adjon az otthonoknak, ruhásszekrényeknek Bár sokan szeretik a levendula illatát, a szúnyogok, a legyek és más nem kívánt rovarok utálják. Helyezz el kisebb csokrokat a lakásába, hogy ezzel elűzd a legyeket. Ültesd a kert napos területeire, vagy a bejárat közelében, hogy ezzel is távol tartsd a betolakodókat. Illetve ültetheted a virágágyásodba, veteményesed mellé is, hogy elriassza a kártevőket.

Citromfű

Amellett, hogy a szúnyogokat elűzi, más kártevőket is képes elriasztani. Cserépben vagy a földbe ültetve is szépen cseperedik. Illatos, keskeny leveleit csirke- és sertéshúsos ételekhez, levesek és salátaöntet ízesítéséhez használják.

Kakukkfű

Szintén taszítja a szúnyogokat. Ez a szívós gyógynövény képes alkalmazkodni a száraz vagy sziklás, sekély talajhoz. Fontos tudni, hogy maga a növény nem taszítja a kártevőket. A riasztó illóolaj és illatok felszabadításához először meg kell zúzni a leveleket. Ehhez egyszerűen csak le kell vágni néhány ágat, és megdörzsölni őket a kezünk között.

Menta

A mentát legjobb cserepekben termeszteni, nem pedig a földön, mert agresszíven terjed. Miután a kertben kiültettük, nehéz lehet eltávolítani. Viszont jól működik a brokkoli, a káposzta és a fehérrépa mellett is. A levelekben található aromás tulajdonságok a szárakban és a virágokban is jelen vannak. A kertben vagy a teraszon elhelyezett menta konténerek segítenek a közeli növények rovarmentes tartásában.

Rozmaring

Taszítja a szúnyogokat és a káros rovarokat. A növényeket teraszon ládákban, parkosított ágyásokba érdemes ültetni.

Zsálya

A rozmaringhoz hasonlóan a zsálya is évelő növény, amelyet ládákban, cserepekben lehet termeszteni, vagy parkosított ágyásokba ültetni. Az illatos növény segít távol tartani a nem kívánt rovarokat.

Egyéb gyógynövények

Babérlevelek nagyon jók a különböző legyek elriasztásában.

Metélőhagyma elűzi a répalegyek, a japán bogár és a levéltetveket.

Kapor taszítja a levéltetveket, a takácsatkákat, a káposzta és a paradicsom kártevőit is.

Édeskömény taszítja a levéltetveket, a meztelen csigákat és házi csigákat.

Oregano: Sok kártevőt elpusztít és jótékony hatással van a paprikákra is.

Petrezselyem: szintén rengeteg kártevőt elriaszt.

Kakukkfű: taszítja a lepkéket, a káposzta és a paradicsom kártevőit.



Címlapkép: Getty Images